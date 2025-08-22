Cặp đôi 'Lật mặt 7' tái xuất, 'đánh úp' phòng vé cuối năm với màn mua bán kỳ lạ nhất màn ảnh

SVO - Mới đây, phim điện ảnh Nhà hai chủ bất ngờ ghi tên mình trong cuộc chiến phòng vé mùa lễ hội cuối năm. Ngoài việc nhá hàng các diễn viên chính, bộ phim của bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh - Phạm Trung Hiếu cũng gây tò mò khi 'bật mí', đây là câu chuyện được khai thác dựa trên một sự kiện có thật.

Theo đạo diễn Trần Duy Linh, Nhà hai chủ là câu chuyện kỳ ảo, nơi mà ranh giới giữa con người và các thế lực siêu hình được khắc hoạ một cách rõ nét nhất. Bên cạnh đề tài kinh dị đáng mong đợi, sự góp mặt của bộ đôi Lật Mặt 7, Trâm Anh và Trần Kim Hải, cũng sẽ là điểm nhấn dành cho bộ phim. Theo đó, nàng Á quân Gương mặt điện ảnh 2023, Trâm Anh từng gây ấn tượng mạnh với các vai diễn có chiều sâu tâm lý, sự “chắc tay” trong việc khai thác cách diễn đa dạng lẫn biểu cảm gương mặt để tạo nên sức sống cho nhân vật. Còn anh chàng của Phá đám: Sinh nhật mẹ, Trần Kim Hải lại khiến nhiều khán giả yêu điện ảnh ghi nhớ bởi “chất đời” và gai góc trong cách diễn.

Diễn viên Trâm Anh được chú ý trong Lật mặt 7 sẽ tái xuất màn ảnh rộng.

Trần Kim Hải đang là diễn viên triển vọng của điện ảnh Việt.

Chính vì điều đó, sự tái ngộ của cả hai trong Nhà hai chủ được bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh - Phạm Trung Hiếu tin rằng sẽ tạo ra những tương tác thú vị: “Với tôi, hai nhân vật này là sự đối lập khá hay. Một người khéo léo và một người lầm lì. Một cô vợ bản lĩnh và một anh chồng chiều vợ. Một người tin vào đức tin và một người sống bằng lý trí. Và giữa hai người sẽ luôn có một lằn ranh mà không ai xâm lấn ai, họ tồn tại song song. Nó giống như thông điệp và cách mà Nhà hai chủ kể câu chuyện của mình: Sự song hành. Đối kháng nhau nhưng không thể triệt tiêu lẫn nhau”.

Ngoài các diễn viên, mới đây, đoạn first-look của Nhà hai chủ cũng đã phần nào gợi mở không gian, màu sắc và nút thắt đầu tiên của phim giúp người xem có các hình dung ban đầu về không khí ma mị, u tối lẫn rùng rợn trong phim. Theo đó, khi câu chuyện bắt đầu, dù Mai (Trâm Anh) đã nhận lời cảnh báo từ người hàng xóm “tao có cảm giác, ông Ba ổng không muốn ai ở trong căn nhà này”, cô vẫn phớt lờ và cùng gia đình dọn về sinh sống trong ngôi nhà mà theo môi giới là “rẻ như cho”. Để rồi, sau đó, gia đình Mai phải đối mặt với những hiện tượng quỷ dị, kỳ lạ xảy ra trong chính ngôi nhà của mình.

Nhà hai chủ không chỉ là bộ phim đánh dấu màn tái ngộ của Trâm Anh - Trần Kim Hải sau Lật mặt 7, đây còn là lần chào sân điện ảnh của bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh - Phạm Trung Hiếu. Điều này cũng sẽ là điểm nhấn ấn tượng dành cho bộ phim trong cuộc đua phòng vé mùa lễ hội cuối năm 2025, khi mà khán giả vẫn sẽ có nhiều điều tò mò, mong muốn tìm hiểu về phong cách kể chuyện của cặp đôi đạo diễn trẻ đầy mới mẻ này.