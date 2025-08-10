Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

MC Đại Nghĩa nhấn mạnh AI không thể thay thế cảm xúc con người, lo ngại điều này khi giới trẻ sử dụng nhiều

Văn Sơn
SVO - Trong tập mới nhất của chương trình '24h nói thật', MC Đại Nghĩa đã cùng khách mời diễn viên Năm Chà bàn luận về vấn đề: 'Giới trẻ phụ thuộc và lạm dụng trí tuệ nhân tạo AI'.

MC Đại Nghĩa cho rằng, trí tuệ nhân tạo không chỉ dừng lại ở mục đích giải trí mà có thể bị sử dụng để tạo ra những sản phẩm giả mạo, gây ảnh hưởng trực tiếp đến nghệ sĩ. “Chẳng hạn, gương mặt của Năm Chà có thể bị ghép vào những hình ảnh, clip tiêu cực, thậm chí tái tạo giọng nói để phát ngôn những điều chưa từng nói. Điều đó hoàn toàn không hay”, anh nói.

503701062-30992336723686906-450594216483057912-n.jpg

Đại Nghĩa và Năm Chà đều thừa nhận AI mang lại lợi ích nhưng cũng tiềm ẩn hệ lụy nếu bị sử dụng sai mục đích. MC Đại Nghĩa lưu ý, không phải ai cũng khai thác công nghệ vào mục tiêu tích cực, đặc biệt là giới trẻ với tâm lý ham khám phá nhưng đôi khi “phá” nhiều hơn “khám”, gây ảnh hưởng tới người khác.

24nt-2.jpg

Năm Chà cho rằng người dùng cần tỉnh táo, xem câu trả lời của AI như nguồn tham khảo chứ không tin tuyệt đối. Anh chia sẻ, có những câu hỏi rất ngớ ngẩn vẫn được AI trả lời, nhưng ít ai biết quá trình này tiêu tốn lượng điện năng lớn.

24nt-5.jpg

Theo MC Đại Nghĩa, AI cũng có thể trở thành “người bạn” đồng hành, giúp tư vấn tâm lý hoặc hỗ trợ học ngoại ngữ, đặc biệt với những người không có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với chuyên gia hay người bản xứ. Tuy nhiên, anh cũng chỉ ra hạn chế: “Bài văn, bài hát do AI tạo ra thường na ná nhau, thiếu cảm xúc, khiến con người dần lười tư duy”.

515440011-31475028572084383-174810309667581529-n.jpg

Năm Chà lo ngại viễn cảnh AI “xâm chiếm” quá nhiều lĩnh vực sẽ khiến con người mất việc, suy giảm kinh tế và dễ rơi vào áp lực tâm lý do ít giao tiếp xã hội. Đại Nghĩa nhấn mạnh: “AI có thể thay thế kiến thức nhưng không thể thay thế cảm xúc và tình cảm của con người. Chúng ta cần biết điểm dừng, khi nào nên dùng công nghệ và khi nào cần để tư duy, cảm xúc và cái tâm dẫn dắt”.

Văn Sơn
