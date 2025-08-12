Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

'Gây sốt' cõi mạng khi 'nam thần gen Z gây mê làng phim lãng mạn Hàn' sánh đôi cùng 'trai đẹp BL'

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Park Seo Ham xác nhận đóng cặp cùng Roh Jeong Eui và Bae In Hyuk trong phim tình cảm mới của đài tvN 'I'll Give You the Universe' (tên tạm thời).

I'll Give You the Universe (do Soo Jin và Jeon Yu Ri chấp bút, Lee Hyun Seok đạo diễn) là câu chuyện tình yêu chung sống đầy sóng gió về một cặp đôi ban đầu là anh em thông gia nhưng cuối cùng lại phải nuôi đứa cháu trai 20 tháng tuổi thay cho anh trai và chị gái đã qua đời trong một tai nạn bất ngờ. Họ cùng nhau vượt qua những thách thức trong việc nuôi dạy con cái, giải quyết những hiểu lầm tích tụ và đối mặt với sự thay đổi trong mối quan hệ.

aa1jpymh.jpg
Bae In Hyuk vào vai Seon Tae Hyung, một trợ lý nhiếp ảnh sống cuộc đời trôi chảy như dòng nước. Anh trân trọng sở thích và không gian riêng của mình, có vẻ ngoài phóng khoáng nhưng ẩn chứa một nỗi đau thầm kín. Bae In Hyuk là diễn viên xuất sắc trong việc khắc họa cung bậc cảm xúc phong phú của các nhân vật trong mỗi dự án, càng khơi dậy sự mong đợi về cách anh dẫn dắt bộ phim này. Gần đây, Bae In Hyuk cũng xuất hiện trong chương trình tạp kỹ nấu ăn "Street Food Vendor" của đài JTBC, thể hiện tài năng và sự nỗ lực, khẳng định vị thế của mình trong nhiều lĩnh vực.
park.jpg
Park Seo Ham vào vai Park Yoon Seong, một nhân vật sở hữu cả ngoại hình lẫn tài năng. Anh là trưởng phòng kiêm trưởng nhóm trẻ nhất tại một công ty thực phẩm hàng đầu, nổi tiếng với tài nấu nướng, tư duy nhanh nhạy và chiến lược. Cả đồng nghiệp lẫn cấp trên đều mô tả anh là người "hoàn hảo", không có khuyết điểm nào. Trong loạt phim truyền hình cổ trang gốc 'Turbulent Flow' của Disney+, dự kiến ra mắt vào năm 2025, anh sẽ vào vai Jeong Cheon, một chàng trai mơ ước trở thành một vị quan thanh liêm, cùng với Rowoon và Shin Ye Eun.
20250807500381.jpg
Roh Jeong Eui vào vai Woo Hyeon Jin, một người tìm việc thực tế. Cô đang phải vật lộn để tự lập, đối mặt với thực tế xa lạ khi nuôi dạy một đứa cháu trai. Tuy nhiên, Woo Hyeon Jin vẫn kiên trì từng ngày, đón nhận những mối quan hệ và cảm xúc mới khi trưởng thành.
Thu Hiền
#phim Hàn Quốc #Park Seo Ham #Bae In Hyuk #I'll Give You the Universe #phim tình cảm TVN #diễn viên trẻ Gen Z #nam thần Hàn Quốc #phim lãng mạn Hàn #vai diễn Bae In Hyuk #phim cổ trang Disney+

