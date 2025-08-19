Chỉ xuất hiện chớp nhoáng, Hoà Minzy 'gây sốt' màn ảnh rộng với màn đấu trí nghẹt thở tại 'Hội nghị Paris 1973’

SVO - Phim điện ảnh 'Mưa đỏ' ra mắt trailer chính thức, lần đầu giới thiệu những gương mặt của Hội nghị Paris 1973, trận chiến không tiếng súng quan trọng của cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Đoàn làm phim điện ảnh Mưa đỏ đã chính thức ra mắt trailer của bộ phim, hé lộ những hình ảnh bi tráng lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972. Đặc biệt, trailer còn lần đầu tiên giới thiệu trận địa ngoại giao tại Hội nghị Paris năm 1973, với sự xuất hiện của đầy đủ các bên tham gia đàm phán lịch sử.

Trailer mở đầu bằng khung cảnh Quảng Trị oằn mình dưới “mưa bom bão đạn”, dòng sông Thạch Hãn đỏ rực máu...

Trận đánh Quảng Trị bi tráng chính thức lên màn ảnh rộng.

Trailer giới thiệu đầy đủ 4 bên tham gia Hội nghị Paris: Đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Đoàn Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam, Đoàn Việt Nam Cộng hòa, Đoàn Hoa Kỳ.

Poster chính thức của phim cũng được ra mắt cùng với trailer, thể hiện tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh của những chiến sĩ tuổi đôi mươi. Poster được chia làm đôi, một bên là những người lính giải phóng quân với tông màu ấm nóng như trái tim đang sục sôi nhiệt huyết bảo vệ đất nước, còn một bên là đại diện lính Mỹ - ngụy lạnh lùng, biến từng nơi mình đi qua trở thành vùng đất hoang tàn không còn sức sống.

Hội nghị Paris 1973 đầy căng thẳng được tái hiện lại trong Mưa đỏ.

Bộ phim Mưa đỏ là dự án được đầu tư công phu, quy tụ hàng trăm diễn viên, hàng nghìn lượt quần chúng, tái hiện không chỉ khốc liệt chiến trường mà còn cả mặt trận ngoại giao cam go. Trailer cũng bất ngờ hé lộ vai diễn trợ lý của đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, do Hòa Minzy thủ vai, người đồng thời thể hiện ca khúc chủ đề (OST) cho bộ phim. Một trong những phân đoạn xúc động là khi cô nghẹn ngào báo tin: “Các chiến sĩ đã chiến đấu rất kiên cường… Mặt trận Thành cổ vẫn được giữ vững”.

Hoà Minzy gây bất ngờ khi xuất hiện trong trailer của Mưa đỏ.

Khép lại trailer là tiếng thét giữa hoang tàn khói lửa: “Đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc, chúng ta sẽ giành chiến thắng!” – như một ngọn đuốc thắp sáng lòng yêu nước, sự hy sinh cao cả và niềm tin tất thắng.

Mưa đỏ ra mắt đúng dịp hướng tới Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, là món quà tri ân gửi tới anh linh những người đã ngã xuống cho độc lập, hòa bình. Đồng thời, bộ phim cũng là cầu nối lịch sử - hiện tại, truyền cảm hứng yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Phim được phân loại T13 (khuyến nghị người xem từ 13 tuổi trở lên), cho phép tiếp cận rộng rãi hơn tới khán giả trẻ. Trong khi vẫn tái hiện chân thực không khí khốc liệt của chiến trường, Mưa đỏ hướng đến việc giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về sự hy sinh anh dũng của cha ông và từ đó, thêm trân trọng giá trị của độc lập, hòa bình hôm nay.