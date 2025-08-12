'Gây sốt' cõi mạng khi 'nam thần gen Z gây mê làng phim lãng mạn Hàn' sánh đôi cùng 'trai đẹp BL'

SVO - Park Seo Ham xác nhận đóng cặp cùng Roh Jeong Eui và Bae In Hyuk trong phim tình cảm mới của đài tvN 'I'll Give You the Universe' (tên tạm thời).
I'll Give You the Universe (do Soo Jin và Jeon Yu Ri chấp bút, Lee Hyun Seok đạo diễn) là câu chuyện tình yêu chung sống đầy sóng gió về một cặp đôi ban đầu là anh em thông gia nhưng cuối cùng lại phải nuôi đứa cháu trai 20 tháng tuổi thay cho anh trai và chị gái đã qua đời trong một tai nạn bất ngờ. Họ cùng nhau vượt qua những thách thức trong việc nuôi dạy con cái, giải quyết những hiểu lầm tích tụ và đối mặt với sự thay đổi trong mối quan hệ.