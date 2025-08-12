Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hai 'nam thần màn ảnh' Võ Điền Gia Huy và Trần Ngọc Vàng hóa tổng tài ngôn tình, trân trọng khi kết hợp với các tiền bối

THUẬN TÙNG
SVO - Hai nam diễn viên tài năng Võ Điền Gia Huy và Trần Ngọc Vàng đóng tổng tài trong phim ngôn tình ‘Vì mẹ anh phán chia tay'. Cả hai cũng có dịp hợp tác với nhiều tên tuổi đình đám của màn ảnh Việt.

Thuộc thể loại tình cảm - lãng mạn, Vì mẹ anh phán chia tay do đạo diễn Vũ Khắc Tuận cầm trịch, kể về một tổng tài giả liệt để tránh hôn nhân sắp đặt, bất ngờ tái ngộ cô hộ lý từng là oan gia thời đi học. Từ những va chạm mâu thuẫn, họ dần nhận ra tình yêu và cùng vượt qua định kiến số phận, hiểm nguy để giành lấy hạnh phúc.

vi-me-anh-phan-chia-tay-photobyvieon-6.jpg

Phim quy tụ dàn diễn viên hàng đầu màn ảnh Việt như Hồng Ánh, Lê Phương, Trung Lùn, Võ Điền Gia Huy, Tam Triều Dâng, Thuỳ Anh, Trần Ngọc Vàng, Tuyền Mập và Ngọc Trai. Trong đó, sự góp mặt của hai 'nam thần màn ảnh' Trần Ngọc Vàng và Võ Điền Gia Huy nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

vi-me-anh-phan-chia-tay-photobyvieon-9.jpg

Trong dự án này, Võ Điền Gia Huy có cơ hội tái ngộ Hồng Ánh, Trần Ngọc Vàng và thử sức với một hình tượng hoàn toàn mới, khác biệt hẳn so với những vai cá tính, gai góc trước đây. Để nhập vai, anh chủ động nghiên cứu nhiều tác phẩm cùng thể loại và tích cực tương tác với bạn diễn Tam Triều Dâng.

vi-me-anh-phan-chia-tay-photobyvieon-7.jpg

Tam Triều Dâng cho biết, được góp mặt trong một dự án ngôn tình là ước mơ mà cô ấp ủ từ thuở nhỏ. Để chuẩn bị cho vai diễn, nữ diễn viên không ngần ngại thay đổi diện mạo, đồng thời rèn luyện tâm lý và duy trì nguồn năng lượng tích cực suốt quá trình quay.

vi-me-anh-phan-chia-tay-photobyvieon-25.jpg

Với yếu tố “chemistry”, linh hồn của dòng phim ngôn tình, Tam Triều Dâng cùng các bạn diễn và đạo diễn đã dành nhiều buổi giao lưu để làm quen, rút ngắn khoảng cách, đặc biệt là với những người lần đầu hợp tác. Chia sẻ về “bạn trai màn ảnh”, Tam Triều Dâng dí dỏm "bật mí": “Nam chính lần này không có khoảng cách về chiều cao hay thế hệ, nhưng lại có khoảng cách về tâm hồn”.

vi-me-anh-phan-chia-tay-photobyvieon-22.jpg

Còn Trần Ngọc Vàng cho biết, vai diễn lần này mang sắc màu hoàn toàn khác biệt so với hình tượng trước đó. “Tạo hình và thần thái nhân vật của tôi có phần giống với vai của anh Nhan Phúc Vinh trong Giấc mơ của mẹ, anh nói.

vi-me-anh-phan-chia-tay-photobyvieon-12.jpg

Bên cạnh sự mới mẻ về nhân vật, nam diễn viên bày tỏ niềm trân trọng khi có cơ hội làm việc cùng nhiều bậc tiền bối gạo cội và các đồng nghiệp giàu tâm huyết và kinh nghiệm.

vi-me-anh-phan-chia-tay-photobyvieon-18.jpg

Không chỉ mừng rỡ khi tái hợp với Tam Triều Dâng và Võ Điều Gia Huy, Hồng Ánh còn được dịp làm việc lần đầu với diễn viên trẻ Trần Ngọc Vàng và Lê Phương.

vi-me-anh-phan-chia-tay-photobyvieon-16.jpg

Nữ nghệ sĩ cho biết, dự án mang đến cho chị cả những điều mới mẻ lẫn sự thân thuộc, xuất phát từ chính dàn bạn diễn, gồm những người cộng tác lần đầu và những đồng nghiệp từng làm việc cùng trước đây.

THUẬN TÙNG
