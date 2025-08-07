Sau thành công với 'Mai' của Trấn Thành, Hồng Đào và Tuấn Trần có phim mới 'gây sốt', cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng

SVO - Dù còn nhiều ý kiến trái chiều và một số điều chưa đạt đến kỳ vọng của người xem, nhưng 'Mang mẹ đi bỏ' vẫn chính thức gia nhập 'hội phim trăm tỷ' tại phòng vé Việt, và làm dày thêm thành tích của bộ đôi Hồng Đào và Tuấn Trần.

Bộ phim điện ảnh Việt - Hàn này nhanh chóng cán mốc 100 tỷ đồng chỉ sau 6 ngày với hơn 1,2 triệu vé bán ra, tính cả các suất chiếu sớm. Điều này giúp phim trở thành một trong những tác phẩm Việt có thành tích mở màn tốt nhất từ đầu năm đến nay.

Không chỉ tạo tiếng vang trong nước, Mang mẹ đi bỏ còn thu hút sự chú ý từ truyền thông quốc tế khi được các đài truyền hình lớn của Hàn Quốc như SBS, MBC, KBS... đồng loạt đưa tin, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến tác phẩm hợp tác Việt - Hàn này.

Để duy trì “cơn sốt” phòng vé tháng Tám, phim tiếp tục công bố bộ poster mới đầy cảm xúc, xoáy sâu vào mối quan hệ giữa các nhân vật trong phim với những câu thoại chạm đến trái tim.

Nổi bật trong loạt poster là khoảnh khắc chạm mặt đầy cảm xúc giữa Hoan (Tuấn Trần) và Ji Hwan (Go Kyung-pyo) ở phần kết phim. Tấm poster gây chú ý với câu thoại: “Trong gia đình mình, ít nhất phải có một người được hạnh phúc” như một lời khẳng định cho sự hy sinh lặng lẽ nhưng sâu sắc của Hoan, khi chứng kiến người anh hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình.

Tiếp theo là tấm poster ngập tràn yêu thương dịu dàng mà Hoan dành cho mẹ Hạnh (Hồng Đào). Ở trung tâm khung hình là khoảnh khắc Hoan ngồi đàn cho mẹ hát, ánh mắt anh trìu mến hướng về mẹ, trong khi mẹ lại lặng lẽ nhìn về một miền ký ức đầy khắc khoải. Hai góc poster là hình ảnh mẹ con cùng chạy trên đường phố, phản ánh một lát cắt đời thường và hành trình nhọc nhằn mà Hoan kiên nhẫn “đuổi theo” mẹ mỗi ngày khi mẹ đang mang căn bệnh Alzheimer.

Nhóm bạn thân của Hoan đại diện cho tinh thần lạc quan, nhân văn và tinh thần tương thân tương ái của người Việt trên phim. Trong hành trình chăm sóc mẹ, Hoan không hề đơn độc, bởi luôn có những người bạn chí cốt âm thầm đồng hành, giúp đỡ.

Hai tấm poster cuối cùng tập trung khắc họa cuộc đời và ký ức đầy đối lập của người mẹ Lê Thị Hạnh khi còn trẻ và ở tuổi xế chiều. Ở thì quá khứ, mẹ Hạnh (Juliet Bảo Ngọc) hiện lên như một người phụ nữ dịu dàng, sống trong vùng ký ức tươi đẹp cùng chồng Jeong-min (Jung Il-woo) và con trai nhỏ Ji-hwan. Một quá khứ đẹp như mơ, ngập tràn yêu thương và hạnh phúc.

Thế nhưng khi trở về với thực tại, mẹ Hạnh ở tuổi già là một nạn nhân của căn bệnh Alzheimer, sống giữa những mảnh vỡ ký ức, lúc tỉnh lúc mê. Giai điệu bài hát Lệ đá vang lên xuyên suốt bộ phim như nói thay những tiếc nuối, lỗi lầm và khát khao níu giữ yêu thương trong tâm trí người mẹ.

Bằng loạt poster giàu cảm xúc, Mang mẹ đi bỏ không chỉ tái hiện nội tâm và mối quan hệ giữa các nhân vật mà còn khắc hoạ những lát cắt chân thật của cuộc sống, để lại dư âm day dứt trong lòng người xem.