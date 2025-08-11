Lindsay Lohan 'lột xác' trở lại màn ảnh với 'Freakier friday', YoonA tái xuất với vai diễn 'điên' nhất sự nghiệp

SVO - Những tên tuổi hàng đầu của làng giải trí quốc tế lần lượt trở lại trong các dự án điện ảnh mới. Khán giả vừa tò mò, vừa mong chờ khi các 'ngôi sao' trở lại thì sẽ thay đổi như thế nào.

Lindsay Lohan có 'oanh tạc' phòng vé như đã từng làm được?

Năm 2003, Freaky friday ra rạp và tạo "cơn sốt" trên toàn cầu, với doanh thu hơn 160 triệu đôla cùng vô số lời khen ngợi của giới phê bình. Tác phẩm trở thành một trong những tựa phim tuổi teen kinh điển, giúp tên tuổi Lindsay Lohan trở thành "sao trẻ" triển vọng của Hollywood.

Sau 22 năm, phần thứ hai mang tên Freakier friday, có tên Việt là Ngày thứ sáu siêu kỳ quái cũng "đổ bộ" rạp chiếu với một câu chuyện còn hấp dẫn hơn trước. Lần này, “thảm họa” lại ập đến với nhà Coleman nhưng là hoán đổi đến ba thế hệ đầy rắc rối và hài hước. Bất ngờ "lột xác", nữ diễn viên trở lại với vai diễn quen thuộc cùng một hình ảnh tươi tắn, ngọt ngào khiến nhiều kỷ niệm ùa về.

Sự tái hợp của Lindsay Lohan và Jamie Lee Curtis như làm sống lại những cảm xúc khi xem Disney Channel năm nào. Câu chuyện của Freakier friday chắc chắn vẫn giữ được những cảm xúc đáng yêu và sự hoài niệm với khán giả thế hệ cũ.

Ngoài ra, hai mảnh ghép trẻ trung Julia Butters, Sophia Hammons sẽ là sự bổ sung thú vị, giúp phim hiện đại và dễ tiếp cận hơn với các bạn trẻ. Phim chắc chắn sẽ là sự lựa chọn không thể bỏ qua cho những ai từng say mê và trưởng thành với Disney Channel năm nào.

YoonA và Ahn Bo-hyun lần đầu "nên duyên" trên màn ảnh

Pretty crazy mang tựa Việt là Em xinh tinh quái, đánh dấu màn tái hợp của YoonA với đạo diễn Lee Sang-geun. Bộ phim xoay quanh câu chuyện “dở khóc dở cười” của Gil-gu (Ahn Bo-hyun thủ vai).

Gil-gu là một chàng trai trẻ thất nghiệp, sống cuộc đời nhàm chán tại gia sau khi nghỉ việc, bất ngờ nhận được công việc bán thời gian kỳ quặc: “Bảo mẫu” cho Sun-ji (YoonA), một cô gái ban ngày thì hiền lành nhưng mỗi 2h sáng thức dậy lại như một quỷ nữ.

Chia sẻ về vai diễn này, YoonA cho biết: “Nếu phải dùng một từ để miêu tả Sun-ji, đó chính là quyến rũ. Trong tất cả các vai tôi từng thể hiện, đây là nhân vật có sức hút mãnh liệt nhất”. YoonA cũng tiết lộ, cô đã thử nghiệm nhiều cách tiếp cận nhân vật như thay đổi tông giọng, biểu cảm khuôn mặt và tiếng cười để thể hiện vẻ ngoài cuồng loạn và dữ đội của ác quỷ Sun-ji.

Sánh đôi cùng YoonA trong phim là Ahn Bo-hyun, từng ghi dấu ấn mạnh mẽ trên cả màn ảnh rộng lẫn truyền hình, qua loạt tác phẩm ấn tượng. Trở lại màn ảnh rộng với Em xinh tinh quái, Ahn Bo-hyun hứa hẹn sẽ “đốn tim” khán giả bằng những hành động tinh tế, ánh mắt dịu dàng, cùng loạt khoảnh khắc “nuông chiều quỷ nữ” vừa tréo ngoe, vừa ngọt ngào.

Sự kết hợp lần đầu tiên trên màn ảnh rộng giữa YoonA và Ahn Bo-hyun hứa hẹn mang đến một “phản ứng hoá học” mới lạ. Với kịch bản độc đáo, diễn xuất biến hoá và màu sắc hài - kinh dị thú vị, phim sẽ là "món ăn" lạ đáng mong đợi trên màn ảnh rộng tháng Chín sắp tới.

Siêu phẩm kinh dị của đạo diễn Get out tung trailer mới

Trailer đầu tiên của Huyền thoại - phim có nhan gốc là HIM từ nhà sản xuất từng đoạt giải Oscar Jordan Peele đã ra mắt. Đoạn phim này đã hé lộ hàng loạt tình tiết rùng rợn về màn huấn luyện dị thường và sự ám ảnh của chàng tiền vệ Cameron Cade (do Tyriq Withers thủ vai) với bộ môn bóng bầu dục.

Trailer mở đầu với phân cảnh Cameron Cade được vây quanh bởi phóng viên, những người không ngừng ca tụng về sự nghiệp đầy rộng mở của anh với tư cách là tiền vệ xuất sắc tiếp theo của đội bóng.

Giữa lúc sự nghiệp đương nở rộ nhất, Cam được chính huyền thoại mà anh tôn sùng - Isaiah White (do Marlon Wayans thể hiện) mời về biệt thự biệt lập để huấn luyện riêng. Sống cùng Isaiah là vợ ông, Elsie White (Julia Fox thủ vai), một influencer nổi tiếng không kém.

Trong mắt Cam, đây là cơ hội vàng để vươn tới đẳng cấp huyền thoại. Tuy nhiên, quá trình huấn luyện nhanh chóng chuyển biến bất thường. Trong trailer, Isaiah thậm chí còn gợi ý Cameron hít một loại khí lạ và tiêm chất không rõ nguồn gốc, báo hiệu một sự xâm nhập nguy hiểm vào cả thể chất lẫn tâm trí của chàng vận động viên trẻ.

Bi kịch thực sự bắt đầu khi Cameron bị một fan cuồng tấn công, dẫn đến chấn thương não nghiêm trọng ngay trước thềm đợt tuyển chọn chuyên nghiệp quan trọng bậc nhất sự nghiệp. Từ đây, bộ phim chuyển hướng đầy ám ảnh. Huyền thoại không còn là câu chuyện về hành trình đạt tới đỉnh cao thể thao đơn thuần, mà trở thành cuộc đấu tranh tâm lý theo hướng cuồng loạn và đáng sợ hơn rất nhiều.

Phim được phát triển từ kịch bản từng được vinh danh trong danh sách Black list, do đạo diễn Justin Tipping cùng Zack Akers và Skip Bronkie chấp bút. Danh sách Black list là một trong những danh sách kịch bản chưa được sản xuất danh giá và có tầm ảnh hưởng nhất ở Hollywood.