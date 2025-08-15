Trang Pháp kết hợp cùng Hà Lê nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9: 'Nguyện mãi là người Việt Nam'

SVO - Ca sĩ Trang Pháp ra mắt MV 'Mãi là người Việt Nam', do chính cô sáng tác trước thềm Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Cùng kết hợp với cô trong dự án này là Hà Lê, cùng thông điệp ý nghĩa: 'Dù có là cây lúa, vẫn mong được là cây lúa Việt Nam'.

Trong rất nhiều câu từ gợi mở về quê hương đất nước, Trang Pháp lựa chọn viết nên tâm nguyện của mình. Qua ca khúc Mãi là người Việt Nam, cô như nói thay tâm nguyện của nhiều người con Việt Nam: “Nếu tôi sinh ra thêm lần nữa, nguyện sẽ mãi là người Việt Nam”.

Bài hát là lời nhắn nhủ về một điều luôn tồn tại trong huyết quản người Việt ở bất kỳ thời đại nào: Tình yêu nước, yêu đồng bào và sự đoàn kết. Đó cũng là cảm hứng mạnh mẽ để một nhạc sĩ thế hệ trẻ sáng tác về con người Việt Nam.

Khi bắt tay vào sáng tác, cô đã nghĩ rằng, đây sẽ là bài hát solo. Tuy nhiên, càng viết, nữ ca sĩ thấy rằng, ca khúc sẽ thể hiện sự gắn kết, kết nối nếu như đây là một bản song ca. Cô mời đàn anh Hà Lê, vì cảm thấy chất giọng mộc mạc, đầy cảm xúc của anh rất phù hợp với sáng tác của mình. Ngoài phiên bản audio cùng ca sĩ Hà Lê, phiên bản solo cũng sẽ được ra mắt ngay sau đó.

Qua ca khúc này, Trang Pháp đã một lần nữa khẳng định sự đa dạng, phong phú trong sáng tác của mình. Không chỉ dừng lại ở những bản nhạc sôi động, hợp thời bằng nhiều thứ tiếng, cô còn có thể chạm đến cảm xúc của khán giả với những sáng tác sâu lắng, ca từ ý nghĩa như Mãi là người Việt Nam, hay trước đó là Đừng để con một mình.

Ý tưởng cho các cảnh quay đã được lên rất nhanh gọn. Đó chính là sự gắn kết, giúp đỡ nhau mọi lúc mọi nơi, không phân biệt địa vị, địa lý. Cả những người nước ngoài cũng đều có thể nhận được sự yêu thương, đùm bọc đó.

Đây là nét đẹp đặc trưng của người Việt Nam và cũng là thứ được thể hiện xuyên suốt MV. Thông qua MV, Trang Pháp muốn gửi gắm thông điệp: “Nguyện mãi là người Việt Nam”. Và cô cũng muốn lan tỏa sự biết ơn với các thế hệ đi trước.

“Chúng ta đang sống trong những ngày bình yên, rực rỡ nhất, được đánh đổi bằng sự hy sinh phi thường của tiền nhân. Tôi cũng mong nhắn nhủ đến mỗi người con mang dòng máu Việt, dù đang sống trên đất mẹ hay xa xứ, đều hướng về quê hương. Quê hương không định nghĩa bằng tấm hộ chiếu hay nơi sinh sống mà bằng dòng máu và tinh thần dân tộc nuôi dưỡng con người mình”, Trang Pháp chia sẻ.

Trang Pháp cho biết, nền tảng gia đình cũng là cảm hứng của cô trong sáng tác này. Từ lâu, ngoài tài năng nghệ thuật, nữ ca sĩ còn được biết đến khi sinh trưởng trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước.

Ông ngoại cô là nhà ngoại giao Nguyễn Khắc Huỳnh, một thành viên phái đoàn Việt Nam tham gia đàm phán Hiệp định Paris 1973. Bố mẹ Trang Pháp cũng là những người có nhiều đóng góp trong lĩnh vực ngoại giao và nghiên cứu ngôn ngữ.