Tiffany của Girls’ Generation và Byeon Yo Han công bố kế hoạch kết hôn

Trong một báo cáo độc quyền từ Ilgan Sports, ngày 13/12 (giờ Hàn Quốc), các nguồn tin trong ngành giải trí cho biết, hai ngôi sao này dự định sẽ tổ chức đám cưới vào mùa Thu năm sau.

Hai người được cho là đã gặp nhau thông qua bộ phim Uncle Samsik của Disney+, phát hành vào tháng 5/2024 và nảy sinh tình cảm với nhau trên phim trường. Sau một năm rưỡi hẹn hò, giờ đây, họ chuẩn bị làm lễ cưới. Đáp lại, công ty quản lý của Byeon Yo Han, TEAMHOPE, đã xác nhận mối quan hệ nhưng cho biết thêm rằng: "Chưa có gì về kế hoạch kết hôn được xác nhận cả".

Cùng ngày, nam diễn viên Byun Yo Han, người vừa được công bố mối quan hệ và kế hoạch kết hôn với Tiffany Young của nhóm Girls' Generation, đã gửi một bức thư viết tay đến người hâm mộ: "Tôi rất thận trọng và hồi hộp, lo lắng rằng các bạn sẽ bất ngờ trước tin tức đột ngột này. Tôi đang hẹn hò với một người tốt và đã có ý định kết hôn. Mặc dù chưa có ngày tháng hay kế hoạch cụ thể nào được chốt, nhưng tôi luôn muốn là người đầu tiên chia sẻ tin vui này với người hâm mộ của mình. Tôi đã gặp được người tôi yêu, người khiến tôi muốn trở thành một người tốt hơn, mỗi khi chúng tôi ở bên nhau, và nụ cười của cô ấy ngay lập tức sưởi ấm trái tim mệt mỏi của tôi. Tôi sẽ trở thành một diễn viên có thể truyền tải một trái tim ấm áp hơn bằng cách biến tiếng cười của nhau thành niềm vui lành mạnh và nỗi buồn của nhau thành sự trưởng thành lành mạnh".