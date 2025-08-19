Lee Young Ae, Kim Young Kwang và Park Yong Woo tiết lộ suy nghĩ thầm kín của họ trong 'Walking On Thin Ice'

SVO - Đón chờ diễn xuất của Lee Young Ae, Kim Young Kwang và Park Yong Woo, những người sẽ chinh phục khán giả vào mùa Thu này cùng với series truyền hình ngắn tập mới của KBS2 'Walking on Thin Ice', phát sóng vào 20/9.
Đây là một tác phẩm được đầu tư công phu, thu hút nhiều sự mong đợi, nhờ sự hợp tác giữa đạo diễn Song Hyun Wook, người đã thành thạo nhiều thể loại từ lãng mạn, giật gân đến hành động, và biên kịch Jeon Young Shin, người sở hữu năng khiếu kể chuyện chặt chẽ và hiện thực hóa. Chính vì thế, Walking On Thin Ice sở hữu cốt truyện hấp dẫn, đan xen giữa yếu tố lãng mạn, ly kỳ và hành động, đồng thời vẫn mang đến một câu chuyện chân thực.