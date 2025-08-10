Văn Mai Hương chạm đến cảm xúc của khán giả khi hát về nỗi lòng người mẹ trong ca khúc do nhạc sĩ Hàn Quốc sáng tác

SVO - Bộ phim 'Mang mẹ đi bỏ' đã ra mắt MV lyrics 'Ký ức của mẹ', với phần thể hiện đầy cảm xúc của nữ ca sĩ Văn Mai Hương. Ca khúc do nhạc sĩ Hàn Quốc SINN-K sáng tác, phần lời Việt do Harosé chấp bút, mang đến giai điệu ballad sâu lắng cùng những ca từ giàu cảm xúc về tình mẫu tử.

Trước đó, phim từng “gây sốt” với ca khúc Có con đây mà, do Vương Bình thể hiện. Nếu Có con đây mà là lời của con gửi đến mẹ thì Ký ức của mẹ lại là tiếng lòng người mẹ dành cho con, khơi gợi những nỗi buồn thầm kín nhất của nhân vật.

Nội dung ca khúc do Văn Mai Hương thể hiện bám sát câu chuyện phim, khắc họa hoàn cảnh của người mẹ mắc bệnh Alzheimer. Trong cơn lãng quên, tình yêu của mẹ vẫn vượt lên trên mọi giới hạn của thời gian, bệnh tật, cũng như những dằn vặt, day dứt vì trở thành gánh nặng cho con.

Giai điệu bài hát đã được sử dụng trong bản phim chiếu rạp qua một phân đoạn ngắn, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người xem. Sau một tuần khởi chiếu, bộ phim mới chính thức trình làng MV lyrics, sử dụng những thước phim để dẫn dắt lời ca, khơi gợi hàng loạt phân cảnh xúc động và tạo nên một “cú nổ" cảm xúc cho người xem.

Chia sẻ về việc chèn bài hát giữa phim, nhạc sĩ SINN-K cho biết: “Nhận thấy nhiều bộ Việt thường sử dụng ca khúc có lời ở những khoảnh khắc cảm xúc nhất, tôi cũng muốn đưa yếu tố này vào Mang mẹ đi bỏ, để âm nhạc thực sự hòa quyện cùng nhịp đập với tâm hồn người Việt".

"Đoạn giữa phim trở nên vô cùng giàu cảm xúc, khi giọng hát đẹp của Văn Mai Hương vang lên, làm cho cảnh phim trở nên tinh tế và giàu tính thẩm mỹ. Tôi xem đây là một trong những phân cảnh đáng nhớ nhất của phim”, nhạc sĩ chia sẻ thêm.

Mang mẹ đi bỏ đã cán mốc hơn 128 tỷ đồng doanh thu,btheo số liệu từ Box office Vietnam, đồng thời giữ vững vị trí top 1 phòng vé suốt 10 ngày liên tiếp, kể từ suất chiếu sớm 30/7. Với câu chuyện gia đình đậm tính nhân văn và giàu cảm xúc, bộ phim được kỳ vọng sẽ tiếp tục chinh phục nhiều cột mốc doanh thu ấn tượng trong thời gian tới.