'Nổi da gà' với bản cover 'Golden' muộn màng của 'KPop Demon Hunters'

Ly Ly
SVO - Kể từ khi Netflix phát hành siêu phẩm hoạt hình đình đám 'KPop Demon Hunters' (Thợ săn quỷ KPop), vô số thần tượng K-pop đã cover nhạc và vũ đạo của phim. Seo Eunkwang của BTOB cũng không ngoại lệ. Nhưng, bản cover 'Golden'- HUNTR/X của nam thần tượng này trở nên đặc biệt nổi tiếng, khi thể hiện quãng giọng đáng kinh ngạc, hát nhạc phim theo đúng tông giọng gốc.

Golden là bản cover đầu tiên của Seo Eunkwang được chia sẻ trên kênh YouTube của mình. Đề cập đến cốt truyện của bộ phim, Eunkwang hy vọng sẽ khép lại chương trình Honmoon (kết giới để phong ấn lũ quỷ dưới lòng đất trong phim KPop Demon Hunters) bằng bài hát này, trước khi quá muộn: "Xin chào! Tôi là Seo Eunkwang của BTOB. Cuối cùng cũng xong. Tôi đã đăng bài hát cover đầu tiên lên kênh YouTube của mình. Thật ra, tôi đã định làm mới kênh trước rồi mới bắt đầu dự án cover bài hát, nhưng sau rất nhiều yêu cầu từ người hâm mộ... và sau khi suy nghĩ rất nhiều...! Trước khi quá muộn! Tôi quyết định tham gia vào thử thách và cover Golden. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ cho bài hát này, vì vậy, tôi sẽ rất biết ơn nếu các bạn thích nó. Và tôi thực sự hy vọng Honmoon sẽ được hoàn thành".

504828961-18489893158072000-6823994811901288018-n-480x640.jpg

Được biết đến là một trong những bài hát có âm vực cao nhất và khó cover nhất trong bộ phim KPop Demon Hunters, Golden đã được thử nghiệm và thậm chí một số thần tượng K-pop còn nhận phải nhiều lời chỉ trích. Một số bị chê bai vì chỉnh sửa hậu kỳ hay tự động điều chỉnh, trong khi những người khác bị chỉ trích vì hát không tốt hoặc đơn giản là không hát gì cả. Seo Eunkwang không để chỗ cho điều đó, vì người hâm mộ K-pop kinh ngạc đến sững sờ khi giọng hát của anh cất lên và được theo dõi trên một màn hình nhỏ phía sau như một "bằng chứng" cho việc Seo Eunkwang hát live (trực tiếp): Có bình luận bảo Seo Eunkwang chắc phải khó thuộc lời hơn là giữ nốt cao. Sao giờ nó đi đâu mất rồi?; Mong video này lan truyền khắp nơi. Cả thế giới cần phải biết; Ôi... Sao mình không nghĩ ra Seo Eunkwang sớm hơn nhỉ? Bài hát này và anh ấy hợp nhau quá; Ồ, chắc anh ấy vừa xem 'KPop Demon Hunters' xong. Cứ tưởng anh ấy hát hay lắm, hóa ra đỉnh thật; Màn hình phía sau cho thấy anh ấy hát hay thật; Anh ấy không chỉ hát hay mà cách anh ấy hát nghiêm túc và tập trung cao độ cũng ấn tượng không kém; Wow, dung tích phổi của anh ấy thật đáng kinh ngạc. Trong những bản cover khác, bạn có thể nghe thấy tiếng người ta thở hổn hển, nhưng giọng của Eunkwang thì trong trẻo và mạnh mẽ vô cùng; Lần đầu tiên tôi nổi da gà...

Ly Ly
#Seo Eunkwang #cover bài hát Golden #KPop Demon Hunters #BTOB #cover nhạc phim K-pop #hát live trực tiếp #giọng hát cao độ #truyền cảm xúc qua âm nhạc #bản cover nổi tiếng #bình luận về giọng hát

