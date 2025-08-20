Các 'Anh trai vượt ngàn chông gai' hội ngộ, hết lời khen Tăng Phúc với màn lồng tiếng ở 'bom tấn' hoạt hình Hollywood

SVO - Mới đây, ca sĩ Tăng Phúc đã có màn chào sân điện ảnh với vai trò hoàn toàn mới khi lồng tiếng cho siêu phẩm hoạt hình nhà DreamWorks mang tên 'Băng đảng quái kiệt 2'.

Nam ca sĩ cho biết, anh vô cùng hào hứng với dự án lần này, bởi đây là lần đầu tiên anh được lồng tiếng nhân vật cho phim chiếu rạp: “Hồi trước, Phúc thích lồng tiếng phim lắm. Phúc thường thử giả giọng các nhân vật hoạt hình, từ dì ghẻ, phù thủy đến cô giáo”.

Do đó, ngay khi có cơ hội được thử sức với Băng đảng quái kiệt 2, Tăng Phúc đã chăm chỉ chuẩn bị từ giai đoạn casting, nghiên cứu về nhân vật nhằm mang tới một màn hóa thân hoàn hảo.

Diễn viên BB Trần cũng hài hước "bật mí": “BB đã nghe Tăng Phúc tâm sự là Phúc rất thích bộ phim và bạn cũng vô cùng háo hức với nhân vật lần này. Chính vì vậy BB và Neko Lê đều mong chờ được đón xem".

Nhân vật do Tăng Phúc đảm nhận chính là anh Cá Mập (Mr. Shark). Đây là bậc thầy ngụy trang và là chiến thần tội phạm trong nhóm. Vốn nổi tiếng là nhân vật lắm chiêu, vừa mạnh mẽ, vừa hài hước, Mr. Shark trở nên sống động hơn bao giờ hết nhờ chất giọng biến hóa, nhịp thoại linh hoạt của nam ca sĩ.

Ca sĩ Tăng Phúc tâm sự: “Khi nhận vai, Phúc thường nghiêng về những nhân vật trái ngược với tính cách ngoài đời. Điều này giúp Phúc thử thách bản thân và khám phá những khía cạnh mới của chính mình. Tuy nhiên, Phúc cũng thích những vai có thể đồng cảm, vì điều này giúp Phúc dễ dàng kết nối với nhân vật hơn”.

Sự biến đổi liên tục trong cách thoại và biểu cảm giọng nói đã giúp nhân vật trở nên sống động. “Giọng của Mr. Shark biến hóa vô hạn. Điều ấn tượng nhất ở anh Cá Mập này là những yếu tố hài hước, tạo nên một nhân vật cực kỳ thú vị”, anh chia sẻ.

Trở lại màn ảnh sau 3 năm, Băng đảng quái kiệt 2 tiếp tục được dẫn dắt bởi đạo diễn Pierre Perifel, lấy bối cảnh ngay sau phần đầu tiên. Khi biệt đội “Kẻ Xấu” đang nỗ lực xây dựng hình ảnh hoàn lương, một phi vụ cuối cùng do Băng nữ quái kiệt cầm đầu bất ngờ kéo họ trở lại con đường nguy hiểm. Liệu cả nhóm có thể giữ vững lý tưởng chính nghĩa hay sẽ bị cuốn vào vòng xoáy tội phạm một lần nữa?

Vẫn duy trì chất hài hước tinh tế xen lẫn những pha hành động mãn nhãn, phần hậu truyện hứa hẹn mang đến cả tiếng cười lẫn cảm xúc. Đồng thời, phim khắc họa sâu hơn thông điệp về tình bạn, tình yêu và sự chấp nhận bản thân.

Không chỉ gây chú ý bởi nội dung hấp dẫn, phim còn ghi điểm nhờ dàn diễn viên lồng tiếng toàn “siêu sao”: Sam Rockwell, Marc Maron, Craig Robinson, Anthony Ramos, Awkwafina, Zazie Beetz… cùng sự góp mặt lần đầu của Natasha Lyonne, Danielle Brooks và Maria Bakalova.