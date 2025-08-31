Aespa một lần nữa minh chứng cho sức hút 'đỉnh cao' từ sự kết hợp 'tuyệt đối điện ảnh' với diễn viên Koo Kyo Hwan

SVO - Sự xuất hiện của nam diễn viên Koo Kyo Hwan trong trailer mini album thứ sáu của aespa, 'Rich Man', đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Dựa trên kịch bản của đạo diễn Lee Ok Seop, anh đã mang đến màn trình diễn đặc trưng và thể hiện sự kết hợp ăn ý bất ngờ với aespa.

Mini-album thứ sáu của aespa, Rich Man, sẽ được phát hành vào ngày 5/9, lúc 13h theo giờ Hàn Quốc, gồm 6 ca khúc thịnh hành, cả ca khúc chủ đề cùng tên. Aespa sẽ định nghĩa lại Rich Man bằng năng lượng và sức mạnh độc đáo của họ, đồng thời mang đến một thế giới âm nhạc khác biệt hơn. Lấy bối cảnh tại một sân chơi bowling trong một nhà kho lạnh lẽo, MV thể hiện sự tương phản giữa vẻ bình tĩnh đến đáng ngờ của aespa với trạng thái suy sụp của Koo Kyo Hwan giữa cái lạnh và nỗi sợ hãi. MV truyền tải một thông điệp mạnh mẽ rằng một "người giàu" thực sự không chỉ đơn thuần là về vật chất, mà còn là thái độ kiên định ngay cả trong những hoàn cảnh khắc nghiệt.

Giữa bầu không khí quyến rũ, hình ảnh gợi cảm và màn trình diễn chi tiết của các thành viên đang tạo nên tiếng vang lớn trong cộng đồng người hâm mộ và cư dân mạng toàn cầu. Diễn xuất tự nhiên của Karina và Winter, lời thoại tiếng Trung của Ningning xen lẫn lời thoại tiếng Nhật của Giselle mang đến cho người hâm mộ một góc nhìn mới mẻ.

Sự kết hợp giữa thế giới âm nhạc đặc trưng của aespa và bộ phim "2x9" của diễn viên Koo Kyo Hwan và đạo diễn Lee Ok Seop đang chinh phục người hâm mộ điện ảnh.

Koo Kyo Hwan được biết đến là một nam diễn viên và đạo diễn tài năng, nổi tiếng với khả năng diễn xuất thực lực và tư duy chọn kịch bản độc đáo khi có thể hoá thân xuất sắc nhiều loại vai khác nhau. Koo Kyo Hwan hiện đang là tâm điểm trong màn tái hợp với Kim Go Eun sau 4 năm với trailer chính thức của 'Liên hoan phim ngắn Mise-en-scène' do Uhm Tae Hwa đạo diễn. Bộ phim là hình ảnh thu nhỏ của mối quan hệ giữa 'Liên hoan phim ngắn Mise-en-scène' và khán giả, khắc họa một cách lôi cuốn những cảm xúc phức tạp và tinh tế mà họ hẳn đã phải đối mặt trong suốt thời gian dài chờ đợi. Đạo diễn Uhm Tae Hwa được biết đến là một nghệ sĩ thị giác với cảm quan độc đáo, từng đạo diễn những bộ phim như 'Vanishing Time' và 'Concrete Utopia'. Trong khi đó, 'Liên hoan phim ngắn Mise-en-scène lần thứ 21', liên hoan phim ngắn duy nhất của Hàn Quốc và là cánh cổng cho các đạo diễn, diễn viên mới nổi dẫn đầu ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc hứa hẹn một cuộc gặp gỡ sôi động với các nhà sáng tạo trẻ đương đại khai mạc vào ngày 16/10, kéo dài 5 ngày, đến hết ngày 20/10. Ngoài ra còn có một loạt danh sách phim truyền hình và điện ảnh với sự tham gia diễn xuất của Koo Kyo Hwan chờ lên sóng trong năm 2025, 2026 cũng đang nhận được sự quan tâm lớn như: Insiders, Everyone Is Fighting Their Own Worthlessness, New Generation War: Reawakened Man, White Blast, Once We Were Us, Colony, Finding the King...

Những diễn viên xuất hiện bất ngờ trong các video chính thức của nhóm nhạc thần tượng từ trước tới nay thường góp phần làm tăng thêm sự thú vị cho trải nghiệm các MV của họ. Sự kết hợp nào khiến bạn ngạc nhiên nhất dưới đây?