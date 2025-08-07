Hà Anh Tuấn tất bật tập luyện cùng DTAP, sẵn sàng 'bùng nổ' cùng 2 concert đỉnh

SVO - Nam ca sĩ đang cùng ê kíp gấp rút tập luyện cho đêm trình diễn đặc biệt trong V-Concert 'Rạng rỡ Việt Nam', vào ngày 9/8 tới.

Mới đây, những hình ảnh tập luyện của Hà Anh Tuấn cùng ban nhạc khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'. Theo đó, nam ca sĩ chính là nhân vật được chờ đợi nhất nhì trong V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, sẽ diễn ra vào 9/8, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Hà Anh Tuấn cùng band nhạc đang ráo riết tập luyện cho V Concert.

Nam ca sĩ chia sẻ, bản thân mình rất vui và tự hào khi được là một trong số những nghệ sĩ tham gia vào V Concert - Rạng rỡ Việt Nam. Dù đã có nhiều concert riêng của mình, với hàng vạn khán giả nhưng lần biểu diễn này vẫn có những cảm xúc đặc biệt trong anh. Bởi theo Hà Anh Tuấn, anh không chỉ hát với cương vị của một một ca sĩ mà còn là người dân Việt Nam hoà chung trong không khí tự hào về quê hương, đất nước mình thông qua âm nhạc.

Hà Anh Tuấn bày tỏ sự hào hứng khi được hát trong sự kiện đặc biệt này.

Đây cũng là lần hiếm hoi mà Hà Anh Tuấn kết hợp cùng DTAP, 'phù thuỷ âm nhạc' của Việt Nam, và cũng là lần đầu tiên DTAP mang dàn nhạc dân tộc vào trong chương trình mà mình đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc. Đối với DTAP, V Concert là một chương trình âm nhạc rất phù hợp để tôn vinh những nét đẹp và giá trị truyền thống của văn hóa dân tộc bằng phương tiện và cách thức mới mẻ. Nếu mà dàn nhạc dân tộc thể hiện với âm nhạc trendy và mang hơi hướng quốc tế được đánh live band kết hợp với backing track hoặc EDM thì nó sẽ như thế nào?

DTAP có nhiều ý tưởng đặc biệt cho một chương trình đặc biệt như "V Concert".

Trong V Concert có nhiều ca khúc được làm mới lại, kết hợp giữa những yếu tố dân gian và hiện đại.

Toàn ê kíp đang nỗ lực chuẩn bị đêm nhạc với sự khẩn trương, nghiêm túc.

Ngoài Hà Anh Tuấn và DTAP, V Concert – Rạng rỡ Việt Nam còn có sự tham gia của các nghệ sĩ: Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Đen,, Trúc Nhân, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, RHYDER, Phương Mỹ Chi, 2pillz... Ngoài ra, nghệ sĩ Xuân Hinh là khách mời đặc biệt của chương trình.

Ngay sau V Concert, khán giả cũng sẽ được thưởng thức lễ hội âm nhạc đặc biệt mang tên V Fest. - Thanh xuân rực rỡ cùng những gương mặt đình đám như BinZ, Rhymastic, Trúc Nhân, HIEUTHUHAI, Isaac, MONO, Bích Phương, Trang Pháp, Văn Mai Hương… cũng ngay tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, vào đêm 10/8.