Vừa đón tuổi mới bên mẹ, Hoa hậu Lương Thùy Linh cùng các 'nàng Hậu' tự hào dự lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

THUẬN TÙNG
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Lương Thùy Linh cùng Đoàn Thiên Ân, Kiều Duy diện áo dài trắng, khoác khăn cờ đỏ sao vàng đầy tự hào dự lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' tại Cột cờ Thủ Ngữ (công viên bến Bạch Đằng).

Trong trang phục áo dài trắng tinh khôi, khoác thêm chiếc khăn quàng in hình quốc kỳ đỏ thắm, các "nàng Hậu" khoe vẻ đẹp nền nã, duyên dáng nhưng vẫn toát lên niềm tự hào, sự trang nghiêm và tình yêu nước mãnh liệt.

img-8402.jpg

Lương Thùy Linh và Đoàn Thiên Ân chia sẻ, cả hai đã có mặt từ rất sớm, với tâm trạng háo hức và xúc động khi được hòa mình vào một nghi lễ thiêng liêng mà mỗi người dân Việt Nam đều trân quý.

img-8403.jpg

Cũng cùng diện trang phục áo dài trắng, Hoa hậu Kiều Duy mang huy hiệu “Tổ quốc tôi yêu” cùng biểu tượng dịp lễ lớn Quốc khánh 2/9/1945 - 2/9/2025. Cô mang đến hình ảnh giản dị nhưng dịu dàng của người con gái Việt Nam.

img-8423.jpg

Nam vương Tuấn Ngọc chọn diện trang phục đoàn thanh niên, hòa mình vào không khí của buổi lễ, cảm nhận sâu sắc góc nhìn của người trẻ trước sự đổi thay của đất nước.

img-1776.jpg

Phát biểu tại sự kiện, Hoa hậu Lương Thùy Linh xúc động bày tỏ: “Mỗi lần nghe Quốc ca vang lên, tim Linh lại rộn ràng một cảm xúc rất khó diễn tả. Đó vừa là niềm tự hào, vừa là động lực để nhắc nhở bản thân phải sống trách nhiệm hơn, không chỉ với bản thân mà còn với cộng đồng, với đất nước".

img-1788.jpg

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân cũng không giấu được sự xúc động: “Ân tin rằng, tình yêu Tổ quốc không chỉ thể hiện trong những khoảnh khắc thiêng liêng như buổi chào cờ hôm nay, mà còn nằm trong từng hành động nhỏ bé hằng ngày, từ việc học tập, lao động chăm chỉ cho đến giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam".

Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” không chỉ là dịp để nhắc nhở thế hệ trẻ về trách nhiệm công dân, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng cống hiến và niềm tin vào một Việt Nam hùng cường. Hình ảnh Hoa hậu, Nam vương trí thức và đầy nhiệt huyết xuất hiện trong sự kiện đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến đông đảo giới trẻ, khẳng định vai trò của người trẻ trong hành trình góp phần dựng xây đất nước.

Trước đó, Lương Thùy Linh đã đón tuổi mới đầy ý nghĩa bên cạnh mẹ mình. "Nàng Hậu" chia sẻ: “Con chỉ ước, có thể sống một đời như mẹ, để hiểu hết những vất vả, hy sinh và tình yêu lặng thầm mẹ dành cho chúng con, suốt bao năm không đòi hỏi bất kỳ điều gì đáp lại".

img-8234.jpg

Hoa hậu Lương Thùy Linh xúc động tâm sự: "Càng lớn, con càng nhận ra, niềm vui không còn là những món quà to lớn, mà là mỗi sáng thức dậy biết ba mẹ vẫn khỏe mạnh. Bộ ảnh này không chỉ để kỷ niệm sinh nhật, mà để lưu giữ một khoảnh khắc con tin là đẹp đẽ và quý giá nhất đời mình".

img-8222.jpg

Đối với Lương Thùy Linh, sinh nhật năm nay không chỉ là dấu mốc tuổi mới, mà còn là dịp để tri ân đấng sinh thành.

img-8229.jpg

Hình ảnh hai mẹ con tay trong tay, ánh mắt đầy tự hào nhìn nhau, là minh chứng rằng vẻ đẹp lớn nhất không nằm ở ánh đèn sân khấu, mà ở những giây phút đời thường ấm áp.

THUẬN TÙNG
#Lương Thùy Linh #Hoa hậu Lương Thùy Linh #Đoàn Thiên Ân #Kiều Duy #nàng Hậu #Quốc khánh 2/9/1945 - 2/9/2025

