Ca sĩ Đào Nguyên Vũ giúp sức trò cưng mang 'Hịch tướng sĩ' vào MV yêu nước

SVO - Ải Chi Lăng, Bạch Đằng Giang, 'Thiên đô chiếu' và một loạt địa danh lịch sử được điểm tên trong MV 'Truyền thống Việt Nam' vừa phát hành của ca sĩ Dương Minh Quý - giọng ca sinh năm 2001 từng đạt Huy chương Vàng âm nhạc quốc tế.

Mới đây, ca sĩ trẻ Dương Minh Quý ra mắt khán giả MV Truyền thống Việt Nam, hoà cùng không khí sôi động hướng đến Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Ngày Quốc Khánh 2/9. Đây là sản phẩm đầu tay của chàng ca sĩ sinh năm 2001, như một lời tri ân của thế hệ trẻ trước những hy sinh to lớn của cha ông, qua biết bao thế hệ.

Truyền thống Việt Nam là một ca khúc được Ái Nhân (nghệ danh của ca sĩ - giảng viên Đào Nguyên Vũ) sáng tác và phổ thơ của Chí Anh, thể hiện niềm tự hào và tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Đặc biệt, câu nói quen thuộc trong bài "Hịch tướng sĩ" - bản thiên cổ hùng văn của dân tộc thể hiện quyết tâm chống giặc ngoại xâm và nêu cao khí tiết, tư tưởng yêu nước của Trần Hưng Đạo được nam ca sĩ Vĩnh Phúc thể hiện qua giọng hát opera chắc chắn, khiến cho tác phẩm thêm hào hùng.

mv-2.jpg
Dương Minh Quý giới thiệu MV 'Truyền thống Việt Nam thể hiện' lòng yêu nước của thế hệ trẻ.

Ca khúc được nhạc sĩ trẻ Anh Tú (TULIC) phối khí với chất liệu rockepic kết hợp nhạc cụ truyền thống. Sự phá cách đã tạo được độ hoành tráng, bùng nổ của rock, vừa giữ được chất văn hoá, bản sắc từ nhạc cụ dân tộc.

1j5a6390.jpg
Nhạc sĩ - ca sĩ Đào Nguyên Vũ chính là người thầy, đồng hành cùng Dương Minh Quý trong dự án.

Phần hình ảnh do Anh Quân đạo diễn, ghi lại những danh lam thắng cảnh, địa danh lịch sử ở Hà Nội như: Hồ Gươm, "Thiên đô chiếu" bức cuốn thư cao 3,5 mét , rộng hơn 8 mét, được làm bằng gốm Bát Tràng, chép lại "Chiếu dời đô" của vua Lý Thái Tổ tại Đền Đô (Bắc Ninh).

Chứng kiến sự trưởng thành của học trò, nghệ sĩ Đào Nguyên Vũ xúc động: “MV Truyền thống Việt Nam, tôi đồng hành cùng em trong suốt quá trình em thực hiện, thấy được sự nỗ lực và trưởng thành của Quý, chàng trai thôn quê có điều kiện không mấy thuận lợi đã “phá kén” rực rỡ để đứng trên sân khấu trong nước và quốc tế, và đã tỏa sáng. MV ra mắt chính là sự khởi đầu một cách chính thức của Quý với vai trò ca sĩ solo.”

Dương Minh Quý sinh năm 2001, tại Vĩnh Phúc trong một gia đình có truyền thống yêu âm nhạc. Hiện tại, Minh Quý đã tốt nghiệp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tham gia Liên hoan Nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương 2023 (Asia - Pacific Arts Festival 2023), nghệ sĩ 10X Dương Minh Quý đã xuất sắc giành giải Vàng.
