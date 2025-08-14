Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vừa trải qua ngày sinh nhật theo cách đầy ý nghĩa, 'con cưng của Stray Kids' lại khiến fan nức lòng bởi kiệt tác mới

Thu Hiền
SVO - Changbin của Stray Kids đã quyên góp 100 triệu won (khoảng 72.000 đô la Mỹ) cho Trung tâm Y tế Samsung ở Seoul, vào ngày sinh nhật của mình (11/8). Ngay sau đó, nam thần tượng được ví 'rap nhanh nhất K-pop' đã cùng với Bangchan và Han của 3RACHA thêm cá tính của họ vào phần ghi công của tất cả các bài hát trong video mashup cho album đầy đủ mới 'KARMA'.

Khoản quyên góp ý nghĩa cho Trung tâm Y tế Samsung ở Seoul vào đúng dịp sinh nhật của Changbin sẽ giúp trang trải chi phí phẫu thuật và điều trị, cũng như các chương trình hỗ trợ sức khỏe tâm lý cho trẻ em và thanh thiếu niên dễ bị tổn thương, những người không đủ khả năng chi trả do khó khăn tài chính.

085a37db-bda3-4a03-8030-a7024e683bdd.jpg

Changbin chia sẻ: "Tôi vô cùng biết ơn khi có thể đáp lại tình cảm của người hâm mộ vào đúng ngày sinh nhật và mang đến một tia hy vọng nhỏ nhoi cho các em nhỏ. Tôi hy vọng món quà của mình có thể giúp các em hồi phục và lớn lên khỏe mạnh".

chang-bin.jpg

Changbin luôn tích cực hỗ trợ các hoạt động từ thiện, sử dụng sức ảnh hưởng của mình để tạo ra những tác động tích cực. Năm 2025, anh cùng các thành viên Stray Kids đã quyên góp cho Hiệp hội Cứu trợ Thiên tai Hàn Quốc Hope Bridge và World Vision để hỗ trợ khắc phục hậu quả cháy rừng ở Nam và Bắc Gyeongsang. Năm 2023, anh đóng góp cho hoạt động cứu trợ động đất Thổ Nhĩ Kỳ - Syria và được kết nạp vào câu lạc bộ Danh dự của The Promise.

Trong khi đó, Changbin cũng là một thành viên trong đội ngũ sản xuất nội bộ của nhóm, 3Racha, vừa dẫn dắt quá trình sản xuất tất cả các bài hát, bao gồm cả ca khúc chủ đề CEREMONY. Album phòng thu thứ tư của nhóm, KARMA, sẽ chính thức ra mắt vào lúc 1h chiều ngày 22/8 (theo giờ địa phương). Chiều ngày 13/8, Stray Kids đã hâm nóng bầu không khí trở lại bằng việc phát hành video teaser đặc trưng Stray Kids <KARMA> Mashup Video, trong đó giới thiệu một số ca khúc trong album mới.

Video kết hợp các trích đoạn từ 9 bài hát trong album, gồm ca khúc chủ đề CEREMONY, cũng như Bbicheori, CREED, MESS, In My Head, Half Time, Phoenix, Ghost 0801. Bản mashup theo phong cách EDM này càng làm tăng thêm bầu không khí sôi động, và tốc độ như xé toạc cái nóng giữa Hè, mang đến cảm giác sảng khoái. Hiệu ứng hình ảnh sử dụng logo và các vật thể đồ họa đại diện cho tên bài hát, chẳng hạn như đôi cánh phượng hoàng cho Phoenix, tiếng còi cho Half Time và pháo hoa cho CEREMONY, cũng như chân dung hậu trường của tám thành viên, càng làm tăng thêm sự thích thú khi xem. Album đầy đủ mới KARMA, gồm tổng cộng 11 bài hát, với 9 bài hát xuất hiện trong video mashup, CEREMONY (Phiên bản Lễ hội)' và CEREMONY (Phiên bản tiếng Anh).

202508140817429970-l.jpg
Đây là album được phát hành khoảng 8 tháng sau '合 (HOP)' của SKZHOP HIPTAPE, album đã xếp hạng 1 trên bảng xếp hạng chính 'Billboard 200' của Billboard trong 6 lần liên tiếp và là album đầy đủ đầu tiên được phát hành sau khoảng 2 năm kể từ album đầy đủ thứ 3 '★★★★★ (5-STAR)' vào tháng 6/2023. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào âm nhạc mới và sân khấu được nâng cấp mà Stray Kids, 'át chủ bài của giải đấu âm nhạc toàn cầu', sẽ trình bày sau khi hoàn thành thành công chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới 'quy mô lớn nhất' của họ 'Stray Kids World Tour <dominATE>' kéo dài khoảng 11 tháng từ tháng 8/2024 đến tháng 7/2025. Album đầy đủ thứ tư, 'KARMA' và ca khúc chủ đề 'CEREMONY' của Stray Kids sẽ được phát hành đồng thời trên toàn thế giới vào thứ Sáu, ngày 22/8 lúc 1 giờ chiều (theo giờ Hàn Quốc).
Thu Hiền
