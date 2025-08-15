Karina của Aespa, 'nữ hoàng mạng xã hội' tạo 'bão' dù chỉ là chi tiết nhỏ

Phản ứng trái chiều trên mạng vì chi tiết trông như thể 'sắp nôn' trong clip được đăng tải chưa kịp dịu xuống, Karina của Aespa đã ngay lập tức thu hút sự chú ý với chiếc quần cô mặc, hay dấu hiệu tay trong thoáng chốc.

Vào ngày 11/8, Aespa đã đến sân bay quốc tế Gimpo an toàn sau khi hoàn thành buổi hòa nhạc SMTOWN LIVE 2025 tại Tokyo, Nhật Bản. Tuy nhiên, các đoạn video clip ghi lại cảnh họ ở sân bay đã thu hút sự chú ý trên mạng. Netizen có nhiều phản ứng trái chiều với Karina, người trông như thể sắp nôn.

Tiếp sau đó, Karina của Aespa lại thu hút sự chú ý với những đoạn video clip mới do người hâm mộ quay, trong đó cô rơi vào một số tình huống khó xử, và giơ tay ra hiệu hình kéo, cho người hâm mộ biết rằng, cô ấy muốn cắt đoạn clip "đáng xấu hổ" đó.

Với sự trở lại gần đây của thời trang Y2K (đầu những năm 2000), xu hướng quần tụt đang quay trở lại. Thay vì những chiếc quần cạp trễ quá mức như trước đây, quần tụt giờ đây đã trở nên tinh tế hơn, với phần eo hơi hở. Các nhóm nhạc nữ nổi tiếng như BLACKPINK và Aespa đã kết hợp xu hướng quần tụt vào trang phục biểu diễn của họ, tạo nên 'cơn sốt', và trong đó chắc chắn cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Karina

