Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Uyên Linh gây bất ngờ khi 'Lần đầu làm mẹ'

Xuân Tiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Nữ ca sĩ chia sẻ dù thể hiện biết bao nhiêu ca khúc nhưng mỗi khi hát nhạc về mẹ đều để lại những kỷ niệm khó quên.

Mới đây, Uyên Linh chính thức quay trở lại với 'đường đua' âm nhạc với ca khúc Lần đầu làm mẹ. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, chủ nhân của nhiều bản hit đình đám. MV Lần đầu làm mẹ được đạo diễn Nhu Đặng thực hiện như một bộ phim ngắn. Nội dung MV là hình ảnh của người phụ nữ khi biết mình có thai, và buộc phải lựa chọn giữa lằn ranh sinh tử vì con. Đây là ý đồ khá mới lạ của nhà sản xuất, nhằm giới thiệu sơ lược bối cảnh và tâm lý nhân vật cho phần phim chính thức.

anh-man-hinh-2025-08-16-luc-093807.png
MV 'Lần đầu làm mẹ' gây sốt bởi câu chuyện rất đời.

Lần đầu làm mẹ là một bản pop ballad nhẹ nhàng, tinh tế và sâu sắc, tái hiện chân thực hành trình cảm xúc của người phụ nữ trong khoảnh khắc thiêng liêng nhất cuộc đời, được trở thành mẹ. Ca khúc là lời thủ thỉ dịu dàng nhưng cũng đầy mãnh liệt về sự hi sinh, bản năng che chở của người mẹ. Với chất giọng dày và sáng, giàu cảm xúc, Uyên Linh đã chuyển tải trọn vẹn tâm tư của người lần đầu làm mẹ, bỡ ngỡ nhưng hạnh phúc vô cùng.

Châu Đăng Khoa cho biết: “Viết về mẹ vừa dễ, vừa khó. Dễ vì chúng ta ai cũng có tình cảm với mẹ, chỉ cần viết từ chính trái tim mình. Nhưng khó là vì đã có rất nhiều ca khúc hay về mẹ, khai thác rất đa dạng góc nhìn, nên phải làm sao cho mới mẻ, và gắn với nội dung phim. Tôi đã chọn góc kể chuyện từ người mẹ với mong muốn con cái cũng hãy hiểu cho những người sinh thành, dưỡng dục. Chúng ta ai cũng là lần đầu làm cha, làm mẹ, ai cũng tự trải nghiệm, tự học hỏi và đúc kết từ những đúng đắn hoặc sai lầm. Nên không chỉ cha mẹ cần bao dung với con cái mà người làm con cũng phải hiểu cho tấm lòng của cha mẹ mình. Tôi hy vọng thông điệp này sẽ tạo được sự đồng cảm với khán giả”.

maxresdefault.jpg
Màn kết hợp của Uyên Linh và Châu Đăng Khoa hứa hẹn tạo nên bản hit mới trong mùa Vu Lan năm nay.

Lần đầu làm mẹ cũng được chọn là ca khúc chủ đề của phim điện ảnh Phá đám: Sinh nhật mẹ. Với thông điệp “đôi khi người chúng ta yêu thương nhất, chúng ta lại không hiểu nhất”, bộ phim là câu chuyện chung của nhiều gia đình Việt. Ai cũng nghĩ rằng mình đang làm những điều tốt nhất cho cha mẹ, con cái mình, nhưng chưa từng đứng ở vị trí đối phương để biết người mình yêu thương nhất đang cần gì. Lần đầu nào cũng đầy bỡ ngỡ, thậm chí là sai lầm. Chính vì thế, ca khúc Lần đầu làm mẹ được chọn làm OST của phim. Sự kết hợp giữa Uyên Linh và nhạc sĩ Châu Đăng Khoa hứa hẹn sẽ tiếp tục làm phong phú hơn danh sách những ca khúc về mẹ được các khán giả yêu thích trong thời gian tới.

Xuân Tiến
#Uyên Linh #Lần đầu làm mẹ #ca khúc về mẹ #MV phim ngắn #Châu Đăng Khoa #bản pop ballad #hành trình làm mẹ #điều ước của mẹ #phim Phá đám: Sinh nhật mẹ #nhạc phim cảm xúc

Xem thêm

Cùng chuyên mục