Đẳng cấp 'dàn sao' lồng tiếng cho 'Băng đảng quái kiệt 2', 'Em xinh tinh quái' quy tụ các tên tuổi 'khủng' của Hàn Quốc

SVO - Không chỉ quy tụ toàn các 'ngôi sao' tầm cỡ quốc tế, những phim điện ảnh ra rạp trong tháng Tám này còn được khán giả và giới phê bình dành nhiều lời khen ngợi về chất lượng nội dung.

Phim hoạt hình dịp Đại lễ 2/9 sở hữu "dàn sao" xịn bậc nhất

Băng đảng quái kiệt 2 là hậu truyện được chờ đón sau thành công của phần phim gốc ra mắt ba năm trước. Đến với khán giả Việt đúng dịp nghỉ lễ 2/9, tác phẩm là phim có "dàn sao" lồng tiếng danh giá quy tụ những tài năng đình đám bậc nhất của Hollywood.

Chủ nhân tượng vàng Oscar Sam Rockwell tiếp tục trở lại với vai Anh Sói, thủ lĩnh lém lỉnh và có tài ăn nói của nhóm “Kẻ Xấu”. Trong phim, anh Sói sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ gian nan nhất trong sự nghiệp của mình, một cuộc đấu tranh đầy gian nan để chứng minh rằng mình đã hoàn lương và rửa tay gác kiếm.

Đồng hành cùng Sam Rockwell, Marc Maron đã quay trở lại để lồng tiếng cho nhân vật anh Rắn hơi “cộc”, chuyên gia phá két. Marc Maron là nghệ sĩ đa tài người Mỹ, nổi tiếng với vai trò diễn viên hài, podcaster và diễn viên đã có thâm niên hơn 30 năm hoạt động trong nghề.

Thành viên tiếp theo của băng nhóm là anh Cá Mập. Vai diễn chào đón sự trở lại của Craig Robinson - danh hài đến từ The office. Hai thành viên còn lại của team là anh Cá Hổ và cô Nhện Tarantula lần lượt do chủ nhân Grammy Anthony Ramos và chủ nhân Quả Cầu Vàng Awkwafina đảm trách.

Trưởng nhóm “Băng nữ quái kiệt” là Cô Báo tuyết Kitty Kat do diễn viên từng nhận đề cử Oscar - Danielle Brooks lồng tiếng. Natasha Lyonne lồng tiếng cho Cô Quạ Doom, từng nhận nhiều đề cử Emmy và khẳng định vị thế trong dòng phim truyền hình. Nữ diễn viên được đề cử Oscar Maria Bakalova là mảnh ghép cuối cùng của "Băng nữ quái kiệt", góp giọng cho vai Cô Lợn rừng Pigtail.

Ahn Bo-hyun "phải lòng" YoonA trong phim mới

Em xinh tinh quái là một trong những "bom tấn" hài - kinh dị Hàn Quốc đang được mong chờ nhất hiện nay, khi quy tụ "dàn sao" đình đám, cùng kịch bản độc đáo. Lần đầu đóng cặp trên màn ảnh, nữ thần tượng YoonA và tài tử Ahn Bo-hyun không chỉ mang đến màn tung hứng hài hước mà còn tạo nên “chemistry” bùng nổ, hứa hẹn mang đến làn gió mới cho rạp Việt tháng Chín này.

Trailer chính thức của phim vừa ra mắt xoay quanh câu chuyện “dở khóc dở cười” của bộ đôi hàng xóm Sun Ji (YoonA) và Gil Gu (Ahn Bo Hyun). Sau khi nghỉ việc, chàng trai thất nghiệp Gil Gu sống những ngày tẻ nhạt quanh quẩn ở nhà.

Bỗng một ngày, anh phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp cô hàng xóm mới chuyển đến - Sun Ji. Thế nhưng, vào rạng sáng hôm sau, Gil Gu bất ngờ chạm mặt một Sun Ji với diện mạo kỳ dị trong thang máy, khiến anh sốc và bối rối trước sự đối lập hoàn toàn: Giữa Sun Ji ban ngày dịu dàng như nàng thơ và Sun Ji ban đêm hung hăng như quỷ nữ.

Từ hôm đó, vừa sợ hãi vừa tò mò, Gil Gu luôn tìm cách lảng vảng quanh Sun Ji. Cho đến khi anh nghe bố cô - Jang Soo (Sung Dong Il) tiết lộ bí mật kinh hoàng. Ban ngày, Sun Ji hiền lành và bình thường.

Nhưng mỗi lúc 2 giờ sáng, ác ma thức tỉnh và biến cô thành một con người hoàn toàn khác. Jang Soo đề nghị Gil Gu nhận công việc bán thời gian độc nhất vô nhị khi trở thành “bảo mẫu” cho Sun Ji mỗi khi cô bị quỷ nhập.

Ý nghĩa phía sau tuyệt phẩm kinh dị nhận gần 100% điểm “cà chua tươi”

Trong Dính lẹo, diễn viên Dave Franco và Alison Brie không chỉ hóa thân thành một cặp đôi đang vật lộn với sự rạn nứt trong tình yêu mà họ còn là vợ chồng thật ngoài đời. Dave Franco và Alison Brie kết hôn vào năm 2017 sau nhiều năm gắn bó.

Bộ đôi từng cộng tác trong các dự án như The disaster artist, The rental. Và nay là Dính lẹo đánh dấu lần đầu tiên cả hai đồng thời đóng vai chính trong một bộ phim khai thác sâu sắc mối quan hệ tình cảm theo thể loại body horror - kinh dị thể xác.

Sự gắn bó đời thực giữa hai diễn viên mang đến cho bộ phim một chiều sâu cảm xúc đặc biệt, khi những khoảnh khắc gần gũi, giằng xé và bất an được thể hiện một cách tự nhiên, chân thật đến từng ánh mắt, cử chỉ.

Phim không chỉ là tác phẩm đầu tay xuất sắc của đạo diễn Michael Shanks ở thể loại body horror, mà còn là sự pha trộn tinh tế giữa kinh dị, hài đen và bi kịch tình cảm. Phía sau lớp vỏ kinh dị thể xác và chất hài đen rùng rợn, phim là một phép ẩn dụ đầy táo bạo và cảm xúc về tình yêu lệ thuộc. Hai con người cố gắng giữ nhau lại bằng mọi giá, dù có phải tan chảy vào nhau theo đúng nghĩa đen.

Các nền tảng tổng hợp đánh giá như Rotten tomatoes ghi nhận phim Dính lẹo đạt khoảng 91% đánh giá tích cực, với điểm trung bình từ Metacritic đạt 76/100. Đây là minh chứng rõ rệt cho độ phủ sóng mạnh mẽ và sự đánh giá cao từ giới chuyên môn.

Một số bài phê bình như của The guardian, Roger Ebert và Collider đánh giá cao khả năng chuyển đổi tinh tế giữa các thể loại tâm lý, kinh dị và hài đen. Trong đó, Dính lẹo được so sánh với các tác phẩm kinh điển như The thing hay The substance, nhưng vẫn nổi bật với cấu trúc chặt chẽ, hiệu ứng hình ảnh tạo cảm giác chân thực và các màn thể hiện thể xác gây ám ảnh.