Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Tiffany của Girls’ Generation và Byeon Yo Han công bố kế hoạch kết hôn

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Tiffany, thành viên nhóm Girls’ Generation và nam diễn viên Byeon Yo Han (hay còn gọi là Byun Yo Han) đang hẹn hò và dự định kết hôn.

Trong một báo cáo độc quyền từ Ilgan Sports, ngày 13/12 (giờ Hàn Quốc), các nguồn tin trong ngành giải trí cho biết, hai ngôi sao này dự định sẽ tổ chức đám cưới vào mùa Thu năm sau.

240514-tiffany-with-fellow-uncle-samsik-cast-member-byun-yo-v0-8a7jhw62zc0d1-512x640.jpg

Hai người được cho là đã gặp nhau thông qua bộ phim Uncle Samsik của Disney+, phát hành vào tháng 5/2024 và nảy sinh tình cảm với nhau trên phim trường. Sau một năm rưỡi hẹn hò, giờ đây, họ chuẩn bị làm lễ cưới. Đáp lại, công ty quản lý của Byeon Yo Han, TEAMHOPE, đã xác nhận mối quan hệ nhưng cho biết thêm rằng: "Chưa có gì về kế hoạch kết hôn được xác nhận cả".

1719378154657331.jpg

Cùng ngày, nam diễn viên Byun Yo Han, người vừa được công bố mối quan hệ và kế hoạch kết hôn với Tiffany Young của nhóm Girls' Generation, đã gửi một bức thư viết tay đến người hâm mộ: "Tôi rất thận trọng và hồi hộp, lo lắng rằng các bạn sẽ bất ngờ trước tin tức đột ngột này. Tôi đang hẹn hò với một người tốt và đã có ý định kết hôn. Mặc dù chưa có ngày tháng hay kế hoạch cụ thể nào được chốt, nhưng tôi luôn muốn là người đầu tiên chia sẻ tin vui này với người hâm mộ của mình. Tôi đã gặp được người tôi yêu, người khiến tôi muốn trở thành một người tốt hơn, mỗi khi chúng tôi ở bên nhau, và nụ cười của cô ấy ngay lập tức sưởi ấm trái tim mệt mỏi của tôi. Tôi sẽ trở thành một diễn viên có thể truyền tải một trái tim ấm áp hơn bằng cách biến tiếng cười của nhau thành niềm vui lành mạnh và nỗi buồn của nhau thành sự trưởng thành lành mạnh".

snsd.jpg
Tiffany ra mắt với tư cách thành viên nhóm Girls' Generation (SNSD) dưới trướng SM Entertainment năm 2007 và nổi tiếng với vai trò giọng ca chính cũng như đã phát hành nhiều bài hát 'hit'. Cô bắt đầu lại sự nghiệp với nghệ danh Tiffany Young năm 2018 và kể từ đó đã xuất hiện trong các bộ phim như: "Reborn Rich", "Uncle Samsik", "Why Were You Uncomfortable with Sulli?"... và vở nhạc kịch "Chicago". Byun Yo Han ra mắt trong một phim ngắn năm 2011 và xuất hiện trong nhiều bộ phim: "Black Out", "Mr. Sunshine", "Uncle Samsik", "Six Flying Dragons", "Ex-Girlfriend Club", "Misaeng: Incomplete Life"... Anh hiện cũng đang tham gia bộ phim sắp ra mắt "Tazza 4", năm 2026.
Tuệ Nghi
#Tình cảm sao Hàn #Hẹn hò và kết hôn nghệ sĩ #Tình yêu trong ngành giải trí #Cặp đôi Tiffany và Byeon Yo Han #Thông tin đám cưới sao

Cùng chuyên mục