Hoàng Thuỳ Linh 'kết đôi' cùng Đen, Hoà Minzy mặc váy cưới lên sân khấu V Concert

Xuân Tiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Một bữa tiệc âm thanh đầy màu sắc và mãn nhãn được VTV 'chiêu đãi' khán giả trong đêm 9/8 vừa qua tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Tối 9/8, V Concert - Rạng rỡ Việt Nam đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), thu hút hàng vạn khán giả tham dự. Đây là chương trình nằm trong loạt sự kiện hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

hson6947.jpg
Sân khấu của V Concert được đầu tư hoành tráng cùng nhiều hiệu ứng âm thanh, ánh sáng
hiện đại bậc nhất nhằm mang đến cho khán giả những phần trình diễn đỉnh cao nhất.
unknown.jpg
Hàng vạn khán giả đã có mặt từ sớm để có thể thưởng thức 'bữa tiệc âm nhạc' cùng dàn nghệ sĩ hàng đầu.
ttn03118.jpg
2pillz khởi động V Concert - Rạng rỡ Việt Nam với set nhạc gồm 9 bài nằm trong album đầu tay của mình. Đặc biệt, ca khúc Thác Nìng được làm mới khiến nhiều người vô cùng ấn tượng.
vmq-8-3.jpg
Ca khúc Made in Vietnam do NSND Thanh Hoa, Trúc Nhân và Phương Mỹ Chi trình diễn chính thức mở màn cho Vconcert.
unknown.jpg
Ngay sau đó, Trúc Nhân xuất hiện đầy ấn tượng trên sân khấu với trang phục vàng biểu tượng của ngôi sao trên nền đỏ rực rỡ. Nam ca sĩ tiếp tục mang đến loạt hit đình đám như Có không giữ mất đừng tìm, Thật bất ngờ, Bốn chữ lắm Không ra gì.
03a9fd4a3313bb4de20271.jpg
RHYDER tiếp nối 'bữa tiệc âm nhạc' với loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình như Anh biết rồi, Chịu cách mình nói thua, Việt Nam I Love. Cũng tại đây, khán giả cũng được chứng khiến những khoảnh khắc đầy xúc động của nam ca sĩ trên hành trình trưởng thành từ Giọng hát Việt nhí đến Anh trai 'say hi' và được đứng trên sân khấu của VConcert.
531443049-24119485854338918-9119764364055068009-n.jpg
Tóc Tiên tiếp nối chương trình với màn Mash-up Rock Một cọng tóc mai -Big Girl Don't Cry - Vũ điệu cồng chiêng. ﻿Ngay sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục 'hâm nóng' khán giả với ca khúc Đậm đà, Có ai thương em như anh 90-60-90 ﻿làm mọi người không thể ngồi yên.
18cdc5fa0ba383fddab252.jpg
Sự xuất hiện của Hoà Minzy khiến khán giả 'bùng nổ'. Nữ ca sĩ mang đến 2 ca khúc Rời bỏ Bật tình yêu lên phiên bản hoàn toàn mới.
4dd4a1f76daee5f0bcbf57.jpg
Ngay sau đó, Thị Mầu xuất hiện khiến khán giả bất ngờ với sự 'biến hình' của Hoà Minzy ngay trên sân khấu.
fa52972d5422f84d2e9dfbd6b4d07380.jpg
Tiếp theo đó, khán giả 'vỡ oà' khi Bắc Bling được trình diễn trên sân khấu cùng nghệ sĩ Xuân Hinh, Hoà Minzy và Tuấn Cry.
a63f54bfbecee8ea5b02dc8279cd76cc.jpg
Nghệ sĩ Xuân Hinh gây bất ngờ lớn khi trở lại sân khấu cùng màn biểu diễn hát văn Cô Sáu Sơn Trang.
576023739b34221b94a234aded0f8fab.jpg
Phương Mỹ Chi được nghệ sĩ Xuân Hinh giới thiệu hài hước 'có thể gọi tôi bằng ông vì khoảng cách lên đến 43 tuổi'. Nữ ca sĩ xuất hiện đầy năng lượng cùng loạt ca khúc Vũ trụ có anh, Mashup Lý Bắc Bộ x Đẩy xe bò, Mộng phù hoa Bài ca Đất Phương Nam.
529748168-24119468134340690-9136401428988303325-n.jpg
Cũng trên sân khấu của V Concert, lần đầu tiên, Phương Mỹ Chi có những chia sẻ về cuộc thi "Sing!Asia" mà mình vừa tham gia.
530271044-122110314362957931-3273810299006733265-n.jpg
Noo Phước Thịnh tiếp tục 'làm nóng' chương trình với Những kẻ mộng mơ, Chờ ngày mưa tan, Phép màuMột vòng Việt Nam. Nam ca sĩ cho biết, bản thân khá xúc động và tự hào khi được đứng trên sân khấu của V Concert, trong những ngày tháng vô cùng tự hào của đất nước. Nam ca sĩ cũng thể hiện màn 'hoà nhịp' ca khúc Tự nguyện cùng 25.000 khán giả và các lực lượng vũ trang.
529737988-24119466881007482-2568534920322377391-n.jpg
Hoàng Thuỳ Linh mang đến liên khúc Kẻ cắp gặp bà già, Bo xì bo, See tìnhĐể mị nói cho mà nghe.
529128056-10229354589035898-4263070236793312651-n.jpg
Khán giả cũng rất thích thú khi nữ ca sĩ kết hợp 'người yêu tin đồn' Đen cùng ca khúc Vị nhà.
530770011-24119489184338585-4237323088585309439-n.jpg
Sau màn kết hợp cùng Hoàng Thuỳ Linh, Đen khiến khán giả cực cuồng nhiệt với những tác phẩm làm nên tên tuổi của mình: Nấu ăn cho em, Ngày lang thang, Luôn yêu đời, Mang tiền về cho mẹĐi về nhà.
530593156-24119488137672023-4759563094561643747-n.jpg
'Nữ hoàng giải trí' Hồ Ngọc Hà 'đốt cháy' sân khấu cùng Destiny, Xin hãy thứ tha, Cô đơn trên sofa. Đặc biệt, cô cũng song ca cùng học trò của mình, Thanh Thuỵ (Quán quân "Điểm hẹn tài năng") liên khúc Lặng thầm một tình yêu - Mascara.
529923634-24119488071005363-8220609986962132278-n.jpg
Quang Hùng MasterD cực điển trai trong lần xuất hiện hiếm hoi ở chương trình của VTV. Nam ca sĩ mang đến 3 ca khúc Tình đầu quá chén, Catch Me If You Can Thuỷ Triều khiến khán giả không thể rời mắt.
530767248-24119489167671920-2817782727407941042-n.jpg
Hà Anh Tuấn xuất hiện lãng tử cũng liên khúc Tháng Tư là lời nói dối Tháng mấy em nhớ anh. Sau ca khúc Địa đàng, nam ca sĩ giới thiệu dự án "Thư viện niềm vui" kết hợp cùng V Concert xây 100 thư viện cho thiếu nhi trên cả nước.
529250997-24119488614338642-6933580364057762750-n.jpg
Nam ca sĩ 'chào kết' bằng ca khúc trước khi tạm biệt khán giả.
530380855-24119490954338408-4589571204418692501-n.jpg
Tuy nhiên, nam ca sĩ đã quay trở lại với màn 'encore' cùng Phương Mỹ Chi và Hoà Minzy loạt ca khúc Nam quốc sơn hà, Nối vòng tay lớn, Hào khí Việt Nam Người Việt Nam.
530624733-24119491387671698-4101936898586356249-n.jpg
VConcert - Rạng rỡ Việt Nam khép lại hoành tráng, đầy màu sắc và nhiều cảm xúc cho khán giả. Nhiều người nhận xét: "Đã lâu rồi, chúng tôi mới được xem một chương trình hay, đẹp và nhiều cung bậc cảm xúc ý nghĩa đến thế". Sau VConcert, khán giả sẽ còn được thưởng thức âm nhạc đỉnh cao trong đêm Vfest cũng tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam tối nay, 10/8.
Xuân Tiến
#V Concert Rạng rỡ Việt Nam #Hoàng Thuỳ Linh #Tóc Tiên #Đen #Hoà Minzy #Hà Anh Tuấn #Noo Phước Thịnh

