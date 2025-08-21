Giọng ca OSAD trở lại làng nhạc Việt: 'Tôi nhận ra, nếu mình cứ tự làm việc thì đang tự giới hạn bản thân'

OSAD đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc Nhớ người yêu. Đây là single mở màn cho album O_O của OSAD, kết hợp cùng nhà sản xuất onionn.. OSAD lý giải, tên album là ký tự "O_O" vừa là một biểu tượng cảm xúc thể hiện sự ngạc nhiên, vừa là hai chữ cái đầu tiên trong nghệ danh của OSAD và onionn..

Không chỉ đặc biệt từ cách đặt tên album, mà màn công bố hợp tác cùng onionn. của OSAD cũng gây xôn xao khi anh chàng đăng một tấm hình khoe mình đang cầm trên tay các file nhạc. Còn onionn. thì khoe ảnh siêu âm thông báo sắp lên chức bố, khiến các fan và nhiều nghệ sĩ Việt hào hứng để lại bình luận chúc mừng tin vui này.

Tất cả các ca khúc thuộc album đều do OSAD sáng tác và onionn. sản xuất âm nhạc. Dù thân thiết ở bên ngoài nhưng trong lần đầu tiên làm việc chung, onionn. cũng phải dành thời gian thuyết phục OSAD thử nghiệm những cái mới. Onionn. chia sẻ: “Cảm ơn OSAD đã tin tưởng mình để cùng nhau làm album này. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là album thứ ba mình trực tiếp sản xuất và mình có sự kỳ vọng rất lớn vào OSAD".

OSAD nói về quyết định kết hợp cùng onionn. sau quãng thời gian dài tự mình làm nhạc: “Tôi nhận ra, nếu mình cứ tự làm việc thì tôi đang tự giới hạn bản thân. Tôi tìm đến anh onionn. vì thấy anh ấy làm nhạc rất sáng tạo, hợp gu với tôi. Nhưng chúng tôi đã mất một khoảng thời gian để tìm hiểu về cách làm việc, suy nghĩ của nhau. Khi mới làm chung, hai anh em cãi nhau khá nhiều đấy, rồi còn tranh luận xem nên làm theo hướng nào. Về sau, chúng tôi ngày càng ăn ý và hiểu lối suy nghĩ của nhau hơn”.

Nhớ người yêu là ca khúc trong album được OSAD chọn ra mắt đầu tiên vì giai điệu dễ nghe và lời ca dễ thuộc. Mang âm hưởng vinahouse, vốn thịnh hành tại Việt Nam, bài hát có màu sắc trẻ trung, sôi động, tạo cảm giác muốn nhún nhảy cho người nghe.

Mở màn với single này, tiếp đó, album mới sẽ là màn thử sức của OSAD với dòng nhạc house. Album này mang đến một hành trình cảm xúc rõ nét - nửa đầu là OSAD nghịch ngợm, nửa sau là một OSAD trưởng thành và sâu sắc hơn. Mỗi ca khúc đều thể hiện sự chuyển biến không chỉ trong nội dung mà còn trong nội tâm của người nghệ sĩ.

OSAD chia sẻ: “Tôi luôn cố gắng làm nhạc đúng với con người mình. Cách để nổi bật không phải là giống ai đó, mà là dám là chính mình”. OSAD cũng thừa nhận có áp lực trước thềm ra mắt album, nhưng cảm giác hào hứng lấn át vì tin rằng, sản phẩm lần này thực sự khác biệt so với những gì đang có trên thị trường.