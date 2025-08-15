Hồng Đào: 'Có thể tôi là một người mẹ dễ dãi, nhưng thông cảm cho nhau sẽ dễ sống hơn'

SVO - Bộ phim hợp tác Việt - Hàn 'Mang mẹ đi bỏ' chính thức cán mốc 150 tỷ đồng doanh thu, chỉ sau 2 tuần công chiếu. Đây cũng là bộ phim Việt đầu tiên trong lịch sử đạt được thành tích này vào tháng Tám, thời điểm vốn được xem là mùa thấp điểm của điện ảnh trong năm.

Một trong những yếu tố giúp phim chạm đến trái tim khán giả chính là thông điệp nhân văn về gia đình. Thông qua những lát cắt ký ức của nhân vật và câu chuyện tình mẫu tử đầy day dứt, bộ phim khơi gợi những suy ngẫm về sự gắn bó, trách nhiệm và tình yêu thương - những giá trị đôi khi bị bỏ quên trong nhịp sống hiện đại.

Ở góc nhìn của mình, Tuấn Trần bày tỏ: “Tôi thường không chia sẻ với mẹ nhiều. Tôi nghĩ do góc độ về quan điểm khác nhau nên đã tạo khoảng cách giữa hai thế hệ trong gia đình. Quan trọng là bên nào sẽ chịu giảm cái tôi xuống thôi. Nhiều khi, những người con không phải muốn quên ba mẹ của mình đâu, nhưng vì công việc và áp lực cuộc sống và cả sự nghiệp, có quá nhiều thứ phải lo lắng”.

Với tâm thế vừa là một người mẹ, vừa là một người con, nghệ sĩ Hồng Đào bày tỏ sự đồng cảm: “Chúng ta phải thông cảm cho lớp trẻ. Các cháu bây giờ vừa phải tự tìm việc, vừa phải giữ việc, vừa lo cuộc sống riêng và tự lập… tất cả đều là những áp lực không nhỏ".

Hồng Đào nói thêm: "Nếu suốt ngày mình cứ trách: ‘Sao con không gọi cho mẹ?’ hay ‘Mẹ làm thế này vì tương lai của con’ thì tôi nghĩ, các cháu sẽ rất khó chịu. Tôi nhìn từ chính tâm lý của mình, với ba mẹ và các con. Có thể nhiều người nghĩ tôi là một người mẹ dễ dãi, nhưng nếu thông cảm cho nhau sẽ dễ sống hơn”.

Gắn bó với những vai diễn người con trên màn ảnh Việt, Tuấn Trần luôn mang đến lối nhập vai tự nhiên và giàu cảm xúc trong các bộ phim về tình cảm gia đình. Đó là một chất liệu được nuôi dưỡng từ chính những trải nghiệm và tình cảm lớn anh dành cho gia đình mình.

Ở tuổi 32, nam diễn viên khẳng định: “Bây giờ, gia đình là điều quan trọng nhất đối với tôi. Khi còn ba, tôi từng ước sau này sẽ xây một khu nhà để cả gia đình cùng sống ở đó suốt đời. Khi ba mất, tôi càng muốn ở bên cạnh mẹ nhiều hơn. Nếu tôi là nhân vật Hoan, tôi cũng sẽ quyết liệt hơn”, Tuấn Trần thể hiện sự đồng cảm lớn với nhân vật Hoan.

Với kỷ lục doanh thu mới cùng lịch phát hành tại nhiều quốc gia, Mang mẹ đi bỏ sẽ chính thức “xuất ngoại”, đưa câu chuyện xúc động về tình mẫu tử Việt - Hàn đến với khán giả quốc tế.

Phim sẽ ra mắt tại Bắc Mỹ (Mỹ, Canada) từ ngày 28/8, tại Úc - New Zealand từ ngày 11/9. Riêng tại Hàn Quốc, tác phẩm dự kiến phát hành vào nửa cuối năm nay, theo thông tin từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC).