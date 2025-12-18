Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đeo trang sức hàng tỷ đồng, Thanh Hằng được ông xã Trần Nhật Minh 'hộ tống' đi nhận giải thưởng

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Thanh Hằng được ông xã là nhạc trưởng Trần Nhật Minh đưa đi dự sự kiện tôn vinh những nhân vật có sức ảnh hưởng nổi bật.

Từ lúc xuất hiện tại sự kiện, vợ chồng Thanh Hằng gây chú ý bởi những hành động tình tứ, dễ thương. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi nhạc trưởng Trần Nhật Minh đồng hành cùng vợ tại sự kiện showbiz.

9b193110-e8a9-495b-8c63-da61772dd423.jpg

Bởi anh khá kín tiếng và ngại xuất hiện ở những nơi đông người. Chưa kể, lịch trình công việc của anh khá bận rộn với những chương trình biểu diễn khắp trong Nam ngoài Bắc và cả ở nước ngoài.

Thanh Hằng được vinh danh là người mẫu Việt Nam duy nhất có tên trong bảng "Văn hoá - Culture" của danh sách những nhân vật có sức ảnh hưởng nổi bật. Trong khoảnh khắc nhận cúp vinh danh trên sân khấu, Thanh Hằng xúc động gửi lời cảm ơn các cộng sự và bày tỏ niềm vinh dự, hạnh phúc khi được ban tổ chức dành cho cô phần thưởng cao quý này. Sau 23 năm hoạt động trong làng thời trang, Thanh Hằng vẫn giữ được sức hút, độ nóng và là lựa chọn hàng đầu cho các vị trí quan trọng.

2b6be0e8-1e85-48cc-bd2f-d456f0d7ae95.jpg

Không chỉ gây chú ý về việc sánh đôi cùng ông xã điển trai, Thanh Hằng còn toả sáng với bộ trang sức có tổng giá trị gần 5,1 tỷ đồng. Trong đó, dây chuyền có giá hơn 3,7 tỷ đồng, bông tai gần 500 triệu đồng, chiếc nhẫn trị giá gần 900 triệu đồng.

662cb9db-7b5d-4488-9efd-f5be29e74b3f.jpg

Trong hai năm sau đám cưới, Thanh Hằng vẫn hoạt động tích cực ở nhiều vai trò như người mẫu, giám khảo, cố vấn... cho nhiều chương trình.

e8b1848f-c775-4598-8931-4493b8c07422.jpg

Tatler most influential là danh sách thường niên của Tatler Asia, nhằm tôn vinh những nhân vật có sức ảnh hưởng nổi bật trong nhiều lĩnh vực như nghệ thuật, giải trí, kinh doanh, công nghệ, thời trang, hoạt động xã hội…

Bình Nguyễn
#Thanh Hằng và chồng #siễu mẫu Thanh Hằng #Thanh Hằng #vợ chồng Thanh Hằng #nhạc trưởng Trần Nhật Minh

