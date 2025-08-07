Mùa phim nửa cuối năm 2025, Disney hứa hẹn gây bùng nổ màn ảnh với một loạt 'bom tấn' đỉnh cao

SVO - Cuối năm nay đánh dấu sự bùng nổ mạnh mẽ của 'nhà Chuột' Disney, khi khán giả sẽ được chiêu đãi bằng hàng loạt 'bom tấn' hành động đỉnh cao gồm: 'Tron: Ares', 'Predator: Badlands' và 'Avatar: Fire and Ash'.

Tron: Ares đem tới những khung hình với hiệu ứng thị giác đỉnh cao

Tron: Ares là phần thứ ba của thương hiệu Tron ăn khách của tuổi đời lên đến 43 năm. Tron xoay quanh thế giới ảo bên trong máy tính, nơi các chương trình được nhân hoá như con người. Nhân vật chính bị cuốn vào thế giới này và phải chiến đấu để sinh tồn, đồng thời tìm cách thoát ra ngoài.

Sau hai phần phim lấy bối cảnh bên trong thế giới ảo do Kevin Flynn (Jeff Bridges) tạo ra, tác phẩm lần này đánh dấu các thực thể A.I. chính thức bước ra đời thực. Nhân vật chính là Ares (Jared Leto) - một siêu phần mềm thông minh do Julian Dillinger (Evan Peters) sáng tạo ra.

Ares sở hữu một kỹ năng chiến đấu siêu phàm và trên hết là có thể tái sinh vô hạn nhờ là A.I. Thế nhưng, Ares dường như còn có âm mưu khác. Đồng thời, cuộc nội chiến giữa Kevin Flynn và ác nhân CLU bên trong thế giới ảo vẫn chưa ngã ngũ, hứa hẹn một màn đụng độ khốc liệt giữa con người và A.I.

Những trailer đầu tiên của Tron: Ares đưa khán giả trở lại với thế giới đậm chất cyberpunk với những bộ trang phục, mô tô hay máy bay ánh sáng lóa mắt. Những cuộc chiến kịch tính, những màn giao tranh khốc liệt với hiệu ứng thị giác “ảo lòi” luôn là thứ “đặc sản” khiến fan yêu thích thương hiệu này. Kết hợp với âm nhạc do Nine Inch Nails thực hiện, bộ phim chắc chắn sẽ là một trải nghiệm bùng nổ cả phần nghe lẫn nhìn.

Bộ phim cũng gây ấn tượng mạnh mẽ về cả phong cách và ý tưởng khi đưa các yếu tố kỹ thuật số xâm nhập thế giới thực. Ares không chỉ là một nhân vật A.I - anh còn phản ánh các vấn đề hiện đại về A.I và tương lai số.

Predator: Badlands sự kết hợp của hai siêu phẩm

Sau thành công của Prey, Predator: Badlands đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu này trở lại màn ảnh rộng sau khi Disney và 20th Century Fox sáp nhập. Lần này, đạo diễn Dan Trachtenberg chọn hướng đi độc đáo khi để nhân vật chính là Dek - một Predator nhỏ bé, bị chủng tộc chối bỏ. Dek buộc phải chọn hành tinh nguy hiểm bậc nhất vũ trụ để đi săn chứng tỏ bản thân.

Trên đường đi, gã nhận được sự trợ giúp của người máy Thia (Elle Fanning) do tập đoàn Weyland-Yutani chế tạo. Cả hai không chỉ đối đầu với một sinh vật bất tử, vô số chủng tộc khát máu mạnh mẽ, mà còn với nhiều thế lực bí ẩn khác.

Thay vì chứng kiến cuộc sinh tồn của con người yếu đuối, Predator: Badlands sẽ cho người hâm mộ thấy cách các Predator chiến đấu trước những sinh vật còn đáng sợ hơn mình gấp bội và lý do vì sao chúng trở thành thợ săn hùng mạnh nhất vũ trụ.

Không chỉ phô diễn những cảnh hành động máu me đặc trưng mà trailer phim còn hé lộ sự kết hợp giữa Predators và Alien qua tập đoàn Weyland-Yutani. Đây sẽ là siêu phẩm mà fan của hai thương hiệu phim này mong đợi từ lâu.

Avatar: Fire and Ash mang thế giới màu nhiệm trở lại

Sau ba năm chờ đợi, khán giả toàn cầu cuối cùng cũng sắp trở lại thế giới màu nhiệm của hành tinh Pandora, với Avatar: Fire and Ash. Phần thứ ba của thương hiệu tỷ đô tiếp tục theo chân gia đình của Jake Sully (Sam Worthington) và Neytiri (Zoe Saldaña) cùng các con trong trận chiến chống lại nhân loại, bảo vệ quê hương.

Trailer mới nhất này đã hé lộ phần nào câu chuyện tiếp nối các sự kiện sau Avatar: The way of water. Mối quan hệ giữa Reya (Bailey Bass) và Lo’ak (Britain Dalton) ngày càng thân thiết khiến cha mẹ cô - tộc trưởng Tonowari (Cliff Curtis) và phu nhân Ronal (Kate Winslet) của bộ lạc Omatikaya - lo lắng.

Dường như, họ vẫn e sợ chiến tranh sẽ bám theo gia đình của Jake Sully. Lần này, họ còn chạm trán với một chủng tộc hiếu chiến tôn thờ lửa do Varang (Oona Chaplin) lãnh đạo.

Fans của thương hiệu toàn cầu này cũng yên tâm với các phần 4 và 5 trong tương lai khi mới đây, đạo diễn James Cameron đã khẳng định ông vẫn sẽ cầm trịch hai phần cuối của chuỗi phim này. Trong suốt một thời gian dài, James Cameron đã luôn rõ ràng về quy mô tham vọng của mình đối với các phần tiếp theo của Avatar.

Ông không chỉ hình dung ra một phần tiếp theo duy nhất cho bộ phim khoa học viễn tưởng năm 2009, mà còn xây dựng một loạt năm phim, một câu chuyện sử thi hoàn toàn mới có quy mô ngang tầm The lord of the rings.

Đạo diễn James Cameron đã dành 16 năm qua để lên kế hoạch cho toàn bộ cốt truyện và hiện thực hóa The way of water cũng như Fire and Ash. Điều này đã dẫn đến một số suy đoán trên mạng rằng ông có thể sẽ giao phần 4 và 5 cho một đạo diễn khác. Tuy nhiên, như ông chia sẻ với Empire, ông hoàn toàn có ý định tự mình đạo diễn Avatar 4 và 5.