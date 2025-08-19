Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Thanh Sơn: 'Đóng phim với Thái Hoà như song ca cùng thần tượng vậy'

Xuân Tiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Nam diễn viên bày tỏ sự háo hức khi lần đầu đóng phim hành động, lại còn được kết hợp với những cái tên mà mình rất ngưỡng mộ.

Dựa trên cảm hứng từ những vụ cướp máy bay có thật từng xảy ra trước đây, Tử chiến trên không tái hiện một phi vụ tấn công máy bay do Long (Thái Hòa) cầm đầu. Nhóm không tặc bất ngờ khống chế một chuyến bay dân dụng, áp đảo phi hành đoàn và toàn bộ hành khách. Giữa tình huống sinh tử, hai nữ tiếp viên (Kaity Nguyễn, Trâm Anh) buộc phải phối hợp cùng các thành viên khác chống trả nhóm tội phạm và bảo vệ an toàn cho hành khách, đưa chuyến bay hạ cánh an toàn.

dcbm5097.jpg
Dàn diễn viên phim "Tử chiến trên không".

Đạo diễn Hàm Trần đã chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim hành động đầy tâm huyết sau những dự án thể loại kinh dị trước đó, nhất là sau khi anh được nghe những câu chuyện từ các nhân chứng lịch sử. Kể về mô hình máy bay được sử dụng trong phim, đạo diễn cho biết: “Để bộ phim tăng tính chân thật, chúng tôi đã thực hiện mô hình máy bay với tỉ lệ tương đương máy bay thật với các chi tiết được sửa lại từ nội thất thật và đưa vào sử dụng. Trong thời gian chuẩn bị dự án, các diễn viên phải luân phiên tập luyện bên trong máy bay và cả phòng tập để có được kết quả tốt nhất”.

Thanh Sơn - diễn viên thủ vai cảnh vệ trong phim và cũng là lần đầu tiên đóng phim hành động, đã có nhiều chia sẻ cảm xúc: “Vai diễn Bình là một thử thách và là một thay đổi lớn đối với cá nhân tôi. Ban đầu, tôi chỉ biết đây là một bộ phim hành động, cho đến những trận đánh tiếp theo trong phim, tôi vẫn chưa tin rằng bản thân đã trở thành diễn viên hành động. Cảm ơn đạo diễn Hàm Trần và các thành viên trong ê kíp đã tin tưởng, giúp đỡ, hỗ trợ để tôi hoàn thành vai diễn.

Trong quá trình quay hình có một kỷ niệm đặc biệt khác với tôi, chính là khi tôi được làm việc với anh Thái Hoà trong dự án. Nếu nghệ sĩ Công Lý là thần tượng của lớp diễn viên trẻ miền Bắc thì anh Thái Hoà là thần tượng của lớp diễn viên trẻ miền Nam và tôi luôn muốn học hỏi ở cả hai người tiền bối giàu kinh nghiệm này. Vì vậy, lần hợp tác này cùng anh Thái Hoà, với tôi, như song ca cùng thần tượng”.

dcbm5744.jpg
Thanh Sơn bày tỏ sự thích thú khi được làm việc với thần tượng phim ảnh của mình.

Một cảnh vệ khác trong phim là Ma Ran Đô cũng bày tỏ sự tâm huyết lớn đối với vai diễn trong phim điện ảnh Tử chiến trên không: “Điều làm tôi ấn tượng và hạnh phúc nhất chính là quá trình được tập luyện và chuẩn bị kỹ càng cùng đạo diễn Hàm Trần và các thành viên trong ê kíp. Chính sự chân thật trong từng chi tiết nhỏ nhất của bối cảnh là chiếc mô hình máy bay đã mang đến cho tôi sự hào hứng lớn. Dù những cảnh hành động khó tránh khỏi chấn thương đến mấy thì tôi và các diễn viên khác đều quyết tâm hoàn thành để khán giả cảm nhận được tinh thần bộ phim mang lại”.

Câu chuyện Tử chiến trên không không dừng lại ở những pha rượt đuổi, giằng co đầy kịch tính, mà còn khắc họa tinh thần quả cảm và ý chí sẵn sàng hy sinh của lực lượng an ninh hàng không Việt Nam trong nhiệm vụ bảo vệ tính mạng con người và bầu trời Tổ quốc. Thông qua ngôn ngữ điện ảnh, bộ phim trở thành lời tri ân sâu sắc, kết nối những ký ức hào hùng với hiện tại, đồng thời thắp lên niềm tự hào và cảm hứng cống hiến trong trái tim thế hệ trẻ hôm nay.

Xuân Tiến
#phim hành động Việt Nam #Tử chiến trên không #diễn viên Thanh Sơn #Thái Hòa #phim chiến tranh hàng không #đạo diễn Hàm Trần #máy bay mô hình thực tế #vai diễn cảnh vệ #phim về không tặc #cảm hứng phim hành động

Xem thêm

Cùng chuyên mục