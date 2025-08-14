Song Joong Ki lột xác từ cựu sao nhí thành người bán hoa, sống cuộc sống bình dị trong bộ phim mới 'My Youth'

SVO - Sự trở lại của Song Joong Ki với vai mối tình đầu trong phim phát sóng thứ Sáu của đài JTBC 'My Youth' sẽ mang đến những khoảnh khắc hài hước ấm áp và cảm động cho tháng Chín.

My Youth, khởi chiếu vào ngày 5/9, mở ra câu chuyện tình lãng mạn đầy cảm xúc khi Sunwoo Hae (Song Joong Ki), cựu sao nhí bắt đầu cuộc sống bình thường muộn hơn hầu hết mọi người, đoàn tụ với mối tình đầu Sung Je Yeon (Chun Woo Hee), người đã trao cho anh khoảnh khắc tuyệt vời giữa chốn tăm tối và u ám, và hành trình tìm lại một phần con người đã bị lãng quên của chính mình.

Từng là một ngôi sao nhí nhưng đã nhanh chóng vụt tắt thời kỳ đỉnh cao của cuộc đời, Sunwoo Hae, một người bán hoa, bắt đầu một cuộc sống bình thường muộn hơn hầu hết mọi người. Đối với Sunwoo Hae, người đã trải qua tuổi trẻ trong thời kỳ đen tối và khó khăn, thói quen hằng ngày lang thang ở chợ hoa lúc bình minh và chăm sóc cây cối vào ban ngày chính là niềm hạnh phúc bình yên. Nụ cười điềm tĩnh của Sunwoo Hae khơi gợi sự tò mò về câu chuyện cuộc đời anh, một câu chuyện anh đã dày công vun đắp trên nền tảng những tổn thương quá khứ. Đối với anh, sự trở lại đột ngột của Sung Je Yeon, mối tình đầu năm 19 tuổi, mang đến những thay đổi bất ngờ và hỗn loạn. Điều này cũng làm tăng thêm sự bí ẩn về lý do tại sao Sunwoo Hae, cũng là một tiểu thuyết gia, lại giấu tên và sống ẩn dật. Song Joong Ki cho biết về vai diễn: "Ngay khi đọc kịch bản 'My Youth', tôi thấy một cảm giác ấm áp. Tôi thích sự lãng mạn ấm áp và câu chuyện đầy ắp những nét nhân văn mà đã lâu không được trải nghiệm. Không giống như những vai diễn trước đây của tôi với yếu tố kỳ ảo mạnh mẽ, nhân vật Sunwoo Hae, với bối cảnh thực tế, thực sự kết nối với tôi".

Sung Je Yeon, một trưởng nhóm quản lý, thật quyến rũ, khác xa với kế hoạch cuộc đời của một sinh viên gương mẫu, nơi kỳ thi đại học là tất cả. Sung Je Yeon luôn kè kè bên chiếc điện thoại. Nụ cười thân thiện và ánh mắt kiên định của cô tỏa sáng "trải nghiệm" độc đáo của một trưởng nhóm quản lý đầy nhiệt huyết. Nhờ tính cách rõ ràng, cô là một người thẳng thắn, bộc trực, nhưng cũng là bậc thầy về chăm sóc tinh thần. Đối với Sung Je Yeon, khoảng thời gian bên "Sunwoohae", người tỏa sáng hơn bất kỳ ai khác trong cuộc sống mười chín năm đơn điệu, nơi cô không có thời gian để mơ ước thoát khỏi những quy tắc, chính là một chốn bình yên. Được đoàn tụ với mối tình đầu, Sunwoohae, khi trưởng thành, đã khơi dậy những cảm xúc đã lãng quên. Chun Woo Hee giải thích sức hút độc đáo của phim: "Đây là một tác phẩm hấp dẫn, khắc họa cả tình yêu lẫn quá trình trưởng thành. Đó là một câu chuyện đôi khi ngượng ngùng và đau đớn, nhưng tôi nghĩ đó chính là điều khiến nó trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Bạn sẽ có thể nhớ lại một người nào đó từ ký ức của mình một cách trìu mến. Sung Je Yeon là một nhân vật nghĩ rằng tình yêu chỉ là một công việc, và cô ấy lao vào nó. Sự bồng bột của cô ấy trước tình yêu thật đáng yêu, và sẽ thật thú vị khi chứng kiến cô ấy dần trưởng thành trong cảm xúc, trái tim và biểu cảm.Tôi đã nỗ lực hết sức để khắc họa một cách tinh tế sự chuyển biến cảm xúc của Sung Je Yeon đối với Sunwoohae".