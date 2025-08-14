Tạo nên lịch sử với vị trí số 1 trên 'Billboard Hot 100', chỉ có 'KPop Demon Hunters' duy nhất làm được điều này

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thu Hiền
SVO - "Golden" từ "KPop Demon Hunters" tạo nên lịch sử khi trở thành ca khúc K-pop đầu tiên của một nữ nghệ sĩ đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng 'Billboard Hot 100'.

Thành tích đáng chú ý này đánh dấu ca khúc K-pop thứ chín dẫn đầu bảng xếp hạng Hot 100, sau 6 ca khúc nhóm của BTS là Savage Love, Dynamite, Life Goes On, Butter, Permission to DanceMy Universe với Coldplay, cũng như Seven (feat. Latto) của Jungkook và Like Crazy của Jimin.

Theo Billboard, những người thể hiện Golden đều là người Mỹ gốc Hàn. Nhạc sĩ Lee Jae (Ejae), cựu thực tập sinh của SM Entertainment, và rapper kiêm ca sĩ kiêm nhạc sĩ Rei Ami đến từ Seoul, Hàn Quốc, trong khi Audrey Nuna đến từ New Jersey, Hoa Kỳ.

Bảng xếp hạng Hot 100 được dựa trên sự kết hợp giữa dữ liệu phát trực tuyến, lượt phát sóng radio và doanh số tại Mỹ. Trong giai đoạn thống kê, Golden đã đạt 31,7 triệu lượt phát trực tuyến (tăng 9% so với tuần trước), 8,4 triệu lượt phát sóng radio (tăng 71%) và 7.000 bản được bán ra (tăng 35%). Golden cũng đứng đầu bảng xếp hạng Top 100 đĩa đơn chính thức của Anh, đạt được kỷ lục hiếm hoi đạt hai vị trí quán quân trên cả bảng xếp hạng nhạc pop Anh và Mỹ.

Cùng với Golden, Ahn Hyo Seop cũng đang khẳng định vị thế là "Đại sứ Toàn cầu của K-Contents" cũng từ KPop Demon Hunters. Ngay từ khi ra mắt, nó lập tức đứng đầu các bảng xếp hạng toàn cầu và lập kỷ lục đáng kinh ngạc về số giờ xem nhiều nhất trong số bất kỳ bộ phim hoạt hình gốc nào của Netflix cho đến nay. Bộ phim đã vượt qua 220,8 triệu giờ. Trong phim, Ahn Hyo Seop lồng tiếng cho Jin Woo, trưởng nhóm nhạc thần tượng Saja Boys. Giọng hát quyến rũ và sâu lắng của anh đã chinh phục khán giả trên toàn thế giới. Các phương tiện truyền thông quốc tế thậm chí còn bình luận: "Đây không chỉ là lồng tiếng mà là một cuộc cách mạng trong lồng tiếng!".

Thu Hiền
