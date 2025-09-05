'Nữ hoàng phim kinh dị' Rima Thanh Vy diện váy dát vàng khoe vóc dáng 'bốc lửa', thần thái ma mị trên thảm đỏ

SVO - Dàn diễn viên chính của 'Cô dâu ma' Rima Thanh Vy, Công Dương, Jun Vũ 'bùng nổ visual' khi xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ. Sở hữu kịch bản mới lạ, khắc họa rùng rợn loạt lễ nghi kỳ quái, bộ phim chinh phục người xem từ những suất chiếu đầu tiên.

Luôn biết cách tạo điểm nhấn trong mỗi lần sải bước trên thảm đỏ, Rima Thanh Vy thu hút người hâm mộ khi diện trang phục dát vàng lấp lánh. Rima Thanh Vy "đốn tim" fan với hình tượng sexy và thần thái sắc sảo. Nữ diễn viên hé lộ, đây cũng là nhiều mặt đối lập trong tính cách của nhân vật Yến mà cô thể hiện trong phim.

Trong khi đó, Jun Vũ khoe trọn vẻ quyến rũ ngọt ngào khi chọn váy hở vai đỏ rực, sánh vai cùng “anh trai” Hải Nam. Công Dương là mảnh ghép cuối cùng trong “bộ ba nhan sắc” Cô dâu ma.

Không nhưng thu hút sự chú ý với vẻ ngoài lịch lãm, nam diễn viên còn trổ tài “bắn” tiếng Thái lưu loát như người bản địa, gửi lời chào và chia sẻ hy vọng sẽ được khán giả ủng hộ trong lần đầu "chạm ngõ" dòng phim kinh dị.

Lấy Yến (Rima Thanh Vy) làm nhân vật trung tâm, phim dẫn dắt người xem bước vào cánh cổng hào môn của một gia tộc giàu có nức tiếng Chiang Mai. Khác hẳn với vẻ niềm nở và sự chào đón nồng hậu ban đầu, Yến nhanh chóng phát hiện những hiện tượng lạ trong căn biệt phủ của nhà chồng sắp cưới. Đặc biệt, mỗi khi chạm vào, khoác lên chiếc áo cưới truyền thống truyền qua nhiều đời mà mẹ chồng trao tặng, Yến đều cảm thấy sự kết nối kì lạ với một thế lực vô hình.

Bùa ngải, oan hồn và những truyền thuyết tâm linh dân gian vốn là đặc sản của phim kinh dị Thái Lan. Với Cô dâu ma, đạo diễn Lee Thongkham vẫn hào phóng chiêu đãi người xem những “đặc sản” đó. Tuy nhiên, phim không hề hù dọa suông mà có cài cắm nhiều chi tiết thú vị. Phim vừa đậm chất kinh dị tâm linh với: Bùa ngải, chú thuật, những nghi thức hiến tế, vừa được hòa trộn khéo léo với yếu tố hình sự trinh thám.

Rima Thanh Vy tiếp tục chứng minh cô không những có duyên, mà còn rất có nội lực cho những vai diễn kinh dị. Kết hợp cùng "nam thần" Thái Lan J.J, cặp đôi tạo ra “phản ứng hóa học” hiệu quả cho phim. Đó không phải là sự yêu thương, tin tưởng chân thành của một cặp vợ chồng mà luôn tồn tại những hoài nghi, bí mật đang giấu kín.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, bộ phim đã được ra mắt tại Úc và New Zealand vào ngày 29/8 vừa qua và cũng xác nhận sẽ được chiếu tại nhiều thị trường vốn nổi tiếng khó tính và có tiêu chuẩn cao khác trong thời gian tới như Mỹ, Canada, Đài Loan, các nước Nam Mỹ và Đông Nam Á.