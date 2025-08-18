Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

ITEMS NỔI BẬT

‘Hoàng tử châu Á’ Lee Kwang Soo ‘vướng lưới tình’ với ‘nàng thơ màn ảnh Việt’ Hoàng Hà

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - 'Tay anh giữ một vì sao' là dự án điện ảnh kết hợp Việt - Hàn, vừa hé lộ những hình ảnh và thước phim đầu tiên. Phim gây chú ý khi có sự tham gia của 'Hoàng tử châu Á' Lee Kwang Soo cùng 'nàng thơ' Hoàng Hà.

Tay anh giữ một vì sao là tác phẩm điện ảnh kết hợp Việt – Hàn đang được khán giả mong chờ nhất mùa Thu năm nay. Phim vừa tung trailer đầu tiên, hé lộ chuyện tình ngọt ngào và không kém phần tréo ngoe giữa hai nhân vật đến từ hai thế giới khác biệt: Một "ngôi sao" hạng A xứ Hàn và một cô gái Việt Nam bình dị.

8de2370c-c35d-4032-bc4f-e5b6036ebd04.jpg

Trong hình ảnh đầu tiên được "nhá hàng", phim mang đến bối cảnh và không khí đậm chất Việt. “Hoàng tử châu Á” Lee Kwang Soo xuất hiện giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp, tay cầm ổ bánh mì – món ăn đặc trưng của Việt Nam.

tay-anh-giu-mot-vi-sao-teaser-poster-kc-03102025.jpg

Poster mang đến một hình ảnh vừa lạ lẫm, vừa gần gũi. Bối cảnh Việt Nam không chỉ đóng vai trò nền cho câu chuyện tình cảm hài hước mà còn được khai thác như một yếu tố văn hoá quan trọng tạo nên sự giao thoa thú vị giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc.

b933ab49-016d-4d97-81d9-9ff568ac9895.jpg

Cầm trịch dự án là đạo diễn tên tuổi Kim Sung Hoon, nổi tiếng với các tác phẩm thành công như: Cộng sự bất đắc dĩ, Chánh thanh tra 1958... Đặc biệt trong đó, Cộng sự bất đắc dĩ được nhiều khán giả Việt yêu thích bởi sự tham gia của nam tài tử Hyun Bin.

9747bb21-e730-4186-a639-33742ae501ae.jpg

Phim mang đậm tinh thần rom-com Hàn Quốc quen thuộc nhưng điểm đặc biệt của Tay anh giữ một vì sao lại nằm ở cách lồng ghép khéo léo những nét đặc trưng của văn hoá Việt Nam: Từ tô phở nóng hổi, ổ bánh mì đường phố cho đến ly cà phê đậm đà, cùng bối cảnh Sài Gòn hiện đại và đầy sức sống. Sự giao thoa này khiến bộ phim không chỉ mang màu sắc quốc tế mà còn giữ trọn được bản sắc địa phương.

3e252fd0-5dd8-47ec-b653-e5a56b6eb574.jpg

Mở đầu trailer, phim mở ra khung cảnh concert hoành tráng - nơi "spotlight" thuộc về "ngôi sao" Hàn Quốc đình đám Kang Jun Woo (do Lee Kwang Soo thủ vai). Thế nhưng, hào quang sớm vụt tắt khi trợ lý của anh – do Um Mun Suk đảm nhận, vô tình cầm nhầm hộ chiếu và quay về Hàn Quốc, để lại nam thần tượng “mắc kẹt” không giấy tờ tại Việt Nam.

Từ đỉnh cao danh vọng trở thành “người không xu dính túi”, Kang Jun Woo buộc phải làm quen với cuộc sống bình dân. Tại đây, anh vô tình gặp Thảo (do Hoàng Hà thủ vai) - cô nhân viên phục vụ ở quán cà phê. Mối nhân duyên “oái oăm” này mở ra câu chuyện tình cảm hài hước nhưng cũng không kém phần cảm xúc giữa cặp đôi “đũa lệch” này.

ef3ff11a-0a8b-47d3-bb0b-14a57efd0efc.jpg

Dù là lần đầu tiên hợp tác, Lee Kwang Soo và Hoàng Hà đã nhanh chóng tạo nên "phản ứng hóa học" ngọt như đường. Nam diễn viên xứ Hàn tận dụng triệt để khả năng hài duyên dáng, trong khi Hoàng Hà ghi điểm với vẻ đẹp thuần Việt và diễn xuất tự nhiên. Cả hai tạo nên một chuyện tình “Hoàng tử – Lọ Lem” vừa hài hước, vừa cảm động, hứa hẹn sẽ khiến khán giả “rụng tim” trong mùa phim cuối năm.

4893161b-4260-4cbe-918c-875c3ef0c097.jpg

Đoạn trailer ngắn còn "nhá hàng" sự xuất hiện hài hước của Duy Khánh. Với khả năng “thả miếng duyên dáng” của mình, Duy Khánh chắc chắn sẽ mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả, khi tung hứng cùng Lee Kwang Soo.

964c7b2a-30ba-49b2-9267-1a1d495361ac.jpg

Được nhiều khán giả yêu thích sau chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai và mới đây nhất là Gia đình Haha, Tay anh giữ một vì sao là dự án trở lại màn ảnh rộng của Duy Khánh, sau nhiều năm vắng bóng.

Bình Nguyễn
#Running Man Lee Kwang Soo #Lee Kwang Soo #hoàng tử châu Á #Hoàng Hà #nàng thơ màn ảnh #Duy Khánh #Duy Khánh Zhou Zhou

Xem thêm

Cùng chuyên mục