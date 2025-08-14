Chỉ mới lộ diện nhưng profile của 'Anh trai say hi' mùa 2 đang được fan 'xin info' tới tấp chỉ vì một lẽ

SVO - Ngay khi công bố là một trong 30 'Anh trai say hi' mùa 2, Bùi Duy Ngọc trở thành tên tuổi được mong chờ vì bề dày thành tích hoạt động 'khủng'. Anh hứa hẹn trở thành nhân tố 'chấn động' tại sân chơi âm nhạc này.

Bùi Duy Ngọc là gương mặt không quá xa lạ trong giới chuyên môn âm nhạc. Anh ra mắt công chúng vào năm 2014, với vai trò trưởng nhóm trong nhóm nhạc The Wings. Anh cũng là thành viên xuất sắc đại diện cho Hải Phòng lọt vào chung kết khu vực miền Bắc, Liên hoan tiếng hát Truyền hình toàn quốc - giải Sao Mai trong cùng năm.

Năm 2016, The Wings tạo được tiếng vang lớn khi trở thành Á quân Nhân tố bí ẩn mùa 2. Đến năm 2018, Bùi Duy Ngọc chọn “đánh lẻ” kết hợp cùng ca sĩ Thu Thủy tại Giai điệu chung đôi. Màn trình diễn bùng nổ, giúp bộ đôi nghệ sĩ chiến thắng ngôi vị Quán quân.

Những năm gần đây, Bùi Duy Ngọc tạo nhiều dấu ấn khi lấn sân sang vai trò nhà sản xuất âm nhạc. Ở vị trí này, anh mệnh danh là “phù thủy âm nhạc”, người đứng sau loạt MV khuấy đảo thị trường.

Với profile ấn tượng trong lĩnh vực âm nhạc, Bùi Duy Ngọc hứa hẹn là một trong những “con tướng mạnh” trong số 30 anh trai của chương trình. Anh chia sẻ: "Lần này là hành trình mới, trở lại đường đua âm nhạc và hứa hẹn mang đến nhiều khoảnh khắc bất ngờ và chấn động chưa từng có”.

Dẫu vậy, hành trình theo đuổi đam mê của Bùi Duy Ngọc không hề dễ dàng. Có một khoảng thời gian, anh phải gác lại ước mơ sau sự cố giao thông nghiêm trọng, bị liệt nửa mặt phải. Đây cũng là khoảng thời gian nam ca sĩ phải đối mặt với những thay đổi trên cơ thể do vụ tai nạn gây ra.

Anh phải để tóc dài, che đi một bên mắt để tránh ánh nhìn thương hại từ người xung quanh. Cuối cùng, tình yêu âm nhạc đã chiến thắng tất cả. Bùi Duy Ngọc nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Không chỉ tài năng âm nhạc được công nhận, Bùi Duy Ngọc còn gây ấn tượng bởi ngoại hình sáng sân khấu. Chỉ mới xuất hiện trên poster, nam ca sĩ đã thu về “bão” bình luận đến từ các fan Anh trai say hi để "xin info" và được khán giả nữ "gọi chồng xưng vợ" trên nhiều diễn đàn. Theo netizen, Bùi Duy Ngọc không lâu nữa sẽ được trao tặng danh xưng “chồng quốc dân mới” khi Anh trai say hi mùa 2 lên sóng.

Hội tụ đủ yếu tố của một "chiến binh ngàn máu", Bùi Duy Ngọc được nhiều khán giả kỳ vọng là cái tên làm nên chuyện tại mùa giải năm nay. Đến với Anh trai say hi mùa 2, thành viên kỳ cựu của nhóm The Wings hứa hẹn mang đến không gian âm nhạc đa chiều đến với khán giả.