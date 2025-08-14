Hai 'nàng Hậu' Việt 'đọ sắc' trên thảm đỏ, tiết lộ kỷ niệm tuổi thơ khó quên khiến netizen ngỡ ngàng

SVO - Hai người đẹp làng giải trí Việt là Đoàn Hồng Trang và Bella Vũ cùng xuất hiện với vai trò mới khiến netizen bất ngờ. Cả hai 'nàng Hậu' cũng lần đầu chia sẻ kỷ niệm tuổi thơ ít ai biết.

Đoàn Hồng Trang từng đạt danh hiệu Hoa khôi miền Trung 2016. Cô cao 1,73m cùng cùng số đo ba vòng lý tưởng 86-60-92 cm. Với kinh nghiệm nhiều năm làm người mẫu chuyên nghiệp, cô từng đại diện Việt Nam tham dự thi Miss global 2022.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, đến nay, Đoàn Hồng Trang vẫn giữ vẻ đẹp trong trẻo, "gây thương nhớ" cho rất nhiều "beauty fan". Ngoài sắc vóc, người đẹp được công chúng yêu mến bởi khả năng ứng xử khéo léo trước ống kính.

Mới đây, "nàng Hậu" này xuất hiện tại thảm đỏ sự kiện Doll fest 2025, vốn là sự kiện được giới trẻ Việt mong chờ. Đây là sân chơi kết nối cộng đồng yêu nghệ thuật, thời trang, thiết kế, cosplay, âm nhạc và đặc biệt là những người trẻ mang trong mình tinh thần sáng tạo không giới hạn.

Đoàn Hồng Trang kể, lúc nhỏ, cô dành tiết kiệm mua được và xin vải vụn về may quần áo cho búp bê. “Bạn bè thấy mình may đẹp nên nhờ hoặc đặt mình may. Từ đó, Trang kiếm thêm tiền mua nhiều búp bê hơn. Trang có hoa tay nên may trang phục nhiều kiểu dáng cho búp bê”, Hồng Trang tâm sự.

Bên cạnh đó, người đẹp rất hy vọng sự trở lại làng giải trí lần này sẽ được khán giả yêu quý. “Nếu sự kiện này thành công, chúng tôi sẽ đưa lễ hội này đến các vùng miền, để lan tỏa tinh thần, hoạt động mang tính tiếp nối, có thể tạo ra những giá trị, đưa sản phẩm đến giới trẻ”, nhà thiết kế kiêm trưởng ban tổ chức Phương Hồ bộc bạch.

Trong khi đó, Miss Eco Teen International Bella Vũ dù bận rộn với lịch học vẫn xuất hiện đầy năng lượng. Gần đây, "nàng Hậu" gen Z tập trung nhiều cho việc học nên ít tham dự các sự kiện giải trí. Với vai trò đại sứ hình ảnh của sự kiện lần này, Bella Vũ rất mong chờ triển lãm búp bê quy mô lớn, với 150 gian hàng trưng bày, giới thiệu tất tần tật các loại búp bê.

Ngoài ra, người đẹp gen Z còn ấn tượng với cuộc thi Miss doll - Hoa hậu Búp bê. Đây là sân chơi dành cho những búp bê được mô phỏng như Hoa hậu đi thi, gồm hai bảng thi là: Bán chuyên và Chuyên nghiệp.

Bella Vũ kể rằng, cô lúc nhỏ không thích chơi búp bê. Hầu như, cô chỉ chơi các món đồ chơi của con trai. Sau này, Bella Vũ lại "đổ tim" với các loại búp bê khác nhau. Trong đó, cô ấn tượng với các dòng búp bê đậm chất liệu truyền thống Việt Nam.

Với Bella Vũ và Đoàn Hồng Trang, Doll fest là một chuỗi sự kiện để giúp giới trẻ có thêm sân chơi với đam mê của họ.