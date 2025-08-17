Một bước tiến mang tính lịch sử trong ngành công nghiệp phim truyền hình Trung-Hàn sau 25 năm

SVO - Đài truyền hình Hàn Quốc giới thiệu phim truyền hình Trung Quốc lần đầu tiên sau 25 năm, và ngay lập tức Tiêu Chiến cùng 'Tàng Hải truyện' gây sự chú ý lớn trước khi phát sóng.

Theo thông báo chính thức thì The Legend of Zang Hai (được dịch là Tàng Hải truyện) với sự tham gia của Tiêu Chiến sẽ lên sóng lúc 10h tối ngày 18/8 (theo giờ Hàn Quốc), trên kênh SBS FIL UHD, tại Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên SBS giới thiệu một bộ phim truyền hình Trung Quốc, sau 25 năm kể từ Hoa Thiên Cốt, năm 2000.

SBS là một trong ba đài truyền hình chính thống lớn của Hàn Quốc. SBS FIL UHD cho biết The Legend of Zang Hai đã trở thành một 'hit' gây sốt tại Hàn Quốc, ngay cả trước khi lên sóng, với rất nhiều yêu cầu phát sóng và sự quan tâm lớn từ khán giả trong nước.

Tàng Hải vốn là con trai của nhà thiên văn học Đế quốc. Tuy nhiên, khi còn nhỏ, anh đã chứng kiến toàn bộ gia đình mình bị sát hại. Quyết định trả thù, Tàng Hải tạm thời rút lui khỏi chính trường và bắt đầu rèn luyện bản thân bằng cách học xây dựng và binh pháp. Mười năm sau, anh trở về kinh thành, dưới một hình hài không ai nhận ra và làm việc dưới trướng kẻ thù diệt môn, công tước Bình Tấn. Từ lãnh địa của lãnh chúa đến triều đình, từ một cố vấn bình thường trở thành tể tướng của nội các,Tàng Hải đã phải vật lộn với những âm mưu và trận chiến chính trị đầy mưu mô, cuối cùng cũng có cơ hội giết chết kẻ thù của mình. Tuy nhiên, anh sớm nhận ra rằng, mọi thứ không như vẻ bề ngoài và mình chỉ mới chạm đến bề nổi của một điều gì đó khủng khiếp hơn nhiều. Đối mặt với một con đường chưa biết phía trước, Tàng Hải đã tập hợp những người bạn thân thiết của mình để vượt qua và vạch trần âm mưu lớn, bảo vệ đất nước.

Sau khi phát sóng trên Youku, bộ phim nhanh chóng vượt qua 10.000 lượt xem, phá vỡ kỷ lục trên nền tảng này. Tính đến ngày 6/8, dữ liệu của Lighthouse Professional Edition (một nền tảng phân tích dữ liệu) cho thấy, lượt xem trung bình của các tập phim đạt 66,457 triệu, vượt qua bộ phim đứng thứ hai là In the Name of Justice (Nhân danh pháp luật), với trung bình 51,7 triệu lượt xem mỗi tập.