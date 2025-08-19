Lee Young Ae, Kim Young Kwang và Park Yong Woo tiết lộ suy nghĩ thầm kín của họ trong 'Walking On Thin Ice'

SVO - Đón chờ diễn xuất của Lee Young Ae, Kim Young Kwang và Park Yong Woo, những người sẽ chinh phục khán giả vào mùa Thu này cùng với series truyền hình ngắn tập mới của KBS2 'Walking on Thin Ice', phát sóng vào 20/9.

Đây là một tác phẩm được đầu tư công phu, thu hút nhiều sự mong đợi, nhờ sự hợp tác giữa đạo diễn Song Hyun Wook, người đã thành thạo nhiều thể loại từ lãng mạn, giật gân đến hành động, và biên kịch Jeon Young Shin, người sở hữu năng khiếu kể chuyện chặt chẽ và hiện thực hóa. Chính vì thế, Walking On Thin Ice sở hữu cốt truyện hấp dẫn, đan xen giữa yếu tố lãng mạn, ly kỳ và hành động, đồng thời vẫn mang đến một câu chuyện chân thực.

Lee Young Ae vào vai Kang Eun Soo, một người mẹ tuyệt vọng bước vào thế giới cấm kỵ và mối quan hệ đối tác nguy hiểm với Lee Kyung để bảo vệ gia đình. Cô đã buộc phải dấn thân vào con đường tội phạm bằng cách bán ma túy trị giá hàng trăm tỷ won mà cô tình cờ tìm thấy trong lúc chật vật kiếm tiền chữa bệnh cho người chồng mắc bệnh nan y. Lee Young Ae dự định sẽ truyền tải cả sự đồng cảm chân thực lẫn nhập vai sâu sắc qua hành trình đầy cảm xúc của nhân vật Eun Soo, người dần dần thay đổi khi dấn thân vào con đường buôn bán ma túy để bảo vệ gia đình: "Kang Eun-soo là một người mẹ, người vợ bình thường, sống thực tế, nhưng cô ấy dần dần trỗi dậy thành một nhân vật vượt lên trên bản chất thật của mình. Quá trình cô ấy chuyển mình thật sự vô cùng hấp dẫn. Tôi chọn bộ phim này vì tôi yêu thích sức mạnh và thông điệp của nó. Tôi hy vọng 'Walking On Thin Ice' sẽ là khởi đầu mới không chỉ cho phim truyền hình KBS mà còn cho cả bản thân tôi. Trong quá trình quay phim, tôi cảm nhận được nhiều nguồn cảm hứng và sự đồng điệu, và điều đó khiến tôi quyết tâm làm việc chăm chỉ hơn nữa".

Kim Young Kwang vào vai Lee Kyung, một giáo viên mỹ thuật ban ngày nhưng lại là một tay buôn ma túy vào ban đêm. Câu chuyện của Lee Kyung, chuyển động giữa ngày và đêm, giữa ánh sáng và bóng tối sẽ mang đến sự hồi hộp ly kỳ và căng thẳng không thể ngăn cản. Kim Young Kwang đã khắc họa tinh tế mọi thứ, từ sự sắc sảo ẩn sau nụ cười rạng rỡ cho đến sự căng thẳng lạnh lùng toát ra khi đối mặt với nguy hiểm.

Kim Young Kwang và Lee Young Ae đã thể hiện sự ăn ý diễn xuất một cách ngoạn mục trong phim, hứa hẹn sẽ chinh phục người xem.