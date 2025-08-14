'Đả nữ màn ảnh thế hệ mới' Rima Thanh Vy bày tỏ tham vọng trở thành diễn viên quốc tế như Ngô Thanh Vân

SVO - Rima Thanh Vy lần đầu chia sẻ về những trải nghiệm có một không hai trong quá trình hợp tác cùng 'sao Thái' trong phim mới. Cô cũng bày tỏ ước muốn vươn ra thị trường điện ảnh quốc tế như đàn chị Ngô Thanh Vân.

Vốn là gương mặt quen thuộc với dòng phim kinh dị tại Việt Nam nhưng Cô dâu ma là bộ phim quốc tế cùng thể loại đầu tiên mà Rima Thanh Vy đóng chính. Nữ diễn viên có nhiều trải nghiệm khó quên trên phim trường đất Thái. Một vài cảnh quay kinh dị nặng đô khiến cô ám ảnh.

“Cảnh sợ nhất với tôi là cảnh nằm dưới hố chất đầy xác chết. Tôi sợ thật và hầu như không hề diễn. Giữa trời mưa lạnh, bùn đất nhớp nháp, với những đôi tay cứ kéo mình xuống hố, tôi tưởng tưởng như mình sắp bị chôn sống thật sự”, Rima Thanh Vy kể lại.

Tại buổi showcase, khi được hỏi về tham vọng trở thành diễn viên quốc tế như Ngô Thanh Vân, Rima Thanh Vy cho biết: “Tôi cảm thấy hết sức vinh dự khi được chọn vào các dự án quốc tế đến từ Hàn Quốc và Thái Lan. Đây là những quốc gia có nền điện ảnh phát triển mạnh. Để từ đó, tôi được học hỏi rất nhiều điều và mở mang tầm mắt của mình".

"Với dự án này, tôi được nhận vai chính và điều này làm tôi cảm thấy rất áp lực và tự nhủ mình phải cố gắng thật nhiều, noi gương các thế hệ đàn chị như chị Ngô Thanh Vân. Để làm được điều đó, tôi đang không ngừng rèn luyện kỹ năng, kiến thức diễn xuất lẫn ngoại ngữ, tìm hiểu thêm về gu, sở thích của thị trường phim ảnh nước bạn. Tôi hy vọng rằng, những sự cố gắng của tôi được khán giả Việt Nam và quốc tế công nhận", "đả nữ màn ảnh thế hệ mới" nói thêm.

Khác với Rima Thanh Vy, Jun Vũ và Công Dương là hai nghệ sĩ trẻ đã có nhiều cơ hội làm việc trên đất Thái. Công Dương tiết lộ sẽ vào vai Hoàng - một phóng viên người Việt biết tiếng Thái và có nhiều kiến thức về văn hóa Thái Lan.

Trong khi đó, Jun Vũ lại kín tiếng hơn khi chia sẻ về nhân vật Linh của mình trong phim: “Đây là một vai đặc biệt nhưng lại mang vai trò nút thắt của câu chuyện. Vì là một dự án hợp tác Việt - Thái hiếm hoi tại Việt Nam, tôi đã rất cố gắng sắp xếp lịch trình để có thể được tham gia vai này trong phim".

"Nam thần màn ảnh" đến từ Thái Lan, J.J thân thiện gửi lời chào đến khán giả bằng tiếng Việt và bày tỏ sự hào hứng khi có cơ duyên hợp tác cùng dàn diễn viên Việt Nam. Anh thổ lộ: “Đây là bộ phim hợp tác Việt - Thái đầu tiên của tôi. Một cách kỳ diệu, dù khác quốc tịch nhưng chúng tôi lại có năng lượng hòa hợp tuyệt vời. Tôi cũng vô cùng ấn tượng với năng lực của bạn diễn Rima Thanh Vy. Có rất nhiều phân cảnh đòi hỏi mức độ cống hiến cao về tâm lý lẫn thể lực, Vy đều hoàn thành tốt".

Trailer chính thức của bộ phim cũng vừa trình làng, “chiêu đãi” người hâm mộ những thước phim mãn nhãn và không kém phần "gây sốc".

Được nhào nặn từ bàn tay của đạo diễn Lee Thongkham, vốn chuyên trị dòng phim kinh dị hạng nặng, Cô dâu ma cho thấy rõ sự đầu tư về bối cảnh, phục trang, cho đến dàn dựng các tình huống rùng rợn.

Trong trailer, loạt phong tục cưới xin của người Thái được tái hiện một cách tỉ mỉ và ấn tượng. Chúng trở nên quỷ dị và vô cùng độc đáo khi nằm dưới lăng kính kinh dị của đạo diễn Lee Thongkham.

Bên cạnh đó, những tình huống “jumpscare”, với sự xuất hiện chớp nhoáng của hồn ma cô dâu dễ khiến người xem phải thót tim. Được lấy cảm hứng từ một vụ thảm sát gia tộc, phim cho thấy sự kịch tính với nhiều lớp màn bí ẩn kích thích khán giả khám phá và cũng rất mạnh về mặt cảm giác tâm linh.