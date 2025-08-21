Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Rapper Coldzy gây sửng sốt khi lần đầu hát ballad, còn bắt tay cùng Hoàng Dũng, tlinh, HURRYKNG làm điều đặc biệt này

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Rapper Coldzy ra mắt deluxe album (phiên bản mở rộng) của album 'MEDICINE' trước đó. Phiên bản mở rộng là một album hoàn chỉnh, bao gồm toàn bộ ca khúc trong album gốc, kết hợp thêm các ca khúc mới, cùng nhiều tên tuổi nổi tiếng góp giọng.

Với tên gọi MEDICINE: DETOX, đây là cái kết của câu chuyện âm nhạc Coldzy viết cho chính bản thân trong giai đoạn chuyển mình. Album mang thông điệp về sự tự chữa lành, vượt qua những tổn thương mà anh đã học được qua hành trình âm nhạc.

af0707cd-a753-4749-95eb-aeeecaa57048.jpg

“Sau những trải nghiệm của bản thân, tôi cảm nhận được rất nhiều người ngoài kia cũng có cùng nỗi niềm, trăn trở giống mình. Tôi muốn dùng âm nhạc để kết nối, chia sẻ với họ. Hy vọng rằng, chúng ta đều sẽ học được cách biết ơn cuộc đời, tha thứ cho bản thân, coi tất cả là bài học và mở lòng để đón nhận những điều tích cực trong cuộc sống”, Coldzy chia sẻ.

3cfb0ef1-3047-48e5-ae3d-ac3cebb614f2.jpg

Với phiên bản mở rộng này, nam rapper đem tới những màu sắc, góc cạnh trong âm nhạc mà bản thân luôn muốn thể hiện. Coldzy tiếp tục bắt tay producer Minsicko để thực hiện phần nhạc cho ca khúc.

9a8c5053-5215-4386-9f11-f1d0ed41b23e.jpg

Suốt thời gian sản xuất, Minsicko đang bận rộn với hàng loạt bản phối cho chương trình Anh trai say hiEm xinh say hi nhưng vẫn dành thời gian cùng nam rapper tạo nên bản phối hợp thị hiếu khán giả nhưng vẫn đậm nét riêng.

5657c6eb-4cfa-4bed-a6c7-fa68401315a9.jpg

Album bản mở rộng bổ sung thêm 3 ca khúc: BLEED, EVERYDAY, SCENE404. Trước đó, album MEDICINE đạt hơn 12 triệu lượt nghe trên các nền tảng nhạc số, từng đoạt vị trí số 1 trên iTunes album Vietnam.

53b7f05e-4d44-492c-801d-038a8e8ce833.jpg

Sau Hoàng Dũng và tlinh, Coldzy mời tiếp người anh em trong Big team là HURRYKNG góp giọng trong ca khúc mới BLEED. Đáng chú ý, SCENE404 là ca khúc ballad duy nhất trong album cũng là bản ballad đầu tiên trong sự nghiệp của Coldzy. SCENE404 là cách chơi chữ của nam rapper với ý nghĩa là "Xin lỗi".

BigDaddy là người thầy từ Rap Việt của Coldzy hết lời khen bài hát này. Quán quân Rap Việt mùa 2 Double2T cũng khen ca khúc, trong khi rapper dangrangto để lại bình luận bật khóc dưới MV. Dù quá trình thực hiện album gặp nhiều thử thách, Coldzy vẫn rất hạnh phúc và biết ơn cuộc đời vì luôn có những người anh em, người bạn cùng đồng hành trên chặng đường âm nhạc.

3c233dd3-40cf-4887-a771-ccf5a1b93eb3.jpg

Sau MEDICINE: DETOX, Coldzy cho biết sẽ dưỡng sức để tái khởi động những ý tưởng mới. Anh có thể gặp lại khán giả bằng một sản phẩm mang thiên hướng hip hop đậm hơn, phá cách hơn, cũng không còn mang nặng những suy tư, trăn trở.

e1751d0b-5575-4e07-adb8-2f3965245fc4.jpg

“Nghệ thuật là một hành trình rất dài. Tôi nghĩ không nên đóng khung mình trong bất cứ điều gì và phải luôn sẵn sàng cho những điều mới. Luôn sáng tạo là cách để người nghệ sĩ không thụt lùi, cũng là sự trân trọng với những khán giả luôn đồng hành và yêu thích âm nhạc của mình”, Coldzy chia sẻ.

Bình Nguyễn
#Hoàng Dũng #tlinh #HURRYKNG #rapper Coldzy #Coldzy #Em xinh say hi #Anh trai say hi #chữa lành #producer Minsicko #Rap Việt #BigDaddy

Xem thêm

Cùng chuyên mục