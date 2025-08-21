Rapper Coldzy gây sửng sốt khi lần đầu hát ballad, còn bắt tay cùng Hoàng Dũng, tlinh, HURRYKNG làm điều đặc biệt này

SVO - Rapper Coldzy ra mắt deluxe album (phiên bản mở rộng) của album 'MEDICINE' trước đó. Phiên bản mở rộng là một album hoàn chỉnh, bao gồm toàn bộ ca khúc trong album gốc, kết hợp thêm các ca khúc mới, cùng nhiều tên tuổi nổi tiếng góp giọng.

Với tên gọi MEDICINE: DETOX, đây là cái kết của câu chuyện âm nhạc Coldzy viết cho chính bản thân trong giai đoạn chuyển mình. Album mang thông điệp về sự tự chữa lành, vượt qua những tổn thương mà anh đã học được qua hành trình âm nhạc.

“Sau những trải nghiệm của bản thân, tôi cảm nhận được rất nhiều người ngoài kia cũng có cùng nỗi niềm, trăn trở giống mình. Tôi muốn dùng âm nhạc để kết nối, chia sẻ với họ. Hy vọng rằng, chúng ta đều sẽ học được cách biết ơn cuộc đời, tha thứ cho bản thân, coi tất cả là bài học và mở lòng để đón nhận những điều tích cực trong cuộc sống”, Coldzy chia sẻ.

Với phiên bản mở rộng này, nam rapper đem tới những màu sắc, góc cạnh trong âm nhạc mà bản thân luôn muốn thể hiện. Coldzy tiếp tục bắt tay producer Minsicko để thực hiện phần nhạc cho ca khúc.

Suốt thời gian sản xuất, Minsicko đang bận rộn với hàng loạt bản phối cho chương trình Anh trai say hi và Em xinh say hi nhưng vẫn dành thời gian cùng nam rapper tạo nên bản phối hợp thị hiếu khán giả nhưng vẫn đậm nét riêng.

Album bản mở rộng bổ sung thêm 3 ca khúc: BLEED, EVERYDAY, SCENE404. Trước đó, album MEDICINE đạt hơn 12 triệu lượt nghe trên các nền tảng nhạc số, từng đoạt vị trí số 1 trên iTunes album Vietnam.

Sau Hoàng Dũng và tlinh, Coldzy mời tiếp người anh em trong Big team là HURRYKNG góp giọng trong ca khúc mới BLEED. Đáng chú ý, SCENE404 là ca khúc ballad duy nhất trong album cũng là bản ballad đầu tiên trong sự nghiệp của Coldzy. SCENE404 là cách chơi chữ của nam rapper với ý nghĩa là "Xin lỗi".

BigDaddy là người thầy từ Rap Việt của Coldzy hết lời khen bài hát này. Quán quân Rap Việt mùa 2 Double2T cũng khen ca khúc, trong khi rapper dangrangto để lại bình luận bật khóc dưới MV. Dù quá trình thực hiện album gặp nhiều thử thách, Coldzy vẫn rất hạnh phúc và biết ơn cuộc đời vì luôn có những người anh em, người bạn cùng đồng hành trên chặng đường âm nhạc.

Sau MEDICINE: DETOX, Coldzy cho biết sẽ dưỡng sức để tái khởi động những ý tưởng mới. Anh có thể gặp lại khán giả bằng một sản phẩm mang thiên hướng hip hop đậm hơn, phá cách hơn, cũng không còn mang nặng những suy tư, trăn trở.

“Nghệ thuật là một hành trình rất dài. Tôi nghĩ không nên đóng khung mình trong bất cứ điều gì và phải luôn sẵn sàng cho những điều mới. Luôn sáng tạo là cách để người nghệ sĩ không thụt lùi, cũng là sự trân trọng với những khán giả luôn đồng hành và yêu thích âm nhạc của mình”, Coldzy chia sẻ.