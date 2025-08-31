Aespa một lần nữa minh chứng cho sức hút 'đỉnh cao' từ sự kết hợp 'tuyệt đối điện ảnh' với diễn viên Koo Kyo Hwan

SVO - Sự xuất hiện của nam diễn viên Koo Kyo Hwan trong trailer mini album thứ sáu của aespa, 'Rich Man', đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Dựa trên kịch bản của đạo diễn Lee Ok Seop, anh đã mang đến màn trình diễn đặc trưng và thể hiện sự kết hợp ăn ý bất ngờ với aespa.
Mini-album thứ sáu của aespa, Rich Man, sẽ được phát hành vào ngày 5/9, lúc 13h theo giờ Hàn Quốc, gồm 6 ca khúc thịnh hành, cả ca khúc chủ đề cùng tên. Aespa sẽ định nghĩa lại Rich Man bằng năng lượng và sức mạnh độc đáo của họ, đồng thời mang đến một thế giới âm nhạc khác biệt hơn. Lấy bối cảnh tại một sân chơi bowling trong một nhà kho lạnh lẽo, MV thể hiện sự tương phản giữa vẻ bình tĩnh đến đáng ngờ của aespa với trạng thái suy sụp của Koo Kyo Hwan giữa cái lạnh và nỗi sợ hãi. MV truyền tải một thông điệp mạnh mẽ rằng một "người giàu" thực sự không chỉ đơn thuần là về vật chất, mà còn là thái độ kiên định ngay cả trong những hoàn cảnh khắc nghiệt.
Những diễn viên xuất hiện bất ngờ trong các video chính thức của nhóm nhạc thần tượng từ trước tới nay thường góp phần làm tăng thêm sự thú vị cho trải nghiệm các MV của họ. Sự kết hợp nào khiến bạn ngạc nhiên nhất dưới đây?