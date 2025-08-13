Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Khép lại hành trình tại 'Em xinh say hi', Vũ Thảo My tỏa sáng đúng chất nghệ sĩ 'all-rounder' thực thụ

THUẬN TÙNG
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Tại 'Em xinh say hi' cùng những màn trình diễn bùng nổ, Vũ Thảo My đang chứng minh rằng âm nhạc chân thành luôn tìm được đường đến trái tim người nghe. Mỗi lần xuất hiện, cô lại khiến khán giả thấy một Vũ Thảo My mới mẻ và ngày càng gắn bó hơn với cộng đồng người hâm mộ của mình.

Sau nhiều tuần thi đấu đầy cảm xúc tại Em xinh say hi, giọng ca nội lực Vũ Thảo My đã khép lại hành trình tại vòng bán kết. Dù không bước tiếp vào đêm chung kết, nữ ca sĩ vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả và giới chuyên môn.

l1002449.jpg

Điều mà Vũ Thảo My hướng đến không phải vì ngôi vị quán quân của một chương trình, mà chính là sự yêu thương và công nhận từ khán giả dành cho bản thân cùng âm nhạc mà cô mang lại.

img-1770.jpg

Trong suốt hành trình tại chương trình, Vũ Thảo My được khán giả đánh giá cao với vai trò một nghệ sĩ "all-rounder" thực thụ. Cô vừa sáng tác, vừa sản xuất, vừa thể hiện xuất sắc kỹ năng phối bè, đồng thời mang đến những tiết mục giàu chiều sâu và cá tính. Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, nữ ca sĩ đều biết cách làm mới mình, tạo bất ngờ bằng những ý tưởng âm nhạc sáng tạo.

img-1753.jpg

Cô ngày càng chạm gần hơn tới khán giả, tạo dựng cho mình một cộng đồng người hâm mộ ngày một lớn mạnh. Vũ Thảo My xuất hiện trong show với tâm thế thoải mái và gần gũi hơn bao giờ hết, mang đến một hình ảnh rất đời thường nhưng vẫn cuốn hút qua các mảng miếng ở từng tập. Ở mỗi khoảnh khắc, khán giả dường như sẽ nhìn thấy một Vũ Thảo My khác: chân thật, dễ mến và đầy sức hút.

cu-do-tai-con-mua-27.jpg

Ngay từ live stage 1, cô đã gây ấn tượng bằng khả năng kiểm soát sân khấu tự tin và giọng hát cá tính. Sự bùng nổ đến ở So đậm, khi nữ ca sĩ góp phần vào quá trình làm nhạc, tạo nên một trải nghiệm âm nhạc mới mẻ, đưa mình tiến gần hơn đến “ngôi vị quán quân” trong lòng khán giả.

img-1767.jpg

Tiếp đó, Chẳng phải anh đâu phô diễn gu âm nhạc đậm chất US-UK, cùng tư duy âm nhạc ấn tượng, kết hợp với phần phối bè, khiến bài hát trở thành một trong những phần trình diễn nổi bật tại Em xinh say hi.

img-1771.jpg

Và đến với Cứ đổ tại cơn mưa, Vũ Thảo My hòa trọn câu chuyện cá nhân vào giọng hát da diết. Giọt nước mắt rơi ngay đoạn nốt cao bùng nổ, đã chạm đến trái tim người nghe và khiến nhiều khán giả rơi lệ theo. Việc dừng chân ở bán kết để lại nhiều tiếc nuối nhưng càng khẳng định sức ảnh hưởng mà cô đã xây dựng trong suốt chương trình.

l1002410.jpg

Tuy vậy, với một nghệ sĩ luôn hướng về tương lai như Vũ Thảo My, chặng đường tại Em xinh say hi chỉ là một nốt nhạc trong bản hòa âm dài. Nữ ca sĩ sẽ tiếp tục với nhiều dự án âm nhạc hứa hẹn mang đến bất ngờ cho người hâm mộ. Hành trình mới đang chờ đón và khán giả hoàn toàn có thể tin rằng cô sẽ tiếp tục khiến họ tự hào ở bất kỳ nơi đâu xuất hiện.

THUẬN TÙNG
#Vũ Thảo My #Em xinh Vũ Thảo My #Cứ Đổ Tại Cơn Mưa #Em Xinh Say Hi #Em Xinh Say Hi concert #concert Em Xinh Say Hi #Chương trình Em xinh say hi

Xem thêm

Cùng chuyên mục