Sau 'Em xinh say hi', Mỹ Mỹ cảm nhận bản thân đã trở nên can đảm hơn trong việc thể hiện con người thật

SVO - Ca sĩ Mỹ Mỹ vừa ra mắt MV 'Em sẽ cười tươi vào ngày anh cưới', đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình nghệ thuật của cô. Đây là sản phẩm đánh dấu kỷ niệm của Mỹ Mỹ sau khi khép lại hành trình đẹp trong 'Em xinh say hi'.

Mỹ Mỹ tên thật là Vũ Thị Ngân Mỹ, bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật với vai trò là một vũ công trong vũ đoàn Bước Nhảy. Với nền tảng của dancer chuyên nghiệp, Mỹ Mỹ nổi bật với khả năng trình diễn sân khấu và vũ đạo.

Về mặt âm nhạc, nữ ca sĩ sở hữu "bản hit" Không ai khác ngoài em đã tạo nên một "cơn sốt" trên mạng xã hội và trở thành một hiện tượng trên TikTok, cùng hơn 11 triệu lượt xem trên YouTube. Năm 2025, cô tham gia chương trình Em xinh say hi và gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả thông qua khả năng thể hiện toàn diện.

Mỹ Mỹ hy vọng sản phẩm này sẽ giúp người xem tìm thấy sự đồng cảm, học cách đối diện với nỗi buồn. Đó cũng là thông điệp mà nữ ca sĩ muốn gửi gắm: Âm nhạc có thể trở thành liều thuốc chữa lành cho những trái tim đã tổn thương.

Bài hát gây ấn tượng ngay từ những giai điệu đầu tiên bởi chất nhạc hiện đại, êm dịu nhưng thấm đẫm tâm sự. Ca khúc không có quá nhiều kỹ thuật thanh nhạc phức tạp để tôn chất giọng tinh tế, giàu cảm xúc của Mỹ Mỹ.

Giọng hát của cô được nhận xét có nhiều tiến bộ, không nặng kỹ thuật nhưng chắc, dễ dàng chạm đến người nghe. Giai điệu nhẹ nhàng khiến bài hát phù hợp với cả những khoảnh khắc thư giãn lẫn phút suy tư.

Đây cũng là sự lựa chọn có tính đột phá của Mỹ Mỹ khi tạm rời xa những bản nhạc sôi động vốn dễ đón nhận để thử sức với thử thách mới. Cô mong muốn khi nhìn lại sau này, cô sẽ không phải hối tiếc vì đã bỏ lỡ những trải nghiệm quan trọng trong nghệ thuật.

Sự góp giọng của rapper OSAD cũng tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho ca khúc, tương tự như màn kết hợp từng góp phần tạo nên Không ai khác ngoài em. Phần lời của OSAD giữ nhịp cảm xúc liền mạch với phần hát của Mỹ Mỹ, góp phần khắc họa tâm trạng vừa tiếc nuối vừa mạnh mẽ của nhân vật nữ chính trong câu chuyện tình yêu nhiều trắc trở.

Dù nội dung mang màu sắc buồn, thông điệp cuối cùng mà Mỹ Mỹ muốn truyền tải là sự tích cực: Hãy can đảm đối diện với nỗi đau để trưởng thành và bước tiếp. Mỹ Mỹ cho biết: “Sau Em xinh say hi, tôi cảm nhận bản thân đã trở nên can đảm hơn trong việc thể hiện con người thật, dám thử nghiệm những điều mới mẻ, dám dấn thân và làm mới mình. Tôi muốn thể hiện sự can đảm này trong âm nhạc, như cách tôi cảm ơn những người đã đồng hành và tiếp thêm động lực để tôi ngày một tốt hơn”.