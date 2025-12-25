Yeonjun của TXT: Chàng trai sở hữu sức hút vô tận

SVO - Yeonjun của nhóm Tomorrow X Together đã tham dự sự kiện thảm đỏ của '2025 SBS Gayo Daejeon' được tổ chức tại Inspire Arena ở Yeongjongdo, Incheon, vào ngày 25/12.

Sự kiện thảm đỏ Lễ hội âm nhạc SBS Gayo Daejeon 2025 được tổ chức tại Inspire ở Incheon vào chiều ngày 25/12 (giờ Hàn Quốc). Yeonjun của nhóm Tomorrow X Together nổi bật giữa dàn 'sao' trong bộ vét đen. Vẻ ngoài điển trai, lịch lãm của nam thần tượng là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn.

Trong khi đó, chương trình 2025 SBS Gayo Daejun do Young K của DAY6, Ahn Yu-jin của IVE và Jae Min của NCT dẫn chương trình, có sự góp mặt của: Ah9, KATSEYE, AMP, Idit, Baby Don't Cry, Hitzis, Kiki, Hearts To Hearts, Kickflip, All Day Project, Izuna, Miyawaki, CORTIS, Baby Monster, Tours, NEX-G, Ntim, Eyelit, Zero Base One, RISE, Boy Next Door, Taeyong, Nmix, Seraphim, U-Know Yunho, NCT Wish, Espa, TREASURE, ENHYPEN, ITZY, TXT, The Boyz, ATEEZ, Stray Kids, IVE và NCT Dream.