Khép lại hành trình tại 'Em xinh say hi', Vũ Thảo My tỏa sáng đúng chất nghệ sĩ 'all-rounder' thực thụ

SVO - Tại 'Em xinh say hi' cùng những màn trình diễn bùng nổ, Vũ Thảo My đang chứng minh rằng âm nhạc chân thành luôn tìm được đường đến trái tim người nghe. Mỗi lần xuất hiện, cô lại khiến khán giả thấy một Vũ Thảo My mới mẻ và ngày càng gắn bó hơn với cộng đồng người hâm mộ của mình.

Sau nhiều tuần thi đấu đầy cảm xúc tại Em xinh say hi, giọng ca nội lực Vũ Thảo My đã khép lại hành trình tại vòng bán kết. Dù không bước tiếp vào đêm chung kết, nữ ca sĩ vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả và giới chuyên môn.

Điều mà Vũ Thảo My hướng đến không phải vì ngôi vị quán quân của một chương trình, mà chính là sự yêu thương và công nhận từ khán giả dành cho bản thân cùng âm nhạc mà cô mang lại.

Trong suốt hành trình tại chương trình, Vũ Thảo My được khán giả đánh giá cao với vai trò một nghệ sĩ "all-rounder" thực thụ. Cô vừa sáng tác, vừa sản xuất, vừa thể hiện xuất sắc kỹ năng phối bè, đồng thời mang đến những tiết mục giàu chiều sâu và cá tính. Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, nữ ca sĩ đều biết cách làm mới mình, tạo bất ngờ bằng những ý tưởng âm nhạc sáng tạo.

Cô ngày càng chạm gần hơn tới khán giả, tạo dựng cho mình một cộng đồng người hâm mộ ngày một lớn mạnh. Vũ Thảo My xuất hiện trong show với tâm thế thoải mái và gần gũi hơn bao giờ hết, mang đến một hình ảnh rất đời thường nhưng vẫn cuốn hút qua các mảng miếng ở từng tập. Ở mỗi khoảnh khắc, khán giả dường như sẽ nhìn thấy một Vũ Thảo My khác: chân thật, dễ mến và đầy sức hút.

Ngay từ live stage 1, cô đã gây ấn tượng bằng khả năng kiểm soát sân khấu tự tin và giọng hát cá tính. Sự bùng nổ đến ở So đậm, khi nữ ca sĩ góp phần vào quá trình làm nhạc, tạo nên một trải nghiệm âm nhạc mới mẻ, đưa mình tiến gần hơn đến “ngôi vị quán quân” trong lòng khán giả.

Tiếp đó, Chẳng phải anh đâu phô diễn gu âm nhạc đậm chất US-UK, cùng tư duy âm nhạc ấn tượng, kết hợp với phần phối bè, khiến bài hát trở thành một trong những phần trình diễn nổi bật tại Em xinh say hi.

Và đến với Cứ đổ tại cơn mưa, Vũ Thảo My hòa trọn câu chuyện cá nhân vào giọng hát da diết. Giọt nước mắt rơi ngay đoạn nốt cao bùng nổ, đã chạm đến trái tim người nghe và khiến nhiều khán giả rơi lệ theo. Việc dừng chân ở bán kết để lại nhiều tiếc nuối nhưng càng khẳng định sức ảnh hưởng mà cô đã xây dựng trong suốt chương trình.

Tuy vậy, với một nghệ sĩ luôn hướng về tương lai như Vũ Thảo My, chặng đường tại Em xinh say hi chỉ là một nốt nhạc trong bản hòa âm dài. Nữ ca sĩ sẽ tiếp tục với nhiều dự án âm nhạc hứa hẹn mang đến bất ngờ cho người hâm mộ. Hành trình mới đang chờ đón và khán giả hoàn toàn có thể tin rằng cô sẽ tiếp tục khiến họ tự hào ở bất kỳ nơi đâu xuất hiện.