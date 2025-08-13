‘Nam thần màn ảnh’ Nhan Phúc Vinh ‘xé lòng’ khán giả với màn diễn xuất bùng nổ đầy nước mắt

SVO - Nhan Phúc Vinh diễn cảnh chia tay mà lấy nước mắt người xem. Không cần gào thét, anh đã có một màn trình diễn ấn tượng trong những phân cảnh bi kịch của phim 'Duyên'.

Nhan Phúc Vinh tốt nghiệp ngành Giáo dục Thể chất, trường ĐH Cần Thơ. Sau đó, anh rẽ hướng sang nghệ thuật với vai trò người mẫu trước khi quyết tâm theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp tại trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP. HCM.

Sự nghiệp của anh bắt đầu có những bước tiến vững chắc từ năm 2009. Đến năm 2012, vai diễn trong phim Sao đổi ngôi đã trở thành một bước ngoặt lớn, mang về cho anh giải Mai Vàng và Giải thưởng Truyền hình HTV. Đây là sự công nhận đắt giá, mở ra một chặng đường mới cho Nhan Phúc Vinh.

Những năm gần đây, anh trở thành gương mặt quen thuộc, bảo chứng cho sức hút của nhiều bộ phim truyền hình giờ vàng. Với vai Hoàng Nam, một kỹ sư nông nghiệp tài năng, người thừa kế sáng giá của Thủy Mộc Farm trong Duyên của đạo diễn Nguyễn Phương Điền, Nhan Phúc Vinh một lần nữa khẳng định chiều sâu trong diễn xuất, lột tả xuất sắc một nhân vật phức tạp, có nội tâm giằng xé.

Hoàng Nam và Duyên (Tăng Huỳnh Như đóng) từ một cuộc hôn nhân hợp đồng, tình yêu thật sự đã nảy mầm giữa họ.

Thế nhưng, bi kịch ập đến khi Ái Mỹ (Lý Hồng Ân đóng), vì muốn cưới Nam đã lập mưu hãm hại, đẩy gia đình đến bờ vực phá sản và đổ mọi tội lỗi lên đầu Duyên. Đứng trước nguy cơ mất đi tâm huyết cả đời của ông bà, anh buộc phải chấp nhận một giao kèo cay đắng: Ly hôn Duyên để cưới Ái Mỹ, cứu lấy gia sản.

Sự tinh tế trong diễn xuất của Nhan Phúc Vinh được đẩy lên đỉnh điểm ở màn đối thoại cuối cùng trước khi Duyên rời đi trong mưa. 'Nam thần màn ảnh' thể hiện sự bất lực bằng cách im lặng nhưng đầy dằn vặt của một người đàn ông. Màn trình diễn bùng nổ trong phim chính là minh chứng cho hành trình nỗ lực không ngừng, khẳng định vị thế của một diễn viên thực lực.

Nhan Phúc Vinh đã chứng tỏ tài diễn xuất của mình, cho thấy nỗi đau không nhất thiết phải thể hiện bằng tiếng khóc, mà có thể bùng nổ từ những chi tiết nhỏ nhất, từ một ánh mắt rưng rưng cố kìm nén, từ một bàn tay run rẩy đầy thương tổn. Qua vai diễn này, khán giả đã nhìn nhận một Nhan Phúc Vinh ngày càng "lột xác" trong diễn xuất.