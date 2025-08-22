Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trung Quân mang 'hạt ngọc quê hương' vào âm nhạc, phát hành MV mới đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Thiên Bình - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

SVO - Hòa cùng bầu không khí hướng về ngày vui của đất nước, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, ca sĩ Trung Quân ra mắt MV 'Hạt ngọc trắng', gửi gắm tình yêu quê hương cùng niềm tự hào dân tộc qua giai điệu tha thiết và hình ảnh giàu biểu tượng.

Tối ngày 21/8, Trung Quân chính thức ra mắt MV Hạt ngọc trắng, sáng tác của nhạc sĩ Keyri Phan, với giai điệu bay bổng và thông điệp về tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc. Hình tượng “hạt ngọc” trở thành điểm nhấn xuyên suốt, vừa gần gũi, vừa gợi lên vẻ đẹp thuần khiết của đất nước và tình cảm thiêng liêng mà mỗi người con dành cho Tổ quốc.

Ca khúc mở đầu bằng những giai điệu êm đềm, rồi dần mở rộng thành cao trào mạnh mẽ, kết hợp ca từ gắn bó với đồng quê, cùng khí chất Việt Nam đầy kiêu hãnh. Giọng ca Trung Quân khéo léo dẫn dắt cảm xúc, từ ấm áp ở đoạn mở đầu đến đầy cảm hứng trong điệp khúc, tạo nên không gian âm nhạc vừa gần gũi, vừa hùng tráng.

361a8921-copy.jpg

Với một sáng tác giàu hình tượng, MV Hạt ngọc trắng được thực hiện bằng ngôn ngữ hình ảnh tối giản nhưng nhiều ẩn dụ: Cánh đồng lúa vàng rực, đàn chim bay, lá cờ đỏ sao vàng, đều là những biểu tượng quen thuộc mà thiêng liêng, được kết hợp để khắc họa tinh thần dân tộc. Trung Quân xuất hiện trong hai sắc thái: Nhẹ nhàng, chân chất giữa cánh đồng lúa và mạnh mẽ, rực rỡ trong sắc đỏ Quốc kỳ, tạo nên hành trình cảm xúc liền mạch, từ vẻ đẹp bình dị của quê hương đến niềm kiêu hãnh thiêng liêng về Tổ quốc.

361a8856-copy.jpg

Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ cũng lựa chọn khai thác chủ đề tình yêu quê hương, Trung Quân khẳng định, anh không lo ngại sự trùng lặp, mà xem đây là cơ hội để mỗi người kể câu chuyện về đất nước theo cách riêng: “Quân nghĩ rằng, tình yêu nước hay lòng tự hào dân tộc là một đề tài rộng lớn và bất kỳ nghệ sĩ nào cũng có thể tìm thấy một câu chuyện, cảm xúc riêng. Điều quan trọng không phải là có bao nhiêu người hát về Tổ quốc, mà là mỗi người truyền tải nó bằng cảm xúc, trải nghiệm thật sự của mình”.

Thiên Bình - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
