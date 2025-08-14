'Dàn sao' Việt cùng trồng cây 'góp xanh' cho thành phố, lan toả tình yêu môi trường đến giới trẻ

SVO - 'Dàn sao' Việt đình đám đã cùng tham gia khởi động dự án 'Thành phố nở hoa' nhằm kiến tạo những không gian xanh, giàu tính thẩm mỹ, hướng tới mục tiêu xây dựng TP. HCM trở thành một đô thị hiện đại, văn minh và đáng sống.

Dự án này quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt như Hồ Ngọc Hà, Hoa hậu Ngọc Châu, Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Hoa hậu Như Vân, Thanh Ngọc, Lâm Vỹ Dạ, Puka, Khả Như, cùng các tên tuổi đình đám khác.

Thành phố nở hoa nằm trong chuỗi dự án thuộc Viet Nam love, mang trong mình khát vọng tạo nên những không gian biểu tượng từ cây xanh và hoa, góp phần gia tăng giá trị cảnh quan và tạo điểm nhấn văn hóa – du lịch cho thành phố.

Giai đoạn khởi động của dự án bắt đầu với lễ trồng 100 cây hoa muồng hoa đào – loài hoa tượng trưng cho sức sống, sự gắn kết và niềm tin vào một tương lai đô thị tươi đẹp. Những hàng cây ven sông Sài Gòn hứa hẹn sẽ mang đến các mùa hoa rực rỡ, tạo không gian xanh mát và trở thành điểm đến mới cho người dân và du khách.

Đạo diễn Trần Thành Trung chia sẻ: “Thành phố nở hoa hay Viet Nam love không chỉ mang đến một hoạt động mang tính sáng kiến cộng đồng, hướng đến Đại lễ 2/9 này, mà còn là những giá trị mà chúng tôi mong muốn kiến tạo mang tính lâu dài. Hành trình của dự án mới bắt đầu và sẽ tiếp tục được lan tỏa từ TP. HCM qua những thành phố khác nếu chương trình thành công”.

Thông qua Thành phố nở hoa, dự án mong muốn khơi gợi cảm hứng sống đẹp trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ - những người sẽ tiếp nối và gìn giữ giá trị của thành phố và đất nước. Đây là lời mời gọi mỗi công dân cùng chung tay vào hành trình này, bắt đầu từ những hành động giản dị nhưng ý nghĩa: Trồng một cây xanh, giữ gìn một góc phố, hay lan tỏa tinh thần sống đẹp, văn minh.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà chia sẻ: “Được ngắm và nghe thấy những cảm xúc của dự án, Hà nghĩ, một vài năm tới, khi mà nhìn lại, chúng ta sẽ thấy hạnh phúc biết bao khi giây phút này chúng ta có mặt ở đây, để làm một công việc cực kỳ rực rỡ cho tương lai".

Hoa hậu Ngọc Châu nhắn nhủ: “Nếu các bạn muốn check-in, muốn hành động để lan tỏa tình yêu Việt Nam nói chung và tình yêu thành phố nói riêng thì hãy cùng chung tay với Ngọc Châu, với tất cả nghệ sĩ. Chúng ta có mặt ở đây để có thể trồng một cái cây, nhỏ thôi cũng được, hay là trồng một nhành hoa ở nơi mình làm, đó cũng là một cách thể hiện tình yêu của mình với nơi mình ở".

Hoa hậu Lê Hoàng Phương tâm sự: “Phương hy vọng, đây là địa điểm check-in lý tưởng cho không chỉ giới trẻ Việt Nam mà còn của các du khách đến du lịch ở TP. HCM. Phương mong rằng, dự án lần này sẽ lan tỏa nhiều hơn nữa ở tất cả các tỉnh, thành, cũng như được bạn bè quốc tế biết đến một Việt Nam rất yêu môi trường”.