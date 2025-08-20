Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Các 'Anh trai vượt ngàn chông gai' hội ngộ, hết lời khen Tăng Phúc với màn lồng tiếng ở 'bom tấn' hoạt hình Hollywood

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Mới đây, ca sĩ Tăng Phúc đã có màn chào sân điện ảnh với vai trò hoàn toàn mới khi lồng tiếng cho siêu phẩm hoạt hình nhà DreamWorks mang tên 'Băng đảng quái kiệt 2'.

Nam ca sĩ cho biết, anh vô cùng hào hứng với dự án lần này, bởi đây là lần đầu tiên anh được lồng tiếng nhân vật cho phim chiếu rạp: “Hồi trước, Phúc thích lồng tiếng phim lắm. Phúc thường thử giả giọng các nhân vật hoạt hình, từ dì ghẻ, phù thủy đến cô giáo”.

hinh-hb-16.jpg

Do đó, ngay khi có cơ hội được thử sức với Băng đảng quái kiệt 2, Tăng Phúc đã chăm chỉ chuẩn bị từ giai đoạn casting, nghiên cứu về nhân vật nhằm mang tới một màn hóa thân hoàn hảo.

nha-chin-muoi.jpg

Diễn viên BB Trần cũng hài hước "bật mí": “BB đã nghe Tăng Phúc tâm sự là Phúc rất thích bộ phim và bạn cũng vô cùng háo hức với nhân vật lần này. Chính vì vậy BB và Neko Lê đều mong chờ được đón xem".

10e61-fp-00997.jpg

Nhân vật do Tăng Phúc đảm nhận chính là anh Cá Mập (Mr. Shark). Đây là bậc thầy ngụy trang và là chiến thần tội phạm trong nhóm. Vốn nổi tiếng là nhân vật lắm chiêu, vừa mạnh mẽ, vừa hài hước, Mr. Shark trở nên sống động hơn bao giờ hết nhờ chất giọng biến hóa, nhịp thoại linh hoạt của nam ca sĩ.

10e61-fp-01164.jpg

Ca sĩ Tăng Phúc tâm sự: “Khi nhận vai, Phúc thường nghiêng về những nhân vật trái ngược với tính cách ngoài đời. Điều này giúp Phúc thử thách bản thân và khám phá những khía cạnh mới của chính mình. Tuy nhiên, Phúc cũng thích những vai có thể đồng cảm, vì điều này giúp Phúc dễ dàng kết nối với nhân vật hơn”.

tang-phuc.jpg

Sự biến đổi liên tục trong cách thoại và biểu cảm giọng nói đã giúp nhân vật trở nên sống động. “Giọng của Mr. Shark biến hóa vô hạn. Điều ấn tượng nhất ở anh Cá Mập này là những yếu tố hài hước, tạo nên một nhân vật cực kỳ thú vị”, anh chia sẻ.

q1.jpg

Trở lại màn ảnh sau 3 năm, Băng đảng quái kiệt 2 tiếp tục được dẫn dắt bởi đạo diễn Pierre Perifel, lấy bối cảnh ngay sau phần đầu tiên. Khi biệt đội “Kẻ Xấu” đang nỗ lực xây dựng hình ảnh hoàn lương, một phi vụ cuối cùng do Băng nữ quái kiệt cầm đầu bất ngờ kéo họ trở lại con đường nguy hiểm. Liệu cả nhóm có thể giữ vững lý tưởng chính nghĩa hay sẽ bị cuốn vào vòng xoáy tội phạm một lần nữa?

Vẫn duy trì chất hài hước tinh tế xen lẫn những pha hành động mãn nhãn, phần hậu truyện hứa hẹn mang đến cả tiếng cười lẫn cảm xúc. Đồng thời, phim khắc họa sâu hơn thông điệp về tình bạn, tình yêu và sự chấp nhận bản thân.

tang-phuc-va-fan.jpg

Không chỉ gây chú ý bởi nội dung hấp dẫn, phim còn ghi điểm nhờ dàn diễn viên lồng tiếng toàn “siêu sao”: Sam Rockwell, Marc Maron, Craig Robinson, Anthony Ramos, Awkwafina, Zazie Beetz… cùng sự góp mặt lần đầu của Natasha Lyonne, Danielle Brooks và Maria Bakalova.

Bình Nguyễn
#Tăng Phúc lồng tiếng hoạt hình #Băng đảng quái kiệt 2 #Phim hoạt hình Hollywood #Nhân vật Mr. Shark #Lồng tiếng siêu phẩm DreamWorks #Diễn viên lồng tiếng Việt Nam #Vai diễn trong phim hoạt hình #Thông điệp phim về tình bạn #Dàn diễn viên lồng tiếng nổi bật #Phim hoạt hình hành động hài hước

Xem thêm

Cùng chuyên mục