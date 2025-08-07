Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cùng với NSND Thanh Hoa, Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi, nhóm DTAP khơi gợi lòng tự hào dân tộc qua 'bom tấn' âm nhạc mới

THUẬN TÙNG
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Sau 6 năm đứng sau thành công của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, nhóm producer DTAP chính thức cho ra mắt MV 'Made in Vietnam' mang đậm dấu ấn cá nhân. Dự án được ấp ủ hơn một năm là kết tinh từ hành trình lĩnh hội văn hóa dân tộc của các thành viên DTAP, cũng là lời khẳng định về định vị nghệ sĩ mà nhóm luôn theo đuổi.

Nhóm DTAP chia sẻ quá trình ấp ủ và thực hiện dự án kéo dài hơn một năm: “Chúng tôi cảm thấy mình đã nhận được rất nhiều tình yêu thương từ khán giả khắp nơi trên khắp mọi miền đất nước".

3450a1b5-5336-4f19-99ac-e72b156f283f.jpg

"Và DTAP biết rằng, với sức ảnh hưởng nhỏ bé của mình sẽ không thể tập hợp được ngần ấy con người ưu tú của Việt Nam nếu không nhờ một tình yêu chung, một tinh thần tự hào vô cùng dành cho Việt Nam. Chúng tôi thấy như mình đã dành hết sự may mắn của mình cho dự án này. Chúng tôi vô cùng biết ơn vì điều đó", nhóm chia sẻ thêm.

Trước đó, NSND Thanh Hoa cũng chia sẻ: “Khi nhận được lời mời từ các em DTAP, tôi rất thích dự án vì giá trị và những ấp ủ mà DTAP hướng tới. Bước vào set quay, tôi cũng rất bất ngờ khi thấy ê kíp thực hiện là những người rất trẻ nhưng đều có một ánh mắt tâm huyết và tình yêu dành cho Việt Nam như nhau”, NSND Thanh Hoa cho biết.

5c4d0fe5-def5-4d57-8eca-379833413a8c.jpg

Trúc Nhân bày tỏ: “Made in Vietnam đã chạm đến Nhân ngay từ lần đầu mình nghe giai điệu và ca từ, nên quyết định cùng các em DTAP thực hiện dự án này. Sau đó, DTAP chia sẻ mong muốn thực hiện một MV thật hoành tráng. Và đối với Nhân, đó là một tinh thần đầu tư rất đáng trân trọng, đặc biệt khi các bạn trẻ lựa chọn hướng tới những sản phẩm mang giá trị nghệ thuật và tinh thần tự hào dân tộc như vậy".

tdt-0056.jpg

Nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi cũng xúc động chia sẻ rất cảm ơn DTAP vì luôn dành những dự án tốt nhất cho cô. Trên hành trình đồng hành cùng nhau, các anh em đã làm việc với nhau bằng tất cả sự chân thành, chân phương và bằng một niềm tin yêu mãnh liệt dành cho văn hóa và quê hương Việt Nam. Giọng hát Bóng phù hoa cũng rất xúc động vì thấy những ước mơ của DTAP thành sự thật.

4263974f-32e7-4000-91f0-fcc6ed2b3052.jpg

Dự án này cũng đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Kawaii Tuấn Anh sau một thời gian im ắng. Anh chia sẻ: “Ngay từ những ngày đầu tiên nghe bản demo của ca khúc, tôi đã biết rằng mình cần phải thực hiện dự án này. Đây là một MV có khối lượng cảnh quay trong studio rất lớn, đi kèm với khối lượng xử lý kỹ xảo (VFX) khổng lồ. Tôi đã tập hợp toàn bộ những cộng sự gắn bó với mình trong suốt sự nghiệp để cùng đồng hành".

068d269e-010f-4206-ae95-4f3f0886573c.jpg

Qua hành trình 6 năm phát triển, qua những sản phẩm âm nhạc ăn khách mang đậm dấu ấn dân gian đương đại như Hoàng, Link (Hoàng Thùy Linh) hay Vũ trụ cò bay (Phương Mỹ Chi), DTAP đã khẳng định được tư duy sáng tạo bền bỉ, khả năng tái tạo công thức âm nhạc phù hợp với từng nghệ sĩ.

8e9d37ab-4380-4201-b19c-acf08966f49b.jpg

Made in Vietnam là dự án mở đầu của chiến dịch “Chuyến xe Tự hào Việt Nam”. Đây là một hành trình nghệ thuật cộng đồng đầy cảm hứng sẽ sớm được "bật mí trong thời gian tới.

fd4b9225-c182-4a5b-97b8-317111475e28.jpg

Mỗi nơi chuyến xe dừng chân trên hành trình dọc dài mảnh đất hình chữ S, mỗi câu hát vang lên, là một lần gieo vào lòng người trẻ những rung cảm thiêng liêng về hai tiếng “Việt Nam”.

THUẬN TÙNG
