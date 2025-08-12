Tái hợp trong phim Tết 2026 với Phương Anh Đào, Tuấn Trần nói một điều đặc biệt về bạn diễn thân thiết này

Ở buổi khai máy, một loạt những nghệ sĩ nổi bật của điện ảnh Việt trong những năm qua như Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Ma Ran Đô, Võ Tấn Phát... xuất hiện với những gương mặt rạng rỡ.

Bên cạnh đó, dàn diễn viên thực lực, kỳ cựu như nghệ sĩ Trung Dân, NSND Kim Xuân hay Quách Ngọc Ngoan cũng xuất hiện như một “bảo chứng chất lượng” cho dự án của đạo diễn Lê Thanh Sơn.

Hai diễn viên từng “khuấy động” mùa phim Tết 2024 là Tuấn Trần và Phương Anh Đào cũng có màn tái ngộ. Phương Anh Đào tâm sự: “Hau năm vừa qua, tôi không tham gia phim Tết. Lần này, khi tái hợp với Tuấn Trần, tôi rất hào hứng. Tôi xin giữ lại những bí mật của nhân vật để khán giả có thể khám phá nhiều hơn khi phim ra rạp vào dịp Tết năm nay”.

Tuấn Trần phân tích: “Sau khi đọc xong kịch bản, tôi nghĩ, hai năm chờ đợi đó rất xứng đáng với Đào. Nhân vật nữ trong phim này thật sự là một vai diễn chất lượng. Khán giả sẽ bất ngờ về nhân vật của Phương Anh Đào. Khi bắt đầu dự án, anh Lê Thanh Sơn muốn mời cả tôi và Đào tham gia bộ phim này. Nghe concept và tên của dàn diễn viên phim, tôi rất hào hứng”.

Đạo diễn Lê Thanh Sơn nói về dự án đầy tâm huyết của mình: “Đây là bộ phim ý nghĩa nhất cuộc đời của tôi. Tôi muốn làm phim cho nhiều người xem nhất có thể. Trước đây, phim tôi làm thường rất gần gũi, nhưng chỉ là gần gũi với thế giới xung quanh tôi. Đây sẽ là bộ phim tôi muốn gửi đến khán giả đại chúng. Tôi có nhiều đồng đội hơn, có những chuyến đi xa hơn và hy vọng sẽ chạm đến nhiều khán giả hơn nữa".

"Tôi muốn khán giả sẽ thấy được sự bao dung, thấu cảm sau khi thưởng thức bộ phim. Báu vật trời cho chứa đựng một trái tim trong trẻo, ngây thơ của nhân vật chính. Tôi hy vọng sẽ làm khán giả ấn tượng. Tết là một mùa phim rất quyết liệt, từ trước đến bây giờ đều như thế. Tôi đem theo hành trang bên mình là một "trái tim Olympic" - nghĩa là tinh thần thể thao lành mạnh. Tôi tập trung nhiều hơn vào trái tim của bộ phim lần này: Tình gia đình, sự bao dung, sum vầy”, đạo diễn nói thêm.

Tấm poster phim được nhà sản xuất công bố sau đó mang đậm hơi thở rực rỡ của lễ hội Tết Việt. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tấm ảnh đã gây ấn tượng bằng hình ảnh một con thuyền lớn, mũi thuyền hướng thẳng về phía người xem. Báu vật trời cho hứa hẹn không chỉ sẽ là một món ăn tinh thần đậm đà trong những ngày đầu Xuân, mà còn là một hành trình cảm xúc và niềm tin được thể hiện dưới lăng kính vừa dí dỏm, vừa nhân văn.