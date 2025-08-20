Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Hiền Thục và 'dàn sao' cùng góp giọng trong album đậm chất Việt Nam của bộ ba tài năng DTAP

SVO - Sau khi gây tiếng vang với MV 'Made in Vietnam', nhà sản xuất âm nhạc DTAP tiếp tục tạo dấu ấn khi ra mắt album đầu tay cùng tên, với 16 ca khúc, có sự góp mặt của 25 giọng hát hàng đầu Việt Nam.

Sau 6 năm phát triển trong hành trình tìm hiểu và khám phá những giá trị truyền thống Việt Nam, DTAP chính thức cho ra mắt album đầu tay, với 16 tracks, mà mỗi tracks thể hiện một chủ đề về Việt Nam, từ văn hóa, lịch sử, con người, thắng cảnh, đến những lát cắt đời thường trong tinh thần của người Việt Nam.

Hơn nữa, album còn có sự góp giọng của 25 giọng hát, trải dài nhiều thế hệ con người Việt Nam. Trong đó, lớn tuổi nhất là NSND Bạch Tuyết, sinh năm 1945 và nhỏ tuổi nhất là em bé Winnie sinh năm 2020, là tiếng nói của nhiều thế hệ, cột mốc nào cũng có tiếng hát đại diện.

Đặc biệt hai ca khúc Mùa gió thổi trên mái nhà, Nhà tôi có treo một lá cờ lần lượt do Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn thực hiện cũng được ra mắt dưới dạng MV đầy xúc động.

Đồng thời, nhóm DTAP cũng khởi động Hành trình tự hào – Một chặng đường xuyên Việt từ Nam ra Bắc, dọc dãy Trường Sơn, chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Bên cạnh cấu trúc 16 ca khúc, Made in Vietnam còn được xây dựng thành 3 chương liền mạch, mang tính biểu tượng, tạo thành một hành trình cảm xúc xuyên suốt: Xin chào Việt Nam, Chiến binh tre, Con rồng thức giấc.

Xin chào Việt Nam mở ra một khung cảnh trù phú và đa sắc màu, tôn vinh sự đoàn kết của 54 dân tộc anh em, đồng thời khẳng định chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng qua những ca khúc giàu tính biểu tượng như Made in Vietnam, Rừng vàng biển bạc, Máu đỏ da vàng, Nam quốc sơn hà.

Chương nhạc Chiến binh tre tôn vinh phẩm chất anh hùng của người Việt, qua các ca khúc như: Trái tim con lại đập thêm lần nữa, Điều phi thường nhỏ bé, Mùa gió thổi trên mái nhà, Việt Nam tử tế.

Con rồng thức giấc thể hiện một Việt Nam hiện đại, hội nhập và khẳng định vị thế trên bản đồ quốc tế, nhưng vẫn giữ vững bản sắc truyền thống. Những ca khúc như Hò vươn mình, Bài ca tôm cá, Chân cứng đá mềm, Nhà tôi có treo một lá cờ mang đến hình ảnh một dân tộc mạnh mẽ, giàu tình yêu nước và tinh thần tự hào.

Khép lại hành trình âm nhạc là interlude The letter from Vietnam, như một bức thư gửi gắm thông điệp của DTAP: Một Việt Nam phong phú, đa dạng, đậm đà bản sắc và giàu tình người.

Album quy tụ sự tham gia của những tượng đài nghệ thuật như NSND Bạch Tuyết, NSND Thanh Hoa, NSND Thanh Thúy, diva Hồng Nhung – bảo chứng cho chất lượng nghệ thuật của dự án.

Song song đó là sự góp mặt của loạt nghệ sĩ hàng đầu như Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Phương Thanh, Hoàng Bách, Võ Hạ Trâm, Hiền Thục, Đen Vâu, Tóc Tiên, Isaac, Suboi, Karik, Trúc Nhân, Đông Nhi, Ông Cao Thắng…

Cùng với đó là sự tiếp nối vững chắc từ thế hệ trẻ gồm Orange, Lâm Bảo Ngọc, Phương Mỹ Chi, Lamoon, Muộii, Pháo. Đặc biệt, khoảnh khắc bé Winnie cất giọng hát đã mang đến một điểm nhấn đầy bất ngờ và ý nghĩa, đúng tinh thần “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”.

Việc ra mắt album đầu tay cũng là lời khẳng định mạnh mẽ cho tư duy nghệ thuật riêng biệt của DTAP. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho bản lĩnh của một tập thể nghệ sĩ trẻ dám theo đuổi con đường riêng, bền bỉ với mục tiêu sáng tạo những sản phẩm mang đậm bản sắc dân tộc.

Không chỉ dừng lại ở vai trò nhà sản xuất đứng sau thành công của nhiều nghệ sĩ, DTAP đã khẳng định vị thế của những nghệ sĩ độc lập, có tầm nhìn, dùng âm nhạc để khơi gợi tinh thần dân tộc và đặt văn hóa Việt trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.