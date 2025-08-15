Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Từ chối HYBE lẫn Pledis Entertainment, được đào tạo bởi JYP và SM, visual của tân binh này đang 'hút hồn' toàn cõi mạng

Ly Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Nam diễn viên tân binh Won Gyu Bin, người xuất hiện trong loạt phim trở lại với mùa thứ hai 'Bitch X Rich' vào đầu tháng Bảy đang trở thành chủ đề 'nóng' khi 'xâm chiếm' cõi mạng bởi vẻ đẹp phi giới tính, sánh ngang Baekhyun của EXO và Nam Joo Hyuk.

Bitch X Rich kể về học sinh mới chuyển vào một trong những trường trung học danh giá nhất cả nước, sau khi chứng kiến một vụ án mạng, nhưng không ngờ lại học cùng trường với nghi phạm giết người. Mùa thứ hai có bầu không khí hồi hộp, gay cấn tương tự và quy tụ lại dàn diễn viên chính của mùa đầu tiên. Tuy nhiên, một diễn viên mới ra mắt trong loạt phim này đã thu hút sự chú ý. Nam diễn viên tân binh Won Gyu Bin xuất hiện trong phim với vai Lee Sa Rang, em trai của Lee So Mang từ mùa 1.

bg2oztwjckzdgvpwhdr-6d4rl16gydmlx06lsrfu0u-inc3xvtlv667c74hjqpaovuoq0ir2skzxyckdwa9mdruiphnobf7j67knnsratbl-f-hrgpcmyubdumyovrv3597rurc-ik93sqeiifoyjg-640x915.jpg
won.jpg
Won Gyu Bin, thành viên nhóm nhạc Newname đã thu hút sự chú ý nhờ khả năng diễn xuất ổn định và ngoại hình trẻ trung, trái ngược hẳn với hình ảnh tân binh của mình. Từ mái tóc bồng bềnh cho đến ánh mắt ấm áp dành cho Hye In, Won Gyu Bin hoàn toàn toát lên vẻ quyến rũ của một "chàng trai trẻ đáng yêu", khơi dậy kỳ vọng về những bước tiến trong tương lai.

Nam diễn viên 21 tuổi này thuộc công ty nnekorea, và cứ ngỡ bất ngờ xuất hiện chỉ sau một đêm, nhưng thực tế không phải vậy. Năm ngoái, Won Gyu Bin đã xuất hiện trên chương trình Hong Seok Cheon’s Jewelry Box, nơi anh tiết lộ rằng, mình không chỉ được đào tạo bởi JYP Entertainment và SM Entertainment, mà còn nhận được lời mời từ HYBE và Pledis Entertainment.

Thật dễ hiểu, tại sao Won Gyu Bin lại thu hút nhiều sự chú ý đến vậy. Những bức ảnh của nam diễn viên được chia sẻ trên một diễn đàn trực tuyến và cư dân mạng không khỏi khen ngợi vẻ ngoài điển trai của anh. Một số người còn so sánh anh với những ngôi sao điển trai khác, bao gồm cả Baekhyun của EXO và Nam Joo Hyuk: Anh ấy đẹp trai thật, đúng chuẩn nam diễn viên tân binh của năm; Anh ấy toát lên vẻ JYP thật sự; Ôi, mình chẳng thấy nét nào của SM cả! HYBE, đúng rồi, mình đồng ý!; Thoạt nhìn ảnh đầu tiên mình cứ tưởng là Baekhyun tóc dài cơ...

image-40-512x640.jpg
image-39-512x640.jpg
image-38-512x640.jpg
Ly Ly
