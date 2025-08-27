Tiểu thuyết ám ảnh nhất của Stephen King lên phim, Sam Rockwell có cú bứt phá duyên dáng với vai phản diện

SVO - Rạp chiếu phim bước vào mùa Thu đầy nhộn nhịp, với hàng loạt dự án chính thức ra mắt công chúng. Trong đó, nhiều tên tuổi gạo cội tái xuất, mang đến những đề tài mới cho khán giả.

Tiểu tuyết rùng rợn bậc nhất của Stephen King có gì hot?

Ai là fan của dòng phim kinh dị chắc hẳn không còn xa lạ với cái tên Stephen King. “Ông hoàng tiểu thuyết kinh dị" đứng sau hàng loạt tác phẩm đã trở thành huyền thoại điện ảnh như IT, The shining hay Pet sematary. Một trong những cuốn tiểu thuyết rùng rợn và ám ảnh nhất của ông - The long walk đã chính thức được đưa lên màn ảnh rộng, với tên Việt là Trăm dặm tử thần.

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên viết năm 1979 của Stephen King (dưới bút danh Richard Bachman). Sau 46 năm, cuối cùng, tác phẩm này cũng được đưa lên màn ảnh rộng, với sự chỉ đạo của đạo diễn Francis Lawrence, nổi tiếng với các bộ phim như I am Legend, loạt phim The hunger games…

Trăm dặm tử thần lấy bối cảnh trong một tương lai u ám, nơi một cuộc thi tàn khốc mang tên “Chuyến bộ hành” được tổ chức thường niên. 100 chàng trai tuổi vị thành niên phải bước đi không nghỉ trên một con đường dài bất tận, bất kỳ ai dừng lại, không đạt đủ tốc độ hoặc kiệt sức đều sẽ bị loại bỏ theo đúng nghĩa đen: Xử tử ngay tại chỗ.

Người chiến thắng duy nhất sẽ nhận được phần thưởng một điều ước chính là bất cứ điều gì họ muốn suốt phần đời còn lại. Trên hành trình sinh tử ấy, từng bước chân không chỉ là thử thách về thể lực, mà còn phơi bày nỗi sợ hãi, tuyệt vọng và cả những góc tối nhất trong tâm hồn con người.

Được đánh giá là một trong những kịch bản chuyển thể đầy tham vọng của Stephen King, phim mang đến một câu chuyện vừa kịch tính, vừa ám ảnh, đặt khán giả vào tình thế đi cùng nhân vật trên con đường đầy máu và nước mắt. Bộ phim không chỉ khai thác yếu tố sinh tồn khốc liệt mà còn gợi mở những câu hỏi về quyền lực, sự kiểm soát và cái giá của ước mơ.

The conjuring: Nghi lễ cuối cùng và vụ ma ám có thật

Là phần cuối khép lại thương hiệu The conjuring đình đám, The conjuring: Nghi lễ cuối cùng đưa người xem đến với vụ án ma ám nhà Smurl ở Pennsylvania, năm 1986. Đây là một trong những vụ án có thật đáng sợ nhất mà Ed và Lorraine Warren từng đối mặt.

Phim đánh dấu màn tái xuất của cặp đôi diễn viên Patrick Wilson - Vera Farmiga cùng một loạt những gương mặt mới, cũng như đối diện với phản diện ác quỷ đáng sợ, bí ẩn và đầy nguy hiểm.

Phần phim này, Ed đối mặt với con quỷ từng ám ảnh anh và Lorraine từ những ngày đầu sự nghiệp, thậm chí có giây phút bất lực khi bị ngăn cách khỏi vợ. Việc không thể bên cạnh, giúp đỡ Lorraine có thể ảnh hưởng lớn đến ý chí của Ed, dẫn đến nhiều tình huống khó đoán.

Trong khi đó, nữ chính Lorraine Warren là một nhà ngoại cảm tài năng, và là chỗ dựa tinh thần cho Ed và các nạn nhân. Năng lực tâm linh giúp Lorraine định vị, nhận diện ác quỷ để diệt trừ. Lần này, Lorraine nhận ra rằng, vụ án nhà Smurl liên quan đến con quỷ đầu tiên mà cô và Ed từng chạm trán, từ đó đối mặt với một trong những cuộc đấu nguy hiểm nhất, thậm chí khiến cô đặt cược cả tính mạng của mình.

Trong phim, Judy Warren (do Mia Tomlinson đóng), con gái của Ed và Lorraine sẽ trở lại với một vai trò mới. Không chỉ trở lại một mình, Judy giờ đây đã có bạn trai tên Tony Spera (do Ben Hardy đóng), và đây cũng là chồng thật của Judy ngoài đời.

Theo mô tả từ trailer phim, nạn nhân trong vụ án lần này là gia đình Smurl, gồm 8 thành viên, đã bị chính con quỷ đầu tiên mà Ed và Lorraine chạm trán ám thời gian dài. Vụ việc có thật tại Pennsylvania, kéo dài hơn một thập kỷ, với những hiện tượng kinh hoàng như ảo giác, đồ chơi bị điều khiển, tiếng đập tường hay bóng ma ẩn hiện.

Phản diện trong The conjuring: Nghi lễ cuối cùng cũng là con quỷ đầu tiên mà Ed và Lorraine từng chạm trán khi còn trẻ. Trailer phim hé lộ tạo hình con quỷ là một người đàn ông cao to, tóc dài với gương mặt quỷ dị, mặc đồ nông thôn và luôn mang theo cây rìu, sẵn sàng triệt hạ bất kỳ ai dám ngăn cản hắn. Ngoài ra, búp bê Annabelle cũng xuất hiện chớp nhoáng trong trailer, khiến ai nấy phấn khích và tò mò.

'Ngôi sao Hollywood' Sam Rockwell hóa thân thành 'kẻ xấu' khét tiếng

Băng đảng quái kiệt 2 là bộ phim hoạt hình được mong đợi ra mắt đúng dịp nghỉ lễ 2/9. Dẫn đầu băng đảng là anh Sói, được lồng tiếng bởi chủ nhân tượng vàng Oscar Sam Rockwell. Sở hữu sự nghiệp diễn xuất đa dạng bậc nhất Hollywood, anh từng được giới phê bình ca ngợi là "ngôi sao" gần như không có vai dở, luôn có thể biến một bộ phim hay thành tác phẩm xuất sắc.

Rockwell bắt đầu sự nghiệp bằng vai quần chúng, sitcom, quảng cáo và những vai nhỏ trên truyền hình. Sau nhiều năm theo đuổi nghệ thuật, đến năm 2018, nam diễn viên đã lập một cột mốc hiếm có, khi giành tượng vàng Oscar hạng mục "Nam phụ xuất sắc nhất" cho Three billboards outside ebbing, Missouri.

Đồng thời, anh cũng ẵm luôn BAFTA, Quả cầu Vàng và hai giải SAG trong cùng một mùa giải nhờ vai diễn này. Chỉ một năm sau đó, Sam Rockwell tiếp tục duy trì phong độ với đề cử Oscar thứ hai cho Vice (2018) và đề cử Emmy cho Fosse/Verdon (2019). Năm 2022, anh còn nhận đề cử Tony, với American buffalo, cho thấy khả năng tỏa sáng ở cả sân khấu Broadway.

Nam tài tử cũng bày tỏ sự hào hứng khi được trở lại góp mặt trong phần 2, đồng thời khẳng định quy mô của Băng đảng quái kiệt rõ ràng đã được nâng tầm, với những cảnh hành động liên tiếp. Sam Rockwell chia sẻ: “Mọi thứ đều được xử lý tinh vi hơn và có rất nhiều chi tiết nhỏ được cài cắm. Phần hình ảnh tuyệt đẹp, đặc biệt là những phân cảnh ngoài không gian. Khi xem thành phẩm, bạn sẽ thấy bộ phim nay đã ở một đẳng cấp khác hẳn".

“Sói là một nhân vật thú vị, vì anh chàng này vẫn trong hành trình khám phá chính mình. Ở bên ngoài, Sói luôn thể hiện mình là một nhân vật điềm tĩnh và nhanh trí, nhưng bên trong nhân vật này là một cuộc đấu tranh nội tâm sâu sắc. Trong phần trước, Sói bắt đầu tự hỏi xem mình là ai. Còn trong phần 2, Sói đã cố gắng thay đổi, nhưng thế giới lại không cho phép anh chàng này quên đi con người trước đây của mình", Sam nói thêm.