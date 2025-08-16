Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vừa xác nhận tham gia 'Anh trai say hi' mùa 2, BigDaddy cùng Emily thực hiện điều ý nghĩa này, tiết lộ cách dạy con

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - BigDaddy và Emily trích 70 triệu đồng gửi tặng các em nhỏ mồ côi trong 'Mái ấm gia đình Việt'. Đặc biệt là hai vợ chồng còn tiết lộ cách dạy con.

Trong hậu trường, Emily vẫn chưa nguôi xúc động sau khi chứng kiến những câu chuyện khó khăn của các em nhỏ trong chương trình. Cô chia sẻ, dù công việc nghệ thuật bận rộn, đặc biệt vào các dịp lễ, nhưng cô và ông xã BigDaddy luôn ưu tiên dành thời gian cho gia đình, nhất là cho các con.

3gia-dinh-em-thi-van-nam-2.jpg

“Thỉnh thoảng, khi đi diễn 1 - 2 tuần ở nước ngoài, chúng tôi nhờ ông bà hỗ trợ. Các con cũng rất hiểu cho bố mẹ, còn chúng tôi bù đắp bằng những chuyến du lịch gia đình”, Emily nói.

Nữ ca sĩ cho biết, trong sinh hoạt hằng ngày, cô đảm nhận phần chăm sóc, còn BigDaddy là người chơi đùa, giải trí cùng các con. Cả hai đôi lúc chia vai trong việc dạy dỗ. “Thường tôi sẽ vào vai khó tính, nhưng nếu thấy tôi ‘căng’ quá thì anh BigDaddy sẽ xoa dịu và ngược lại. Chúng tôi luôn cố gắng tạo sự cân bằng trong việc dạy con”, cô chia sẻ.

3gia-dinh-em-thi-van-nam-5.jpg

Ở phần thử thách, vợ chồng BigDaddy - Emily tích cực tham gia hỗ trợ các gia đình. Trong một trò chơi, BigDaddy gặp sự cố rách đáy quần. Emily lập tức chạy đến che chắn cho chồng. Không dừng ghi hình, nam rapper mượn tạm một chiếc khăn quấn quanh người, tiếp tục thi đấu và giành quyền ưu tiên cho các gia đình trước khi thay trang phục để hoàn thành phần ghi hình.

img-3370.jpg

Hoàn thành các thử thách, gia đình em Trần Thị Thủy Tiên xếp hạng Ba, nhận phần thưởng 18 triệu đồng. Gia đình em Hoàng Ngọc Bảo Khánh về Nhì với 24 triệu đồng. Giải Nhất thuộc về gia đình em Thi Văn Nam, với tổng số tiền thưởng là 55 triệu đồng.

q.png

Để đồng hành cùng các nhân vật, vợ chồng rapper BigDaddy – ca sĩ Emily quyết định trích tiền túi tặng gia đình em Thủy Tiên (về hạng Ba) thêm 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, hai khách mời cũng tặng gia đình em Bảo Khánh và Văn Nam, mỗi gia đình thêm 20 triệu đồng.

tan05660.jpg

Khán giả và các mạnh thường quân có mặt tại buổi ghi hình cùng chung tay quyên góp hơn 420 triệu đồng cho ba gia đình. Số tiền “khủng” là minh chứng mạnh mẽ thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” luôn được chương trình Mái ấm gia đình Việt sẻ chia và lan tỏa.

Bình Nguyễn
#vợ chồng BigDaddy - Emily #BigDaddy #BigDaddy - Emily #rapper BigDaddy #Mái ấm gia đình Việt #Anh trai say hi #Anh Trai Say Hi mùa 2

