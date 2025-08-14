Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Hai 'nàng Hậu' Việt 'đọ sắc' trên thảm đỏ, tiết lộ kỷ niệm tuổi thơ khó quên khiến netizen ngỡ ngàng

Văn Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Hai người đẹp làng giải trí Việt là Đoàn Hồng Trang và Bella Vũ cùng xuất hiện với vai trò mới khiến netizen bất ngờ. Cả hai 'nàng Hậu' cũng lần đầu chia sẻ kỷ niệm tuổi thơ ít ai biết.

Đoàn Hồng Trang từng đạt danh hiệu Hoa khôi miền Trung 2016. Cô cao 1,73m cùng cùng số đo ba vòng lý tưởng 86-60-92 cm. Với kinh nghiệm nhiều năm làm người mẫu chuyên nghiệp, cô từng đại diện Việt Nam tham dự thi Miss global 2022.

531611460-2536181756721409-3091060598125490026-n.jpg

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, đến nay, Đoàn Hồng Trang vẫn giữ vẻ đẹp trong trẻo, "gây thương nhớ" cho rất nhiều "beauty fan". Ngoài sắc vóc, người đẹp được công chúng yêu mến bởi khả năng ứng xử khéo léo trước ống kính.

336a9460.jpg

Mới đây, "nàng Hậu" này xuất hiện tại thảm đỏ sự kiện Doll fest 2025, vốn là sự kiện được giới trẻ Việt mong chờ. Đây là sân chơi kết nối cộng đồng yêu nghệ thuật, thời trang, thiết kế, cosplay, âm nhạc và đặc biệt là những người trẻ mang trong mình tinh thần sáng tạo không giới hạn.

336a9795.jpg

Đoàn Hồng Trang kể, lúc nhỏ, cô dành tiết kiệm mua được và xin vải vụn về may quần áo cho búp bê. “Bạn bè thấy mình may đẹp nên nhờ hoặc đặt mình may. Từ đó, Trang kiếm thêm tiền mua nhiều búp bê hơn. Trang có hoa tay nên may trang phục nhiều kiểu dáng cho búp bê”, Hồng Trang tâm sự.

531930131-2536182496721335-5156035147610924956-n.jpg

Bên cạnh đó, người đẹp rất hy vọng sự trở lại làng giải trí lần này sẽ được khán giả yêu quý. “Nếu sự kiện này thành công, chúng tôi sẽ đưa lễ hội này đến các vùng miền, để lan tỏa tinh thần, hoạt động mang tính tiếp nối, có thể tạo ra những giá trị, đưa sản phẩm đến giới trẻ”, nhà thiết kế kiêm trưởng ban tổ chức Phương Hồ bộc bạch.

336a9777.jpg

Trong khi đó, Miss Eco Teen International Bella Vũ dù bận rộn với lịch học vẫn xuất hiện đầy năng lượng. Gần đây, "nàng Hậu" gen Z tập trung nhiều cho việc học nên ít tham dự các sự kiện giải trí. Với vai trò đại sứ hình ảnh của sự kiện lần này, Bella Vũ rất mong chờ triển lãm búp bê quy mô lớn, với 150 gian hàng trưng bày, giới thiệu tất tần tật các loại búp bê.

514199740-3146034115565056-4317933221092603384-n.jpg

Ngoài ra, người đẹp gen Z còn ấn tượng với cuộc thi Miss doll - Hoa hậu Búp bê. Đây là sân chơi dành cho những búp bê được mô phỏng như Hoa hậu đi thi, gồm hai bảng thi là: Bán chuyên và Chuyên nghiệp.

517318726-3163235577178243-5026033493101825906-n.jpg

Bella Vũ kể rằng, cô lúc nhỏ không thích chơi búp bê. Hầu như, cô chỉ chơi các món đồ chơi của con trai. Sau này, Bella Vũ lại "đổ tim" với các loại búp bê khác nhau. Trong đó, cô ấn tượng với các dòng búp bê đậm chất liệu truyền thống Việt Nam.

sir09929.jpg

Với Bella Vũ và Đoàn Hồng Trang, Doll fest là một chuỗi sự kiện để giúp giới trẻ có thêm sân chơi với đam mê của họ.

Sự kiện lần này còn có thêm Cosplay búp bê - dự kiến xác lập kỷ lục cosplay búp bê đông nhất tại Việt Nam nhân ngày Halloween, Design contest - cuộc thi thiết kế búp bê và trang phục búp bê cho các bạn trẻ, Concert Búp bê show mùa 4, với sự dẫn dắt của giám đốc âm nhạc là nhạc sĩ Võ Hoài Phúc.

336a9743.jpg

Ban tổ chức cũng sẽ ra mắt bộ sưu tập Búp bê cổ tích đầu tiên của Việt Nam, được lấy từ câu chuyện văn hóa, dự kiến xin xác lập kỷ lục Việt Nam.

Văn Sơn
#Doll fest #Búp bê #Đoàn Hồng trang #Bella Vũ #nàng Hậu #người đẹp

Xem thêm

Cùng chuyên mục