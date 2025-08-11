Tiến Luật đối đầu trực diện nỗi ám ảnh độ cao, bật khóc hoảng sợ khi chứng kiến điều 'gây choáng' này

SVO - Phan Mạnh Quỳnh ngất xỉu giữa biển lửa, MONO gặp sự cố ngạt thở, còn Lê Dương Bảo Lâm bật khóc vì cảm phục tấm lòng hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH, đều là những khoảnh khắc giàu cảm xúc trong tập 3 'Chiến sĩ quả cảm'.

Các chiến sĩ nhập vai bước vào buổi huấn luyện cứu nạn cứu hộ trên cao, một trong những kỹ năng nghiệp vụ quan trọng của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH. Tiếp nối buổi huấn luyện chuyên môn, 12 chiến sĩ nhập vai được chia thành hai tiểu đội, dưới sự chỉ huy trực tiếp của hai tiểu đội trưởng Tiến Luật và Kiều Minh Tuấn để bước vào thử thách thực hành đội hình cứu nạn cứu hộ dưới giếng sâu, một trong những tình huống khẩn cấp điển hình trong thực tế công tác của lực lượng PCCC & CNCH.

Tại đây, các nghệ sĩ được tiếp cận và sử dụng bộ khí tài chuyên dụng hiện đại, học cách phối hợp đồng đội để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình lên - xuống giếng sâu, đồng thời bảo vệ nạn nhân trong tình huống mô phỏng sát thực chiến.

Trong thử thách này, tiểu đội trưởng đóng vai trò chỉ huy triển khai đội hình, xác định vị trí neo dây, kiểm soát việc lên xuống của chiến sĩ và nạn nhân, đồng thời phối hợp cùng các thành viên khác để giữ vững toàn bộ cấu trúc đội hình. Đảm nhận vai trò tiểu đội trưởng đội 1, Tiến Luật đã phải đối diện với nỗi ám ảnh độ cao, một giới hạn tâm lý cá nhân mà anh chưa từng vượt qua.

“Ban đầu, tôi không dám nhìn xuống cái giếng đó luôn. Nhưng không nhìn xuống thì sẽ không biết đồng đội mình lên xuống làm sao, nên bắt buộc tôi phải nhìn. Lúc đó, chân tôi run dữ lắm”, nam nghệ sĩ chia sẻ. Tuy nhiên, nhờ tinh thần động viên từ đồng đội và hành động cài thêm dây an toàn từ chỉ huy và được tiếp thêm sức mạnh với câu nói: “Yên tâm, không sao đâu!”, anh đã mạnh mẽ vượt qua giới hạn của bản thân và hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi hoàn thành bài thực hành, Song Luân và Quốc Thiên không giấu được sự cảm kích, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH, những con người đã không ngừng chiến đấu, kiên trì vượt qua ranh giới sinh tử để giành lại sự sống cho người khác.

Nhận nhiệm vụ chỉ huy tiểu đội 2, Kiều Minh Tuấn cùng những người đồng đội tiếp tục chạm ngưỡng chịu đựng cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong tình huống chạy đua với thời gian và áp lực ngày càng tăng, Lê Dương Bảo Lâm đã có bày tỏ lòng thán phục dành cho lực lượng PCCC & CNCH.

“Thật sự, tôi đã thực hiện nhiệm vụ kéo dây cứu người bằng cả trái tim của mình. Tôi luôn nghĩ rằng, người tôi đang cứu là người thân của mình. Dù rất mệt, nhưng tôi tự nhủ: Nhiệm vụ này quan trọng lắm, và tôi phải làm hết sức có thể”, Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ.

Mỗi thử thách trong Chiến sĩ quả cảm không chỉ là màn kiểm chứng sức bền và bản lĩnh của các nghệ sĩ, mà còn là lời nhắc nhở đầy xúc động về giá trị của sự sống, của tình đồng đội và niềm tin vào những con người luôn sẵn sàng lao vào hiểm nguy vì đồng bào.

Đó là những khoảnh khắc khiến khán giả nhận ra rằng, phía sau mỗi vụ cháy được dập tắt, mỗi mạng người được cứu sống là vô vàn giờ huấn luyện gian khổ, là sự hy sinh thầm lặng của những người chiến sĩ mang trên mình sứ mệnh bảo vệ nhân dân.