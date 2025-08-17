Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Một bước tiến mang tính lịch sử trong ngành công nghiệp phim truyền hình Trung-Hàn sau 25 năm

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Đài truyền hình Hàn Quốc giới thiệu phim truyền hình Trung Quốc lần đầu tiên sau 25 năm, và ngay lập tức Tiêu Chiến cùng 'Tàng Hải truyện' gây sự chú ý lớn trước khi phát sóng.

Theo thông báo chính thức thì The Legend of Zang Hai (được dịch là Tàng Hải truyện) với sự tham gia của Tiêu Chiến sẽ lên sóng lúc 10h tối ngày 18/8 (theo giờ Hàn Quốc), trên kênh SBS FIL UHD, tại Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên SBS giới thiệu một bộ phim truyền hình Trung Quốc, sau 25 năm kể từ Hoa Thiên Cốt, năm 2000.

4ed89d8f7aeeea437fee8afe955cef07bdba8ec35dd0de08880b85264a55d458.jpg

SBS là một trong ba đài truyền hình chính thống lớn của Hàn Quốc. SBS FIL UHD cho biết The Legend of Zang Hai đã trở thành một 'hit' gây sốt tại Hàn Quốc, ngay cả trước khi lên sóng, với rất nhiều yêu cầu phát sóng và sự quan tâm lớn từ khán giả trong nước.

o8lw2l-3f.jpg
Tàng Hải vốn là con trai của nhà thiên văn học Đế quốc. Tuy nhiên, khi còn nhỏ, anh đã chứng kiến toàn bộ gia đình mình bị sát hại. Quyết định trả thù, Tàng Hải tạm thời rút lui khỏi chính trường và bắt đầu rèn luyện bản thân bằng cách học xây dựng và binh pháp. Mười năm sau, anh trở về kinh thành, dưới một hình hài không ai nhận ra và làm việc dưới trướng kẻ thù diệt môn, công tước Bình Tấn. Từ lãnh địa của lãnh chúa đến triều đình, từ một cố vấn bình thường trở thành tể tướng của nội các,Tàng Hải đã phải vật lộn với những âm mưu và trận chiến chính trị đầy mưu mô, cuối cùng cũng có cơ hội giết chết kẻ thù của mình. Tuy nhiên, anh sớm nhận ra rằng, mọi thứ không như vẻ bề ngoài và mình chỉ mới chạm đến bề nổi của một điều gì đó khủng khiếp hơn nhiều. Đối mặt với một con đường chưa biết phía trước, Tàng Hải đã tập hợp những người bạn thân thiết của mình để vượt qua và vạch trần âm mưu lớn, bảo vệ đất nước.
vxllzl-3f.jpg

Sau khi phát sóng trên Youku, bộ phim nhanh chóng vượt qua 10.000 lượt xem, phá vỡ kỷ lục trên nền tảng này. Tính đến ngày 6/8, dữ liệu của Lighthouse Professional Edition (một nền tảng phân tích dữ liệu) cho thấy, lượt xem trung bình của các tập phim đạt 66,457 triệu, vượt qua bộ phim đứng thứ hai là In the Name of Justice (Nhân danh pháp luật), với trung bình 51,7 triệu lượt xem mỗi tập.

o8wry3-3f.jpg
Trong năm 2025, Tiêu Chiến còn một bộ phim truyền hình nữa cũng thu hút sự chú là 'Spying', đóng cặp cùng Châu Vũ Đồng. Đây cũng là bộ phim đánh dấu bước tiến mới trong diễn xuất của Tiêu Chiến, khi vào vai Nhậm Thiệu Bạch, một đảng viên ngầm, đang ẩn náu trong Bộ Quốc phòng (những năm 1948), sau khi một liên lạc viên hy sinh, đã xuất hiện trở lại để cứu mạng lưới tình báo, khi một thành viên khác, Kiều Minh Vũ, bị vạch trần. Được cấp trên mới là Bành Vĩnh Thành đưa trở lại sau một cuộc điều tra tham nhũng, Nhậm Thiệu Bạch thăng tiến trong Bộ, trở thành một phụ tá đáng tin cậy trong Cục Tình báo. Trong khi đó, góa phụ của Kiều Minh Vũ, Lan Hữu Ân (Châu Vũ Đồng), một thần đồng toán học, bí mật lên kế hoạch ám sát, với động cơ không rõ. Sau những thành tựu của mình, Nhậm Thiệu Bạch đã tìm thấy một đồng minh thân cận là Bành Vĩnh Thành. Tuy nhiên, mối đe dọa bị vạch trần và ảnh hưởng của Bạch khiến anh nghi ngờ niềm tin của mình. Bất chấp điều này, anh vẫn tiếp tục hoạt động ngầm, và mối quan hệ của anh với Lan Hữu Ân ban đầu thù địch đã phát triển thành sự hợp tác. Cuối cùng, để bảo vệ Nhậm Thiệu Bạch, Bành Vĩnh Thành đã hy sinh, và niềm tin của Lan Hữu Ân cũng thay đổi do ảnh hưởng của họ.
Thu Hiền
#phim truyền hình Trung Quốc #Tiêu Chiến #Tàng Hải Truyện #đài SBS Hàn Quốc #phim truyền hình Hàn Quốc #kỷ lục lượt xem phim Trung Quốc #Châu Vũ Đồng #phim hành động chính trị #phim Trung Quốc 2025 #bước tiến trong ngành phim truyền hình

