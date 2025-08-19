Uyên Linh gây bất ngờ khi 'Lần đầu làm mẹ'

Mới đây, Uyên Linh chính thức quay trở lại với 'đường đua' âm nhạc với ca khúc Lần đầu làm mẹ. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, chủ nhân của nhiều bản hit đình đám. MV Lần đầu làm mẹ được đạo diễn Nhu Đặng thực hiện như một bộ phim ngắn. Nội dung MV là hình ảnh của người phụ nữ khi biết mình có thai, và buộc phải lựa chọn giữa lằn ranh sinh tử vì con. Đây là ý đồ khá mới lạ của nhà sản xuất, nhằm giới thiệu sơ lược bối cảnh và tâm lý nhân vật cho phần phim chính thức.

MV 'Lần đầu làm mẹ' gây sốt bởi câu chuyện rất đời.

Lần đầu làm mẹ là một bản pop ballad nhẹ nhàng, tinh tế và sâu sắc, tái hiện chân thực hành trình cảm xúc của người phụ nữ trong khoảnh khắc thiêng liêng nhất cuộc đời, được trở thành mẹ. Ca khúc là lời thủ thỉ dịu dàng nhưng cũng đầy mãnh liệt về sự hi sinh, bản năng che chở của người mẹ. Với chất giọng dày và sáng, giàu cảm xúc, Uyên Linh đã chuyển tải trọn vẹn tâm tư của người lần đầu làm mẹ, bỡ ngỡ nhưng hạnh phúc vô cùng.

Châu Đăng Khoa cho biết: “Viết về mẹ vừa dễ, vừa khó. Dễ vì chúng ta ai cũng có tình cảm với mẹ, chỉ cần viết từ chính trái tim mình. Nhưng khó là vì đã có rất nhiều ca khúc hay về mẹ, khai thác rất đa dạng góc nhìn, nên phải làm sao cho mới mẻ, và gắn với nội dung phim. Tôi đã chọn góc kể chuyện từ người mẹ với mong muốn con cái cũng hãy hiểu cho những người sinh thành, dưỡng dục. Chúng ta ai cũng là lần đầu làm cha, làm mẹ, ai cũng tự trải nghiệm, tự học hỏi và đúc kết từ những đúng đắn hoặc sai lầm. Nên không chỉ cha mẹ cần bao dung với con cái mà người làm con cũng phải hiểu cho tấm lòng của cha mẹ mình. Tôi hy vọng thông điệp này sẽ tạo được sự đồng cảm với khán giả”.

Màn kết hợp của Uyên Linh và Châu Đăng Khoa hứa hẹn tạo nên bản hit mới trong mùa Vu Lan năm nay.

Lần đầu làm mẹ cũng được chọn là ca khúc chủ đề của phim điện ảnh Phá đám: Sinh nhật mẹ. Với thông điệp “đôi khi người chúng ta yêu thương nhất, chúng ta lại không hiểu nhất”, bộ phim là câu chuyện chung của nhiều gia đình Việt. Ai cũng nghĩ rằng mình đang làm những điều tốt nhất cho cha mẹ, con cái mình, nhưng chưa từng đứng ở vị trí đối phương để biết người mình yêu thương nhất đang cần gì. Lần đầu nào cũng đầy bỡ ngỡ, thậm chí là sai lầm. Chính vì thế, ca khúc Lần đầu làm mẹ được chọn làm OST của phim. Sự kết hợp giữa Uyên Linh và nhạc sĩ Châu Đăng Khoa hứa hẹn sẽ tiếp tục làm phong phú hơn danh sách những ca khúc về mẹ được các khán giả yêu thích trong thời gian tới.