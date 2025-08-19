Thanh Sơn: 'Đóng phim với Thái Hoà như song ca cùng thần tượng vậy'

Dựa trên cảm hứng từ những vụ cướp máy bay có thật từng xảy ra trước đây, Tử chiến trên không tái hiện một phi vụ tấn công máy bay do Long (Thái Hòa) cầm đầu. Nhóm không tặc bất ngờ khống chế một chuyến bay dân dụng, áp đảo phi hành đoàn và toàn bộ hành khách. Giữa tình huống sinh tử, hai nữ tiếp viên (Kaity Nguyễn, Trâm Anh) buộc phải phối hợp cùng các thành viên khác chống trả nhóm tội phạm và bảo vệ an toàn cho hành khách, đưa chuyến bay hạ cánh an toàn.

Dàn diễn viên phim "Tử chiến trên không".

Đạo diễn Hàm Trần đã chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim hành động đầy tâm huyết sau những dự án thể loại kinh dị trước đó, nhất là sau khi anh được nghe những câu chuyện từ các nhân chứng lịch sử. Kể về mô hình máy bay được sử dụng trong phim, đạo diễn cho biết: “Để bộ phim tăng tính chân thật, chúng tôi đã thực hiện mô hình máy bay với tỉ lệ tương đương máy bay thật với các chi tiết được sửa lại từ nội thất thật và đưa vào sử dụng. Trong thời gian chuẩn bị dự án, các diễn viên phải luân phiên tập luyện bên trong máy bay và cả phòng tập để có được kết quả tốt nhất”.

Thanh Sơn - diễn viên thủ vai cảnh vệ trong phim và cũng là lần đầu tiên đóng phim hành động, đã có nhiều chia sẻ cảm xúc: “Vai diễn Bình là một thử thách và là một thay đổi lớn đối với cá nhân tôi. Ban đầu, tôi chỉ biết đây là một bộ phim hành động, cho đến những trận đánh tiếp theo trong phim, tôi vẫn chưa tin rằng bản thân đã trở thành diễn viên hành động. Cảm ơn đạo diễn Hàm Trần và các thành viên trong ê kíp đã tin tưởng, giúp đỡ, hỗ trợ để tôi hoàn thành vai diễn.

Trong quá trình quay hình có một kỷ niệm đặc biệt khác với tôi, chính là khi tôi được làm việc với anh Thái Hoà trong dự án. Nếu nghệ sĩ Công Lý là thần tượng của lớp diễn viên trẻ miền Bắc thì anh Thái Hoà là thần tượng của lớp diễn viên trẻ miền Nam và tôi luôn muốn học hỏi ở cả hai người tiền bối giàu kinh nghiệm này. Vì vậy, lần hợp tác này cùng anh Thái Hoà, với tôi, như song ca cùng thần tượng”.

Thanh Sơn bày tỏ sự thích thú khi được làm việc với thần tượng phim ảnh của mình.

Một cảnh vệ khác trong phim là Ma Ran Đô cũng bày tỏ sự tâm huyết lớn đối với vai diễn trong phim điện ảnh Tử chiến trên không: “Điều làm tôi ấn tượng và hạnh phúc nhất chính là quá trình được tập luyện và chuẩn bị kỹ càng cùng đạo diễn Hàm Trần và các thành viên trong ê kíp. Chính sự chân thật trong từng chi tiết nhỏ nhất của bối cảnh là chiếc mô hình máy bay đã mang đến cho tôi sự hào hứng lớn. Dù những cảnh hành động khó tránh khỏi chấn thương đến mấy thì tôi và các diễn viên khác đều quyết tâm hoàn thành để khán giả cảm nhận được tinh thần bộ phim mang lại”.

Câu chuyện Tử chiến trên không không dừng lại ở những pha rượt đuổi, giằng co đầy kịch tính, mà còn khắc họa tinh thần quả cảm và ý chí sẵn sàng hy sinh của lực lượng an ninh hàng không Việt Nam trong nhiệm vụ bảo vệ tính mạng con người và bầu trời Tổ quốc. Thông qua ngôn ngữ điện ảnh, bộ phim trở thành lời tri ân sâu sắc, kết nối những ký ức hào hùng với hiện tại, đồng thời thắp lên niềm tự hào và cảm hứng cống hiến trong trái tim thế hệ trẻ hôm nay.