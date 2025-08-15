Từ chối HYBE lẫn Pledis Entertainment, được đào tạo bởi JYP và SM, visual của tân binh này đang 'hút hồn' toàn cõi mạng

Bitch X Rich kể về học sinh mới chuyển vào một trong những trường trung học danh giá nhất cả nước, sau khi chứng kiến một vụ án mạng, nhưng không ngờ lại học cùng trường với nghi phạm giết người. Mùa thứ hai có bầu không khí hồi hộp, gay cấn tương tự và quy tụ lại dàn diễn viên chính của mùa đầu tiên. Tuy nhiên, một diễn viên mới ra mắt trong loạt phim này đã thu hút sự chú ý. Nam diễn viên tân binh Won Gyu Bin xuất hiện trong phim với vai Lee Sa Rang, em trai của Lee So Mang từ mùa 1.
Nam diễn viên 21 tuổi này thuộc công ty nnekorea, và cứ ngỡ bất ngờ xuất hiện chỉ sau một đêm, nhưng thực tế không phải vậy. Năm ngoái, Won Gyu Bin đã xuất hiện trên chương trình Hong Seok Cheon’s Jewelry Box, nơi anh tiết lộ rằng, mình không chỉ được đào tạo bởi JYP Entertainment và SM Entertainment, mà còn nhận được lời mời từ HYBE và Pledis Entertainment.
Thật dễ hiểu, tại sao Won Gyu Bin lại thu hút nhiều sự chú ý đến vậy. Những bức ảnh của nam diễn viên được chia sẻ trên một diễn đàn trực tuyến và cư dân mạng không khỏi khen ngợi vẻ ngoài điển trai của anh. Một số người còn so sánh anh với những ngôi sao điển trai khác, bao gồm cả Baekhyun của EXO và Nam Joo Hyuk: Anh ấy đẹp trai thật, đúng chuẩn nam diễn viên tân binh của năm; Anh ấy toát lên vẻ JYP thật sự; Ôi, mình chẳng thấy nét nào của SM cả! HYBE, đúng rồi, mình đồng ý!; Thoạt nhìn ảnh đầu tiên mình cứ tưởng là Baekhyun tóc dài cơ...