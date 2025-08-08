KỲ II: 8 bộ phim Hàn nhất định phải xem trong tháng Tám (Kỳ 2)

SVO - Tháng Tám, tháng đặc biệt có ý nghĩa với người dân Hàn Quốc cùng sự xuất hiện của 2 dòng phim mới là hành động siêu thực và về nền công nghiệp điện ảnh phim người lớn những năm 1980.

My Troublesome Star: Chuyện tình 'tái hợp' sau 10 năm của Uhm Jung Hwa và Song Seung Heon

Một bộ phim tình cảm lãng mạn chân thực khắc họa sự trở lại của ngôi sao hàng đầu Im Se Ra (Uhm Jung Hwa), người đã có 25 năm sự nghiệp bị gián đoạn sau khi nhận giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc trẻ tuổi nhất" và gặp tai nạn vào đúng ngày cô đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Dokgo Cheol (Song Seung Heon) là một thám tử độc thân, người đã tự hứa với lòng mình sẽ kết hôn trước tuổi 40, nhưng dần mất đi động lực và đam mê theo thời gian. Là một người lãng mạn mơ về một tình yêu nồng cháy, anh gặp Im Se Ra và bắt đầu một mối tình đôi bên cùng có lợi.

Từ những khoảnh khắc hài hước bất ngờ đến những khoảnh khắc ấm lòng, bộ phim truyền hình gốc của Genie TV, My Troublesome Star được phát trên kênh ENA vào thứ Hai, thứ Ba hằng tuần, bắt đầu từ 18/8 lúc 10h tối (theo giờ Hàn Quốc), là một màn trình diễn nhân vật tuyệt vời của Uhm Jung Hwa, người sở hữu cả thần thái của một ngôi sao hàng đầu lẫn sự thân thiện của một người bạn, hay khía cạnh mới tươi sáng hơn, cảm xúc sâu sắc hoà quyện sự hài hước của một Song Seung Heon khác biệt, cùng dàn diễn viên Lee El, Oh Dae Hwan, cặp đôi Jang Da A và Lee Min Jae...

"Phản ứng hóa học" giữa Uhm Jung Hwa và Song Seung Heon, hai người tái hợp sau 10 năm, cũng là một trong những điểm nhấn chính của bộ phim. Uhm Jung Hwa chia sẻ: "Đã lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, nhưng không có gì thay đổi. Tôi rất cảm động vì không chỉ ngoại hình mà cả trái tim anh ấy vẫn vậy. Ngay cả trong những cảnh không phải của Song Seung Heon, anh ấy vẫn nỗ lực hết mình, và tôi có thể cảm nhận được sự chân thành của anh ấy đối với diễn xuất. Tôi rất vui vì chúng tôi đã làm việc cùng nhau, và tôi đã học được rất nhiều điều".

Song Seung Heon cũng chia sẻ: "Vì chúng tôi đã từng làm việc cùng nhau trước đây, nên tôi có thể diễn xuất sâu sắc và thoải mái hơn. Chúng tôi cũng có thể tạo ra "phản ứng hóa học" tự nhiên hơn. Tôi thậm chí còn nghĩ, 'Quả đúng là nữ diễn viên Uhm Jung Hwa', bởi vì cô ấy không chỉ dẫn dắt bầu không khí trên trường quay rất tốt mà còn mang đến sự an tâm, chỉ bằng sự hiện diện của mình. Tôi rất vui khi được tái hợp với cô ấy trong cùng một dự án, sau quãng thời gian dài như vậy".

Aema: Cuộc tranh giành quyền lực của nền công nghiệp điện ảnh phim người lớn những năm 1980

Đạo diễn Lee Hae Young của Believer lần đầu tiên thử sức với phim truyền hình dài tập Aema, một câu chuyện cổ tích lấy bối cảnh nền công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc những năm 1980. Tại Chungmuro, những năm 1980, trái tim của nền công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc, Jung Hui Ran (Lee Ha Nee), nữ diễn viên hàng đầu quốc gia, người có tính cách nóng nảy và kiên quyết, không bao giờ ngần ngại nói lên suy nghĩ của mình, hay vạch trần những hành vi sai trái, được giao vai chính trong Madame Aema, bộ phim mới nhất của nhà sản xuất Koo Jung Ho (Jin Seon Kyu), một 'cựu binh tàn nhẫn' trong ngành, người sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giữ vững vị trí. Tuy nhiên, khi Jung Hui Ran tỏ ra quá khó kiểm soát, Koo Jung Ho đã đưa ra một quyết định táo bạo, anh ta loại cô khỏi bộ phim và tổ chức một cuộc tuyển chọn quy mô lớn để tìm người thay thế. Vai diễn cuối cùng thuộc về Sin Ju Ae (Bang Hyo Rin), một vũ công hộp đêm, với ước mơ lớn trở thành diễn viên. Tức giận vì bị bỏ rơi, Jung Hui Ran không chịu lùi bước. Trong khi đó, Kwak In U (Jo Hyun Chul), một đạo diễn mới vào nghề, nhút nhát nhưng đầy tham vọng, được giao nhiệm vụ chỉ đạo Madame Aema. Mặc dù anh mơ ước tạo dựng dấu ấn trong ngành, nhưng anh sớm thấy mình bị cuốn vào vòng xoáy của những cuộc tranh giành quyền lực, tham vọng và cơn bão khó lường mang tên Jung Hui Ran.

Phim được phát sóng trọn bộ 6 tập trên Netflix, bắt đầu từ ngày 22/8.

Lee Ha Nee đã làm toát lên thần thái của một nữ diễn viên hàng đầu Jung Hui Ran thời bấy giờ, với trang phục, kiểu tóc và phụ kiện lộng lẫy. Nói về nhân vật này, Lee Ha Nee chia sẻ: "Cô ấy là một người phụ nữ thanh lịch và có sức hút khó lay chuyển. Tôi muốn sức hút của cô ấy vẫn toát lên, ngay cả khi cô ấy chỉ đứng im một chỗ".

Bang Hyo Rin đã thể hiện sự chuyển mình táo bạo của một nữ diễn viên mới vào nghề, Sin Ju Ae chưa có kinh nghiệm, bất ngờ được giao vai chính trong Madame Aema. Bang Hyo Rin mô tả nhân vật của mình là "táo bạo, tự tin và có niềm tin mạnh mẽ".

Jin Sun Kyu cho thấy ánh mắt dữ dội, phản ánh tham vọng và nỗi ám ảnh về tiền bạc, thành công phòng vé của người đứng đầu Shinsung Film, công ty sản xuất đứng sau Madame Aema. Là một nhân vật thành công trong bối cảnh điện ảnh Chungmuro khốc liệt, Joong Ho là một người đàn ông không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được thành công, một người thực sự yêu điện ảnh nhưng lại bị tiền bạc chi phối rất nhiều.

Cho Hyun Chul vào vai đạo diễn tân binh Kwak In Woo, người đang ra mắt vai trò đạo diễn với Madame Aema. Được thôi thúc bởi đam mê, anh mơ ước tạo ra một bộ phim thấm đẫm tầm nhìn và triết lý cá nhân. Cho Hyun Chul mô tả Kwak In Woo là "một người liên tục bị từ chối, cực kỳ nhút nhát nhưng đầy tham vọng, thường dẫn đến sự thất vọng và tự ti".

Twelve: Hành động siêu thực 'không tưởng'

Lần đầu tiên, sau gần một thập kỷ, 'ngôi sao' của The Roundup, Ma Dong Seok (hay còn gọi là Don Lee) trở lại màn ảnh nhỏ trong bộ phim hành động huyền bí Twelve, được phát sóng đồng thời trên KBS2 và Disney+ từ 23/8. Đồng thời, đây cũng là bộ phim đánh dấu màn ra mắt truyền hình của đạo diễn Kang Dae Gyu, người trước đây đã thực hiện những bộ phim ấm áp Harmony và Pawn. Ma Dong Seok xuất hiện trong vai Tae San, thủ lĩnh của một nhóm 12 cung hoàng đạo chiến đấu với thế lực tà ác khi chúng trốn thoát khỏi sự giam cầm ở cổng địa ngục. Trong số đó, có ác quỷ O-gwi, do Park Hyung Sik (phim Happiness - Chung cư có độc) thủ vai.

Twelve là một bộ phim anh hùng, khắc họa rõ nét cá tính và hành động của từng nhân vật trong cuộc chiến giữa thiên thần và thế lực tà ác. Bối cảnh kỳ ảo hiếm thấy trong phim truyền hình Hàn Quốc, cùng sự tương tác ăn ý được tạo nên từ màn tái hợp của các diễn viên đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Ma Dong Seok đã khẳng định vị thế vững chắc của mình như một biểu tượng của dòng phim hành động Hàn Quốc. Những cảnh hành động của anh không chỉ được công nhận trong nước mà còn trên toàn cầu. Từ kỹ năng hành động mạnh mẽ đặc trưng trong Chuyến tàu sinh tử, những pha gay cấn trong trong loạt phim Những kẻ ngoài vòng pháp luật, hay sức mạnh đáng gờm và thành thạo các pha hành động súng, kiếm trong một thế giới đổ nát của The Wilderness, cho đến những pha hành động trừ tà với một chút mới mẻ, lấy cảm hứng kỳ ảo từ Demon Hunters, Ma Dong Seok đã mở rộng phạm vi diễn xuất hành động của mình thông qua việc liên tục khám phá thể loại. Và giờ đây, với một bộ phim lấy cảm hứng từ cung hoàng đạo phương Đông, kể về câu chuyện của mười hai thiên thần sống trong hình dạng con người, chiến đấu chống lại thế lực tà ác, Ma Dong Seok đã cho thấy sức mạnh áp đảo và những pha hành động độc đáo, với biểu tượng của hổ. Twelve hứa hẹn sẽ giới thiệu những pha hành động dữ dội và ngoạn mục của các anh hùng thiên thần, do Ma Dong Seok dẫn đầu, trong một thế giới rộng lớn, trải dài từ thời cổ đại đến hiện đại.

Với dàn diễn viên tài năng và cuốn hút như Sung Dong Il, Lee Joo Bin, Kang Mina, Sung Yoo Bin, Ahn Ji Hye, Go Kyu Pil, Regina Lei, Seo In Guk... cùng cốt truyện hấp dẫn mới lạ, Twelve là bộ phim được mong chờ nhất tháng Tám này.

Bon Appétit, Your Majesty: Chuyện tình đẹp như mơ được 'nảy mầm' từ sự kết hợp giữa ẩm thực phương Tây và Hàn Quốc

Dựa trên một tiểu thuyết mạng nổi tiếng, Bon Appétit, Your Majesty là một bộ phim tình cảm lãng mạn giả tưởng, với sự tham gia của Im Yoon Ah, nhóm Girls’ Generation trong vai Yeon Ji Young, một đầu bếp vui vẻ, chuyên về ẩm thực Pháp. Sau khi chiến thắng một cuộc thi nấu ăn, cô bất ngờ bị dịch chuyển ngược thời gian về thời Joseon cách đây 500 năm, và bị buộc phải phục vụ đồ ăn cho vua Lee Heon (Lee Chae Min của phim Hierarchy), một vị vua độc tài, với khẩu vị tinh tế, người đã phát triển sở thích với những món ăn pha trộn đầy bất ngờ của Ji Young.

Phát sóng vào thứ Bảy, Chủ Nhật hằng tuần trên tvN, bắt đầu từ 23/8, đây cũng là bộ phim được các 'mọt phim Hàn' mong chờ nhất tháng này. Sự kết hợp ăn ý trong diễn xuất của cặp đôi diễn viên Im Yoon Ah và Lee Chae Min, những người sẽ bổ sung cho câu chuyện tình lãng mạn giữa nàng đầu bếp và bạo chúa, hứa hẹn sẽ đưa khán giả đắm chìm vào mạch cảm xúc của các nhân vật được phát triển thông qua tương tác ẩm thực.

Our Golden Days: Bộ phim gia đình mang hơi thở của tháng Tám

Phát sóng vào thứ Bảy, Chủ Nhật hằng tuần trên KBS2, bắt đầu từ ngày 9/8, đây là bộ phim truyền hình dài tập (50 tập) đánh dấu sự trở lại của Jung Il Woo, nam diễn viên vừa xuất hiện trong bộ phim hợp tác Việt - Hàn, Mang mẹ bỏ đi, đạt doanh thu cả trăm tỷ đồng, sau 16 ngày ra rạp.

Our Golden Days là một bộ phim gia đình nhiều thế hệ, được xây dựng dựa trên ý tưởng rằng, mỗi người đều có một thời kỳ hoàng kim của riêng mình, dù là quá khứ, hiện tại, hay tương lai. Câu chuyện khám phá cách mọi người gặp gỡ và suy ngẫm về những khoảnh khắc ý nghĩa đó trong cuộc sống.